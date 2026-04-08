Científico colombiano fue clave en el análisis de las primeras muestras lunares traídas a la Tierra: creó innovador método para Apolo 11

El científico colombiano Marco Antonio Quijano Rico, nacido en Sogamoso (Boyacá), fue seleccionado para analizar muestras de suelo lunar traídas por el Apolo 11 en 1969 - crédito NASA y captura de pantalla/Noticias Caracol

El mundo sigue atento al desarrollo de Artemis II, la misión que actualmente se encuentra sobrevolando el espacio y que marcó un hito histórico al llevar, por primera vez, a los seres humanos a la llamada “cara oculta de la Luna” a bordo de la cápsula Orion, impulsada por el cohete Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS).

La nave, que transporta a los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch, y el canadiense Jeremy Hansen, de la CSA (Agencia Espacial Canadiense), alcanzó su momento más destacado el lunes 6 de abril de 2026, al sobrevolar el lado no visible de la Luna. Esta misión representa un paso fundamental para futuras expediciones tripuladas a la superficie lunar y, eventualmente, a Marte.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En medio de la cobertura global de este acontecimiento, un científico colombiano vuelve a ser recordado por su participación histórica en la exploración lunar.

Se trata de Marco Antonio Quijano Rico, nacido en Sogamoso (Boyacá), que desempeñó un papel fundamental en la misión Apolo 11 al encargarse del análisis de las primeras muestras lunares traídas a la Tierra en 1969. Para su estudio, recibió cerca de dos gramos de los 22 kilogramos de suelo y rocas recogidos por los astronautas.

La selección de Quijano para estudiar las primeras muestras lunares

Quijano estudió aproximadamente dos gramos de las 22 kilogramos de muestras lunares, desarrollando un método químico innovador que permitió analizar elementos como litio, boro y cloro - crédito NASA

El programa Apolo fue desarrollado en la década de 1960 por Estados Unidos como parte de la carrera espacial con la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Su objetivo inicial era realizar sobrevuelo tripulado de la Luna y determinar zonas para un eventual alunizaje, misión que se concretó con el histórico aterrizaje del Apolo 11 el 24 de julio de 1969.

Para el estudio de las muestras lunares, la NASA seleccionó a Quijano Rico, que en ese momento cursaba un doctorado en el Max Planck Institut für Chemie, en Maguncia (Alemania), tras haber desarrollado un método especial de análisis químico. “Inicialmente esas muestras fueron llevadas directamente a un laboratorio de Houston (Estados Unidos), porque en la época nadie sabía si en la Luna había virus o bacterias desconocidos en la Tierra y que podrían contaminar a los humanos”, contó Quijano en declaraciones recogidas por el medio local Boyacá 7 Días.

Una vez descartada la presencia de microorganismos en Houston, una porción fue enviada a Maguncia para su estudio físico-químico, donde Quijano trabajó durante cuatro meses con un equipo construido especialmente para analizar el litio, boro y cloro de las muestras.

El supermétodo Quijano Rico y los hallazgos químicos

Los resultados del análisis de las muestras lunares realizados por Marco Antonio Quijano Rico fueron publicados en la revista Science, en su edición del 30 de enero de 1970 - crédito Organización Science

Para determinar el litio, las muestras eran bombardeadas con neutrones en un reactor nuclear, generando flúor radiactivo que se medía en una corriente de vapor de agua para calcular su concentración. El boro se analizaba mediante una destilación con ácido sulfúrico combinada con una sustancia fluorescente para determinar su contenido.

“Pese a que en Houston se descartó que esas muestras tuvieran algo vivo, no dejaba de causarme impresión cuando las estaba manipulando”, recordó el científico colombiano.

Los estudios de Quijano concluyeron que las composiciones químicas del suelo lunar eran bastante similares a las de las rocas terrestres y, aunque su método generó inicialmente escepticismo entre colegas del instituto, tras enviar los resultados a Estados Unidos, se confirmó la validez de su análisis. Estos hallazgos fueron presentados en la Primera Conferencia sobre Ciencia Lunar en Houston en 1970 y publicados en la revista Science, volumen 167, número 3918, edición del 30 de enero de 1970.

Aunque actualmente el supermétodo Quijano Rico ya no se utiliza, permitió establecer las características químicas básicas del suelo lunar y consolidó el doctorado del científico colombiano, que obtuvo la máxima calificación otorgada por el Max Planck.

Quijano conserva una pequeña muestra de polvo lunar en una esfera de cuarzo, como evidencia del alunizaje del Apolo 11 - crédito NASA y captura de pantalla/Noticias Caracol

De esta experiencia, el científico colombiano conserva una pequeña muestra de polvo lunar en una esfera de cuarzo, similar a los recipientes originales usados por la NASA.

Tras su regreso a Colombia en 1970, gracias al apoyo de la Federación Nacional de Cafeteros, Quijano dirigió durante 20 años el Laboratorio de Investigaciones sobre la Química del Café. Hoy se dedica a la producción de vino en su viñedo de Puntalarga, en Nobsa, Boyacá.

El científico asegura que el polvo lunar que conserva “es una prueba fehaciente de que los astronautas del Apolo 11 sí caminaron en la Luna”, destacando su aporte histórico a la exploración espacial y la ciencia química internacional.

Con Artemis II, el mundo revive la fascinación por la Luna y pone nuevamente en valor la labor de quienes, como Quijano Rico, permitieron avanzar en el conocimiento del satélite terrestre hace más de medio siglo.