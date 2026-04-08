Colombia

Un muerto y tres heridos en choque múltiple en la vía Sibaté -Bogotá: qué pasó

De acuerdo con las autoridades, el fuerte accidente de tránsito provocó el cierre total de la troncal San Miguel

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Un motociclista perdió la vida en un choque contra un camión de alimentos - crédito @PasaenBogota/X
Un motociclista perdió la vida en un choque contra un camión de alimentos - crédito @PasaenBogota/X

En la mañana del miércoles 8 de abril se registró un nuevo accidente en la vía Sibaté - Bogotá, entre tres motocicletas y un camión que cargaba alimentos, dejando una persona muerta y tres heridos.

De acuerdo con información oficial, el choque múltiple se presentó en el sector de las bodegas del D1 y generó el cierre total de la troncal San Miguel entre la Y de Chusaca y Sibaté.

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Un camión de alimentos quedó atravesado e interrumpió totalmente el único corredor vial directo en Sibaté hacia la Autopista Sur, lo que ha generado una obstrucción del tránsito para los residentes de la zona.

De esta manera, la emergencia es atendida por personal de ICCU, personal de Bomberos Voluntarios Sibaté, ambulancias y alcaldía de Sibaté con Inspector vial, policía nacional a la espera de criminalística.

El incidente con el camión de alimentos dejó bloqueado el principal acceso vehicular de Sibaté, complicando el tránsito local - crédito Bomberos Fusagasugá
El incidente con el camión de alimentos dejó bloqueado el principal acceso vehicular de Sibaté, complicando el tránsito local - crédito Bomberos Fusagasugá

La circulación vehicular se vio totalmente interrumpida en ese tramo, mientras los peritos y equipos de rescate trabajaban en el lugar del accidente.

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad registraron cómo los vehículos implicados quedaron sobre la vía, obligando al acordonamiento del sector y generando una congestión considerable.

Las personas afectadas fueron trasladadas rápidamente a un centro de salud, de acuerdo con la información recabada en el sitio. El siniestro ocurrió cuando, tras el impacto, los ocupantes de las motocicletas salieron despedidos de sus vehículos, y uno de ellos perdió la vida en el acto debido a la gravedad de sus lesiones.

El hecho generó conmoción entre los residentes del área, quienes observaron los restos de una motocicleta completamente destruida tras chocar con la parte trasera del camión de carga pesada. Los testigos presenciales, principalmente conductores que transitaban por la zona, fueron los primeros en alertar a las autoridades sobre la magnitud del accidente.

Las imágenes del accidente evidencian la magnitud del impacto, con una motocicleta destruida sobre el pavimento - crédito Bomberos Fusagasugá
Las imágenes del accidente evidencian la magnitud del impacto, con una motocicleta destruida sobre el pavimento - crédito Bomberos Fusagasugá

Seis muertos y más de 28 heridos en accidente de un bus de pasajeros en la vía Bogotá - Ibagué

Seis personas perdieron la vida y otras 28 resultaron lesionadas tras el vuelco de un bus de Coomotor en la variante de Ibagué, cerca de la glorieta de Payandé, durante la madrugada del 7 de abril. Entre los afectados se encuentran al menos tres menores de edad, según el balance oficial.

El accidente ocurrió cuando el vehículo, que cubría la ruta Medellín - Florencia, se salió de la carretera en el sector de la vía Ibagué – El Espinal y terminó impactando contra árboles al borde de la vía. Las primeras investigaciones apuntan a que el conductor habría perdido el control antes de la glorieta.

Las autoridades locales informaron que de los 28 heridos, 22 fueron llevados a la Clínica Asotrauma en Ibagué, donde la mayoría permanece bajo observación médica. Entre ellos figuran nueve mujeres, diez hombres y tres menores de edad, incluida una bebé. El reporte médico indica que la mayoría evoluciona de manera estable.

El bus se volcó en una de las vías más concurridas del Tolima - crédito @ROCHIGALEANO / X
El bus se volcó en una de las vías más concurridas del Tolima - crédito @ROCHIGALEANO / X

El parte policial actualizado confirma que tres de las personas lesionadas continúan en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos, mientras que seis más recibieron el alta médica tras presentar lesiones leves. Un grupo de especialistas trabaja para evitar secuelas graves en los pacientes más afectados.

El coronel Jair Parra, director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, detalló: “Previo a la curva hay señalización, un radar preventivo de velocidad y límites establecidos: 60 kilómetros por hora antes de la curva y 40 al llegar a la glorieta”. Así lo registró el diario local en su cobertura.

Según los reportes preliminares, el exceso de velocidad es la principal hipótesis que manejan los encargados de la investigación. Las autoridades viales continúan el análisis para establecer las causas exactas y consolidar el informe definitivo sobre el siniestro.

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Accidente vía Sibaté -BogotáVía Sibaté -BogotáMuerte motociclistaCierre total troncal San MiguelColombia-Noticias

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