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Nueva EPS: la Procuraduría pidió a la Superintendencia de Salud explicar si hay motivos para mantener la intervención

La entidad promotora de salud está bajo intervención forzosa desde abril de 2024. La prórroga de un año ya terminó y se desconoce qué pasará con la EPS

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Nueva EPS - crédito Nueva EPS
La Nueva EPS fue intervenida en abril de 2024 - crédito Nueva EPS

A través de una misiva, la Procuraduría General de la Nación solicitó a la Superintendencia Nacional de Salud Ad Hoc para la Nueva EPS y a la Superintendencia Nacional de Salud entregar información sobre la situación actual de la Nueva EPS en un plazo de tres días hábiles, contados a partir del recibimiento del requerimiento.

De acuerdo con el documento revelado por Blu Radio, la procuradora delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social, Mónica Andrea Ulloa Ruiz, pidió a la entidad informar si, a la fecha, la Nueva EPS sigue presentando las causales para mantener la medida de intervención forzosa administrativa que le fue impuesta el 3 de abril de 2024.

Esa medida terminaba en abril de 2025, pero fue extendida por otro año más a través de una resolución expedida el 2 de abril de 2025. Hasta el momento se desconoce qué pasará con la intervención forzosa de la Nueva EPS, puesto que ya se venció esa prórroga (abril de 2026).

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La Procuraduría General de la Nación dio un plazo de tres días hábiles para que la Superintendencia remita la información que necesita sobre la Nueva EPS - crédito Procuraduría General de la Nación

En ese sentido, el organismo de control también pidió a la Superintendencia Nacional de Salud remitir una copia del concepto rendido por el Comité de Medidas Especiales, por medio del cual se fundamentó la prórroga de un año.

De igual manera, solicitó que se le allegue una copia de concepto rendido por la Superintendencia Delegada para Entidades de Aseguramiento en Salud sobre las órdenes que fueron impartidas en la Resolución 2025320030001956-6 del 2 de abril de 2025, a través de la cual se decidió extender la intervención forzosa.

Solicitudes de información sobre gestión y resultados

La Superintendencia también deberá “remitir copia de los Informes mensuales emitidos por la Contralora designada para la intervención forzosa administrativa para administrar a NUEVA EPS S. precisando el periodo de cada informe de gestión mensual, junto con la información financiera presentada por la entidad, incluyendo en todos los casos la fecha de entrega por parte de la EPS”.

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Por otro lado, la Procuraduría pidió que se le informe sobre los resultados de la gestión de la Superintendencia delegada para Investigaciones Administrativas, en relación con los siguientes incumplimientos:

  • El reporte de información
  • La implementación de mecanismos de control y gestión sobre los recursos que recibe del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Todavía se otorgan anticipos a prestadores y proveedores de servicios, cuando deberían ser excepcionales.
  • La implementación de una transformación tecnológica integral que permita el adecuado procesamiento de cuentas médicas.
  • La puesta en marcha de un sistema de información que mejore las operaciones de facturación y auditoría y que no tenga debilidades en materia de seguridad.
  • La exposición de notas técnicas para evidenciar un seguimiento a la gestión.
  • La estandarización de procesos y el establecimiento de mecanismos de auditoría interna para la adecuada contratación de personal.

“La no integración técnica de los códigos de medicamentos y tecnologías en los sistemas de información de Nueva EPS limita la capacidad de auditoría, control de prescripción y seguimiento de uso racional de los recursos, afectando la calidad y seguridad en la atención. La EPS no ha logrado automatizar el proceso de postulación para el giro de los recursos, el cual es manejado en bases de datos Excel”, añadió la Procuraduría.

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La Procuraduría identificó incumplimientos en la gestión de la Nueva EPS durante su intervención - crédito Nueva EPS

Así las cosas, el organismo de control también pidió que se remita una copia del informe de febrero de 2026 de verificación realizado por la contralora designada, que contiene información sobre el flujo y destinación de los recursos del sistema de salud. También solicitó el envío de una copia del acta de la Asamblea de Accionistas que fue celebrada el 31 de marzo de 2026; en ella constan las decisiones que se tomaron y su estado de aprobación.

“Las funciones de Inspección, Vigilancia y Control de la Superintendencia Nacional de Salud deben ser ejercidas también sobre las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (Eapb), como las Entidades Promotoras de Salud -EPS-, aun cuando se encuentren bajo la administración de los Agentes Interventores designados por la misma Superintendencia”, precisó.

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