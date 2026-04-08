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Valentina Ferrer puso picante en redes sociales con confesión sobre J Balvin y Justin Bieber: “Cuando Josecito estaba mal…”

Los seguidores de la modelo argentina bromearon sobre la antigua relación del artista canadiense con Selena Gomez, pidiéndole que revelara algún detalle al respecto

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En un breve video, Ferrer baila frente a la cámara al ritmo de “Baby” de Justin Bieber mientras comparte un mensaje - crédito @valentinaferrer/TikTok

La modelo argentina Valentina Ferrer publicó un video en sus redes sociales y dejó al descubierto un aspecto poco conocido sobre la relación entre el reguetonero paisa J Balvin y el artista canadiense Justin Bieber, dos figuras de alcance global, que encendió las redes sociales.

La empresaria, modelo y ganadora de Miss Universo Argentina 2014, Valentina Ferrer, que además es madre de Río junto al cantante J Balvin, publicó en sus redes sociales un breve video en el que dejó en evidencia la cercanía entre el artista colombiano y el intérprete de famosas canciones como Sorry, What Do You Mean?, Lonely, Boyfriend, entre otros.

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Mientras baila frente a la cámara con la canción Baby, Ferrer escribió: “POV: algo que decir de Justin es que cuando Josecito estaba mal... él siempre lo llamaba para ver cómo estaba (sic)”. La afirmación, sin explicaciones adicionales, provocó reacciones inmediatas entre seguidores.

Un video publicado por Valentina Ferrer generó conversación digital tras revelar un detalle desconocido sobre J Balvin - crédito @jbalvin/Instagram - /Mario Anzuonii/Reuters
Un video publicado por Valentina Ferrer generó conversación digital tras revelar un detalle desconocido sobre J Balvin - crédito @jbalvin/Instagram - /Mario Anzuonii/Reuters

Y es que “Shein Balvin”, como le dice la comunidad digital al reguetonero J Balvin por el acento de la modelo argentina Valentina Ferrer o “papá de Godzilla”, en referencia al personaje favorito de su hijo, hizo que muchas personas reaccionaran al respecto, lo que llevó a que el tema se volviera tendencia en poco tiempo.

De hecho, los seguidores de la modelo, que suelen tratarla con cercanía y la llaman “amiga”, reaccionaron incluso con tono de broma y mencionaron la antigua relación de Justin Bieber con Selena Gomez, una historia muy mediática y comentada en su momento, por lo que le pidieron que contara algún detalle al respecto.

Por lo que muchos usuarios comentaron al video: “amiga, tu me estás diciendo que j Balvin, el papá de Godzilla es amigo de Justin Bieber?”; “Amiga te sabes el chisme de la Hailey y la Selena? Que Josecito le preguntó al Justin y nos cuentas va?”; “Amamos a shein balvin y a shastimmm💕💕💕“; ”Y Josecito si llama a Justin para saber cómo está? 🥺🥺“.

Valentina Ferrer desató todo tipo de comentarios tras revelar la cercanía de J Balvin y Justin Bieber - crédito @valentinaferrer/TikTok
Valentina Ferrer desató todo tipo de comentarios tras revelar la cercanía de J Balvin y Justin Bieber - crédito @valentinaferrer/TikTok

Las luchas internas de J Balvin

Aunque el video no ofrece mayores detalles ni ubica el momento al que hace referencia, aun así, la mención resultó significativa si se considera el historial que el propio J Balvin compartió sobre su salud mental.

El cantante habló públicamente de episodios complejos desde antes de su consolidación en la industria, cuando intentaba abrirse camino en Estados Unidos. En esa etapa, relató síntomas como insomnio, taquicardias y pensamientos suicidas, los cuales marcaron uno de los puntos más difíciles de su vida.

Con el paso del tiempo, Balvin insistió en que la fama no elimina los problemas emocionales, por lo que en distintas intervenciones públicas, describió sensaciones de presión constante y momentos de desconexión personal.

También reconoce el miedo que existe frente al estigma social en torno a estos temas. Para hacer frente a esa situación, recurrió a tratamientos médicos, prácticas como la meditación y al acompañamiento de personas cercanas, entre ellas Ferrer.

J Balvin ha hablado públicamente sobre sus problemas de salud mental, incluyendo insomnio, taquicardias y pensamientos suicidas - crédito Jordan Strauss/AP
J Balvin ha hablado públicamente sobre sus problemas de salud mental, incluyendo insomnio, taquicardias y pensamientos suicidas - crédito Jordan Strauss/AP

Dentro de ese proceso, el artista admitió que su relación con la modelo atravesó una ruptura en medio de una crisis, aunque más adelante lograron reconstruir su vínculo. Hoy comparten su vida junto a su hijo, Río, en un entorno que ambos muestran de forma parcial en redes sociales.

La historia personal de Justin Bieber

Por otro lado, Justin Bieber también expuso sus propias dificultades desde su experiencia. Desde muy joven, el intérprete alcanzó un nivel de fama que transformó su rutina y su identidad; esa experiencia derivó en problemas de ansiedad, depresión y agotamiento.

Entre 2017 y 2019 enfrentó una etapa especialmente delicada que lo llevó a cancelar presentaciones y a reconocer públicamente su situación. El cantante canadiense explicó que su estado se agravó por enfermedades como la enfermedad de Lyme y la mononucleosis, factores que impactaron su bienestar general.

Justin Bieber también ha hablado de ansiedad, depresión y agotamiento, problemas que se intensificaron tras alcanzar fama mundial - crédito Daniel Cole/Reuters
Justin Bieber también ha hablado de ansiedad, depresión y agotamiento, problemas que se intensificaron tras alcanzar fama mundial - crédito Daniel Cole/Reuters

La coincidencia en las experiencias personales de ambos artistas da un nuevo sentido a lo expresado por Ferrer. Su comentario sugiere que la relación entre ellos no se limita a lo musical, aunque han compartido proyectos, como el remix latino de Sorry y coincidido en otros espacios creativos, la declaración apunta a un vínculo más cercano en momentos difíciles.

También se habló de una canción realizada en 2020 en Miami, conocida como La Bomba, interpretada por ellos dos, que no tuvo lanzamiento oficial. A pesar de la falta de confirmación sobre ese material, la interacción entre ambos artistas parece que se mantuvo con el tiempo.

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