Colombia

Ministro de Justicia se desmarcó de Gustavo Petro y su idea de una constituyente: “Para que mejore la justicia en Colombia no se necesita”

El exmagistrado Jorge Iván Cuervo, nombrado por el jefe de Estado en febrero de 2026, también expresó sus desavenencias con uno de sus antecesores, el exfiscal Eduardo Montealegre, que ha sido uno de los impulsores de este mecanismo para modificar la Carta Magna

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Jorge Iván Cuervo, ministro de Justicia, no respalda la iniciativa de constituyente impulsada por el Gobierno Petro, pues está convencido de que las reformas se pueden hacer si este mecanismo - crédito Ministerio de Justicia
Jorge Iván Cuervo, ministro de Justicia, no respalda la iniciativa de constituyente impulsada por el Gobierno Petro, pues está convencido de que las reformas se pueden hacer si este mecanismo - crédito Ministerio de Justicia

En declaraciones que causaron reacciones en el espectro político, el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, tomó distancia el miércoles 8 de abril de la propuesta del presidente de la República, Gustavo Petro, sobre una asamblea nacional constituyente, al asegurar que para mejorar la justicia en el país “no se necesita” este mecanismo. Lo que iría en contravía de lo que considera el jefe de Estado, frente a este crucial mecanismo.

El funcionario, que fungió en el pasado como magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, argumentó que los problemas del sistema judicial pueden resolverse a través de reformas puntuales y una mejor gestión institucional, descartando la necesidad de un cambio estructural a través de la convocatoria constituyente planteada por sectores oficialistas, impulsados por el propio mandatario, que está convencido de la reforma.

En diálogo con Semana, Cuervo, nombrado por el presidente en febrero de 2026, reiteró que una agenda constituyente resulta incompatible con las responsabilidades cotidianas del Ministerio de Justicia, como la supervisión de cárceles, notarios y la coordinación con las altas cortes. “Si un ministro de Justicia se ocupa de eso, casi que no puede ocuparse de nada más”, advirtió.

Gustavo Petro y su ministro de Hacienda, Germán Ávila, firmaron para la convocatoria de una constituyente - crédito Ovidio González/Presidencia
El presidente Gustavo Petro ya firmó la planilla con la que se recolectan apoyos para impulsar un proyecto de asamblea constituyente en el Congreso - crédito Ovidio González/Presidencia

Posteriormente, Cuervo precisó que la responsabilidad política de la iniciativa recae en el Ministerio del Interior o en la propia Presidencia y rechazó que los cambios profundos requeridos por el sector judicial ameriten una constituyente. “Para que mejore la justicia en Colombia, que es lo que a mí me interesa, no se necesita una constituyente”, afirmó el titular de la cartera.

Ministro de Justicia no apoyará la constituyente que quiere Gustavo Petro

En ese orden de ideas, añadió que, en materia legal, “hay muchas reformas constitucionales que se podrían hacer sin asamblea constituyente, a través de un acto legislativo en el Congreso de la República”. Cuervo detalló que la ubicación institucional de la Fiscalía General o el procedimiento de elección del fiscal pueden modificarse sin la intervención de una asamblea constituyente, como lo plantea el primer mandatario.

Convocatoria de Asamblea Nacional Constituyente
El comité deberá sumar más de dos millones de firmas para que pueda convertirse en mandato para el nuevo Congreso - crédito Colprensa

Que la elección del fiscal no sea originada en una terna del presidente, sino que la lista la elabore autónomamente la Corte Suprema de Justicia y allá elijan al fiscal General de la Nación. Esa reforma se puede hacer mediante acto legislativo, no se necesita asamblea nacional constituyente", afirmó Cuervo, que también se refirió a la postura de uno de sus antecesores, el exministro y exfiscal Eduardo Montealegre Lynnet.

En efecto, Cuervo expresó claras diferencias con el exmiembro del gabinete de Petro y enfatizó que históricamente la convocatoria de una asamblea ha estado justificada solo cuando “las instituciones ya no son eficaces para resolver los problemas políticos y sociales”. Recordó que la de 1991 respondió a una coyuntura de violencia extrema y agotamiento institucional que, a su juicio, no se replica en la actualidad.

El punto de la posición está en la viabilidad de introducir transformaciones profundas en el sistema judicial mediante el Congreso, sin apelar a una constituyente, y aseguró que la mayoría de los ajustes necesarios, como redefinir funciones de la Procuraduría General, ampliar la presencia de jueces y magistrados en el Consejo Superior de la Judicatura o modificar la ley estatutaria, pueden hacerse por vía legislativa.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca anuló el nombramiento de Eduardo Montealegre Lynett como ministro de Justicia por infringir la cuota de género - crédito Colprensa
En sus declaraciones, el ministro Jorge Iván Cuervo también se apartó de las posturas de su antecesor, Eduardo Montealegre (foto) - crédito Colprensa

“Podemos afinar muchas” instituciones, señaló, y puso el foco en la gestión, el conocimiento técnico y la cooperación institucional como rutas efectivas para optimizar el servicio judicial. Aunque en relación con las iniciativas ciudadanas de recolección de firmas para respaldar la constituyente, explicó el procedimiento constitucional vigente y fue claro en afirmar que será el nuevo Congreso el que deba darle trámite al proyecto.

Será el Congreso que se posesione el 20 de julio el que autorice la asamblea constituyente, porque se están recogiendo firmas. Será el comité promotor (el que va) a llevar el proyecto al Congreso, y si el Congreso le dice no, hasta ahí llega”, remarcó Cuervo, que agregó que si la corporación lo aprueba, pues la agenda constituyente adquiriría “otra dinámica”, desvinculada del Gobierno de turno y transferida a las mayorías.

El ministro expresó que el Estado cuenta con las herramientas legales e institucionales suficientes para enfrentar los retos en materia de justicia, seguridad, salud y educación, sin necesidad de recurrir a mecanismos extraordinarios. “Muchos de los problemas de Colombia se resolverían con gestión, con que tengamos conocimiento de los problemas”, acotó Cuervo, que reafirmó esta postura en sus redes sociales.

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