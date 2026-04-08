Colombia

Estos son los países que dejarían de recibir la carne colombiana: Petro busca frenar exportaciones

El Ejecutivo sostiene que vender proteína al exterior impulsa el alza de precios internos, aunque los gremios advierten que la medida impactaría la balanza comercial y a miles de familias ganaderas

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El aumento en el precio de la carne se ha convertido en uno de los principales factores que presionan el gasto mensual de los hogares colombianos- crédito Reuters/VisualesIA
El sector ganadero colombiano exportó carne bovina a más de 18 países en Asia, Europa, África y América entre 2025 y 2026 - crédito Reuters

El sector ganadero colombiano logró consolidar exportaciones de carne a más de 18 países en Asia, Europa, África y América, abriendo mercados estratégicos como China, Rusia, Japón, Angola, Arabia Saudita, Chile y Venezuela.

Según datos de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán), solo en 2025 las exportaciones de carne y vísceras alcanzaron los 160,9 millones de dólares y los envíos de animales vivos sumaron 178 millones de dólares adicionales. El principal comprador fue China, que importó productos bovinos por 91,7 millones de dólares, seguido por Argelia y Rusia.

En el primer mes de 2026, el sector ganadero reportó exportaciones por 25,03 millones de dólares, con 7,05 millones de dólares correspondientes a carne bovina y 424.000 dólares a vísceras.

Los países que reciben carne colombiana

De acuerdo con el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), Colombia cuenta con admisibilidad sanitaria para carne bovina en mercados clave de Asia y Europa como China, Rusia, Bielorrusia, Georgia, Armenia, Kirguistán, Kazajistán, Hong Kong, Vietnam y Japón. En el Medio Oriente, los principales destinos son Irak, Arabia Saudita, Jordania, Libia, Líbano y Emiratos Árabes Unidos.

China se consolidó como principal mercado para la carne colombiana, con importaciones por 91,7 millones de dólares durante 2025 - crédito Ministerio de Agricultura
China se consolidó como principal mercado para la carne colombiana, con importaciones por 91,7 millones de dólares durante 2025 - crédito Ministerio de Agricultura

En África, destacan Angola, Egipto y Costa de Marfil como receptores de carne y subproductos bovinos. En el continente americano, los principales socios son Venezuela, Chile, Perú, Curazao y El Salvador. Para los productos lácteos, Estados Unidos figura como el mercado más relevante.

La postura del Gobierno Petro: propuesta para desestimular exportaciones

Durante su última alocución, el presidente Gustavo Petro expresó su intención de desincentivar las exportaciones de carne bovina, argumentando que la venta al exterior provocó un aumento en el precio interno y ello ha contribuido al alza de la inflación de alimentos.

“La exportación de carne no puede seguir. En el país no contamos con excedentes. Con las exportaciones, lo que sucede es que sube el precio de la carne y esto eleva la tasa de inflación de los alimentos”, afirmó el mandatario.

Petro reconoció posibles impactos negativos en la balanza comercial, pero insistió en que el acceso a carne a precios razonables debe ser una prioridad nacional.

Carne picada en góndola
Colombia cuenta con admisibilidad sanitaria para exportar carne bovina a mercados clave como China, Rusia, Bielorrusia, Japón y Emiratos Árabes Unidos - crédito Reuters

Críticas y advertencias del sector ganadero

La propuesta generó rechazo inmediato entre gremios y expertos. Voceros de Fedegán y exfuncionarios del Ministerio de Agricultura advirtieron que las exportaciones representan menos del 4% de la producción nacional. Según Andrés Valencia, exministro de Agricultura, Colombia produjo en 2025 más de 800.000 toneladas de carne, la cifra más alta en su historia reciente.

Valencia señaló que las exportaciones actuales están 42% por debajo del pico de 2021, cuando superaron las 52.000 toneladas, lo que para el sector limita su impacto en los precios internos. Además, recordó los avances sanitarios obtenidos entre 2019 y 2020, que permitieron recuperar el estatus de país libre de fiebre aftosa y reabrir mercados internacionales estratégicos.

Juan Gonzalo Botero, exviceministro de Asuntos Agropecuarios, sostuvo que las exportaciones de carne bovina tienen “una incidencia marginal” en el mercado local, ya que en 2025 solo se exportó el 1,4% del inventario nacional y el 3,2% de los machos en edad productiva.

En 2025, el sector ganadero vendió al exterior 30.456 toneladas de carne a unos 29 países frente a 24.769 toneladas en 2024 - crédito Fedegán
El Gobierno Petro propuso desincentivar las exportaciones de carne bovina para frenar el aumento del precio interno y controlar la inflación de alimentos- crédito Fedegán

Respuesta del Ejecutivo: posibles restricciones focalizadas

La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, aclaró que el Gobierno no contempla una prohibición total: “No podemos simplemente prohibir la exportación de carne porque hay unos contratos, pero sí necesitamos garantizar el hato ganadero y el abastecimiento interno”, declaró en Blu Radio.

El Ministerio de Comercio estudia la desagregación de partidas arancelarias para aplicar restricciones solo a ciertos tipos de ganado, especialmente machos de uno a dos años y vientres, esenciales para la reposición y el crecimiento sostenido del hato.

Factores detrás del aumento de precios y riesgos de restringir exportaciones

Expertos coincidieron en que el incremento en el precio de la carne responde a factores como el aumento del salario mínimo, condiciones climáticas adversas y costos elevados en la cadena productiva. El director de la Oficina de Estudios Económicos de Fedegán, Óscar Cubillos, advirtió que restringir las exportaciones “tendría un efecto limitado sobre los precios”, pues el mayor consumo interno y los costos operativos son más decisivos.

Gremios ganaderos sostienen que las exportaciones representan menos del 4% de la producción nacional, por lo que su incidencia en el precio local es limitada - crédito Reuters
Gremios ganaderos sostienen que las exportaciones representan menos del 4% de la producción nacional, por lo que su incidencia en el precio local es limitada - crédito Reuters

Cubillos alertó sobre riesgos de informalidad y contrabando en caso de imponer restricciones, citando la experiencia de Argentina en 2021, donde políticas similares no lograron bajar precios y generaron crisis en el sector.

La eventual restricción podría afectar de manera particular a regiones como Córdoba, la Costa Caribe y Santander, así como a más de 400.000 familias que dependen directa o indirectamente de la ganadería.

Gremios proponen alternativas como fortalecer la asistencia técnica, mejorar la productividad, impulsar modelos asociativos y modernizar la infraestructura para reducir costos y fortalecer el sector, en lugar de limitar las exportaciones.

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