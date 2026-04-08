Esto dice la ley colombiana sobre las cámaras de video en vehículos particulares: cómo se deben instalar para evitar multas

El uso de dashcams en vehículos particulares es legal en Colombia si se cumplen las normas de seguridad vial y privacidad - crédito Montaje Johan Largo/Infobae

La instalación de cámaras de video (dashcams) en vehículos particulares es legal en Colombia, siempre que se respeten ciertas normas relacionadas con la privacidad, la seguridad vial y el uso responsable del material grabado.

En los últimos años, el uso de estos dispositivos ha crecido entre conductores que buscan mayor respaldo en caso de accidentes. Sin embargo, existen reglas claras que deben seguirse para evitar sanciones o problemas legales.

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No existe una ley en Colombia que prohíba instalar cámaras de video en vehículos particulares. El Ministerio de Transporte no impide el empleo de dashcams, pero sí exige que su instalación cumpla con las normas de seguridad vial, principalmente las establecidas en el Código Nacional de Tránsito (Ley 769 de 2002). La principal condición es que no obstruyan la visibilidad del conductor ni comprometan la seguridad de los ocupantes.

La Ley 1581 de 2012 exige obtener consentimiento para difundir videos con rostros, placas o información identificable de terceros en Colombia - crédito Alcaldía de Bogotá

A nivel de protección de datos personales, la Ley 1581 de 2012 (Ley de Habeas Data) protege la privacidad de las personas grabadas. Si la grabación es para uso personal y privado, por ejemplo, para documentar un accidente o respaldar un reclamo ante el seguro, no se aplican estrictamente todas las restricciones de la ley.

Si el video se va a publicar en redes sociales o compartir con terceros, y en él aparecen rostros, placas o información identificable de otras personas, es necesario su consentimiento. De lo contrario, se incurre en una violación al derecho fundamental al habeas data.

Ubicación recomendada y restricciones de instalación

Para cumplir con las normas de tránsito y evitar multas, la dashcam debe instalarse en la parte superior central del parabrisas, detrás del espejo retrovisor. Esta ubicación es recomendada porque ocupa el espacio que ya cubre el retrovisor, sin restar visibilidad al conductor; permite una grabación simétrica de ambos costados del vehículo; y facilita el ocultamiento de cables, lo que evita distracciones o enredos.

El Código Nacional de Tránsito prohíbe instalar cámaras donde obstruyan la vista o comprometan la seguridad de los ocupantes del vehículo - crédito Andina/Difusión

No se recomienda instalar la cámara en las esquinas del tablero, sobre el airbag o en el centro del tablero, ya que puede obstruir la vista y es motivo de sanción si las autoridades consideran que afecta la conducción segura. Además, los cables nunca deben pasar sobre las tapas de los airbags, ya que en caso de colisión, el dispositivo podría salir disparado hacia los ocupantes.

Reglas de uso y publicación

El uso de la cámara debe estar orientado a la seguridad, prevención de fraudes y documentación de incidentes, y no a la invasión de privacidad de terceros. Operar la cámara mientras el vehículo está en marcha está prohibido, porque se considera una distracción similar al uso del celular.

La cámara no debe enfocarse deliberadamente hacia el interior de viviendas, ventanas o espacios privados de otras personas. Tampoco se puede subir material a redes sociales ni usarlo como prueba pública si aparecen personas o vehículos identificables, salvo autorización expresa.

Las grabaciones de estos dispositivos en Colombia son válidas como prueba judicial y ante aseguradoras siempre que se respete la cadena de custodia - crédito Alcaldía de Bogotá

Validez legal de las grabaciones

Las grabaciones de dashcams pueden ser utilizadas como prueba en procesos judiciales y ante aseguradoras, siempre que no hayan sido alteradas y se respete la cadena de custodia. Si una autoridad judicial requiere el material para una investigación, el propietario está obligado a entregarlo.

Diferencias con el transporte público y motociclistas

En el caso del transporte público, los buses y taxis sí tienen la obligación legal de instalar cámaras para fines de seguridad y control, según el Código de Policía y decisiones de la Corte Constitucional.

Para los motociclistas, el uso de cámaras en cascos no está expresamente prohibido, pero el Ministerio de Transporte exige que no alteren la estructura ni el sistema de retención. No se pueden portar sistemas móviles de comunicación entre la cabeza y el casco, salvo manos libres homologados, y la cámara no debe afectar la certificación de seguridad del casco.