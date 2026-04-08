Colombia

Luis Gilberto Murillo denunció haber sido tergiversado tras declaraciones sobre las elecciones en Venezuela: “Hay intereses electoreros”

En entrevista con Infobae Colombia, el excanciller y candidato presidencial negó que el Gobierno Petro tuviera conocimiento de un supuesto fraude en los comicios celebrados en el país vecino y reiteró que, de su parte, siempre defendió una salida diplomática para impulsar una transición política

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Luis Gilberto Murillo en Infobae Colombia
El excanciller Luis Gilberto Murillo habló para Infobae Colombia de cómo se intentaron manipular declaraciones suyas sobre lo ocurrido en las elecciones en Venezuela - crédito Mauricio Rodríguez/Infobae Colombia

En un mensaje con el que quiso hacer algunas claridades frente a lo que consideró tergiversaciones, Luis Gilberto Murillo, excanciller y candidato presidencial, rechazó que alguna vez hubiera afirmado que el Gobierno de Gustavo Petro, del que hizo parte, tenía conocimiento expreso sobre un supuesto fraude en las elecciones presidenciales de Venezuela de 2024, en las que el dictador Nicolás Maduro se autoproclamó ganador.

En diálogo con Infobae Colombia, el aspirante al primer cargo de la Nación explicó que sus declaraciones fueron tergiversadas y recalcó que su propuesta fue siempre buscar mecanismos diplomáticos para promover una transición política en el país vecino. Lo anterior, frente a los comentarios que comenzaron a surgir tras una reciente entrevista, en la que fue consultado sobre su gestión sobre el tema.

En primer lugar, Murillo detalló que, durante más de dos meses, estuvo enfocado en mediar la relación trilateral entre Colombia, Estados Unidos y Venezuela, por lo que indicó que su campaña presidencial se vio afectada. “Yo le gasté casi dos meses o más tratando de generar canales que permitieran reconstruir y abrir esa interlocución. Estaría mucho más lejos si me hubiese dedicado a mi campaña”, expresó el político.

El canciller colombiano Luis Gilberto Murillo se reunió el 28 de octubre con su homólogo venezolano, Yván Gil - crédito redes sociales
Luis Gilberto Murillo mantuvo un canal de comunicación abierto con Yván Gil, el canciller del régimen, pese a profundas diferencias - crédito suministrada a Infobae Colombia

Sostuvo además que solo el equipo que encabeza junto a Luz María Zapata, expresidenta de Asocapitales y a la que escogió como fórmula vicepresidencial, mantiene puentes “directos con gobierno y oposición en Venezuela, porque ya lo estamos haciendo, y con el Gobierno de los Estados Unidos”. En consecuencia, quiso enviar un mensaje de tranquilidad sobre cómo fueron y siguen siendo sus labores diplomáticas.

Murillo se desmarcó de la polémica sobre sus declaraciones acerca de Venezuela

Al ser cuestionado por las versiones que circularon sobre lo que supuestamente dijo del proceso electoral venezolano, el excanciller negó haber asegurado que la administración Petro supiera desde un inicio de irregularidades electorales en Venezuela. “No, esas afirmaciones fueron malinterpretadas. Lo que pasa es que la gente no ha entendido que ya hay un momento distinto en Venezuela", reafirmó el candidato.

Y es que, a su juicio, “hay una nueva realidad que, si Colombia lo entiende, puede tener enormes oportunidades, y eso es lo que nosotros estamos garantizando en nuestro equipo presidencial”. Con ello expresó su intención de establecer vías pacíficas para el restablecimiento del orden democrático y que exista, posteriormente, la intención de crear y fortalecer vínculos comerciales con una nación hermana.

Luis Gilberto Murillo recordó que los embajadores pueden ser llamados a consultas, pero que esta herramienta debe aplicarse con prudencia y no como reacción impulsiva - crédito @LuisGMurillo/X
Luis Gilberto Murillo sacó pecho por su labor de interlocución hacia la transición que ahora vive Venezuela, por intermediación de Estados Unidos - crédito @LuisGMurillo/X

“Lo que yo he dicho ha sido muy claro: no se presentaron actas, por eso no reconocimos (la elección) de Maduro y por eso propusimos a través de canales confidenciales y diplomáticos que se compartiera el poder, una especie de frente nacional donde pudiese realmente compartir el poder real y, además de eso, hacer una transición tranquila hacia un gobierno también compartido de la oposición", agregó el excanciller.

Incluso, en su idea estaba que el aspirante opositor Edmundo González Urrutia, hoy en el exilio, pudiera asumir el cargo que, según su evidencia, ganó de forma legítima en las urnas. “Y después tener elecciones con garantías para todos y todas”, indicó Murillo a Infobae Colombia, en el que hizo énfasis en cómo una de sus iniciativas ha sido, justamente, la de impulsar las buenas relaciones con los países históricamente socios.

Las versiones sobre un supuesto conocimiento previo de irregularidades por parte del Gobierno Petro surgieron tras declaraciones difundidas en medios internacionales, específicamente donde se citó a Murillo. “Para el Gobierno de Colombia ya es claro que él (Maduro) no ganó las elecciones, es clarísimo”. Frente a esto, el aspirante dijo que esas afirmaciones fueron utilizadas “más por intereses electoreros aquí en Colombia”.

Luis Gilberto Murillo se apartó de la Cancillería a finales de febrero de 2025 para dedicarse a su campaña presidencial - crédito Luisa González/REUTERS
Luis Gilberto Murillo se apartó de la Cancillería a finales de febrero de 2025 para dedicarse a su campaña presidencial - crédito Luisa González/REUTERS

El papel que cumpliría Colombia en su administración con la reconstrucción venezolana

Murillo, que ha criticado la postura actual de la cancillería, reiteró la necesidad de que Colombia juegue un rol activo en la reconstrucción venezolana. “Colombia puede aprovechar muy bien las oportunidades que brinda el aumento de la llegada a los mercados en los Estados Unidos de cadenas cercanas. Allí hay enormes posibilidades, pero también de atraer inversión extranjera directa al país que la necesita”, destacó.

Desde su óptica, indicó que la mejor política fiscal es la que está asociada al crecimiento económico. “Y también tiene Colombia oportunidades muy importantes en el proceso de reconstrucción de Venezuela”, expuso. Asimismo, precisó que su planteamiento frente al proceso venezolano reconoció similitudes con la hoja de ruta diplomática impulsada por Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump.

Eso implicaba estabilidad, reconstrucción en Venezuela, implicaba tránsito a la democracia. Y ese es el mismo plan que está ejecutando EE. UU. con unos matices y tiempos distintos”, dijo Murillo, que también mencionó que, tras su salida del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ejecutivo colombiano modificó su enfoque frente al régimen de Maduro, alejándose de lo que él describe como “distancia prudente”.

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