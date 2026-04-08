Colombia

Alcaldía de Cali anunció nueva jornada del día sin carro y sin moto: estas son las excepciones y las sanciones por incumplir la medida

El Gobierno distrital implementará una jornada especial que limitará el tráfico automotor privado durante ocho horas para promover desplazamientos a pie, en bicicleta y en transporte público

Guardar
La restricción vehicular estará vigente entre las 6:00 a. m. y las 2:00 p. m. en todo el perímetro urbano de Cali para favorecer la movilidad sostenible - crédito Alcaldía de Cali
La restricción vehicular estará vigente entre las 6:00 a. m. y las 2:00 p. m. en todo el perímetro urbano de Cali para favorecer la movilidad sostenible - crédito Alcaldía de Cali

La Alcaldía de Cali anunció la realización del ‘Día de la Movilidad Activa y Sostenible’ para el domingo 3 de mayo de 2026, una jornada que restringirá la circulación de la mayoría de vehículos automotores particulares, motocicletas, camiones y tractocamiones en el perímetro urbano, entre las 6:00 a. m. y las 2:00 p. m.

La medida, formalizada mediante el Decreto 4112.010.20.0370 de 2026, se toma en articulación con la organización de la Maratón de Cali, con el objetivo de optimizar la logística de ciudad, reducir los impactos negativos en movilidad y fomentar la participación ciudadana en actividades físicas y sostenibles.

¿Qué es el Día de la Movilidad Activa y Sostenible?

Se trata de una iniciativa de la Secretaría de Movilidad Distrital que busca consolidar un modelo de movilidad sostenible, priorizando la caminata, la bicicleta y otros medios de transporte alternativos sobre el uso del vehículo particular. La jornada está alineada con la Política Pública de Movilidad del Distrito y responde a criterios técnicos para mejorar la calidad del aire, reducir la accidentalidad vial y aportar a la construcción de una ciudad más limpia, segura y amigable.

La jornada busca mejorar la calidad del aire, reducir la accidentalidad vial y construir una ciudad más limpia y segura, según la Secretaría de Movilidad Distrital - crédito Alcaldía de Cali
La jornada busca mejorar la calidad del aire, reducir la accidentalidad vial y construir una ciudad más limpia y segura, según la Secretaría de Movilidad Distrital - crédito Alcaldía de Cali

Durante el evento, la ciudad vivirá una transformación temporal del espacio público: los habitantes y visitantes podrán desplazarse a pie, en bicicleta o utilizando el transporte público, disfrutando de calles menos congestionadas y de una atmósfera más saludable.

Restricciones y sanciones

De acuerdo con el decreto distrital, está prohibida la circulación de vehículos automotores particulares, motocicletas, camiones y tractocamiones dentro de la ciudad, excepto para los casos expresamente autorizados. Las autoridades de tránsito realizarán controles estrictos durante toda la jornada, y quienes incumplan la restricción podrán ser sancionados con multas de hasta $633.000 conforme a la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito), además de la posible inmovilización del vehículo.

La Secretaría de Movilidad de Cali invitó a la ciudadanía a planear sus desplazamientos, adoptar alternativas sostenibles y utilizar el transporte público, que operará en condiciones normales y con refuerzos para atender la demanda adicional.

Habrá controles estrictos de tránsito en Cali y quienes incumplan la medida podrán recibir multas de hasta $633.000 y la inmovilización del vehículo - crédito Alcaldía de Cali
Habrá controles estrictos de tránsito en Cali y quienes incumplan la medida podrán recibir multas de hasta $633.000 y la inmovilización del vehículo - crédito Alcaldía de Cali

Excepciones contempladas por el decreto

El decreto establece una serie de excepciones para garantizar la continuidad de servicios esenciales y la seguridad ciudadana. Entre los vehículos autorizados para circular durante la jornada se encuentran:

  • Caravana presidencial y altos funcionarios del Gobierno nacional, alcaldes y gobernadores, cuerpos diplomáticos y consulares.
  • Vehículos adscritos a la Fuerza Pública, Ministerio de Defensa, Migración Colombia, INPEC, cuerpos de Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, Gestión del Riesgo y medio ambiente (Dagma, CVC).
  • Ambulancias y vehículos de atención médica, así como transporte de personal médico, hospitalario y farmacéutico debidamente acreditado.
  • Vehículos de transporte de residuos hospitalarios y de servicios públicos esenciales (acueducto, energía, gas, telefonía, aseo, recolección de basuras), con identificación permanente y no removible.
  • Vehículos operativos de la Secretaría de Movilidad, Infraestructura, Seguridad y Justicia, Salud Pública, entre otros organismos oficiales.
  • Vehículos de transporte y distribución de alimentos, bebidas, productos farmacéuticos y de primera necesidad, con personal uniformado e identificado.
  • Transporte necesario para la operación aérea y aeroportuaria y personas con vuelos programados durante la jornada.
  • Transporte público colectivo y masivo, debidamente identificado.
  • Vehículos de seguridad privada autorizados, transporte de valores, mensajería y entrega de domicilios, siempre que los conductores estén debidamente acreditados y circulen solos en motocicleta.
  • Vehículos de carga de 3.5 toneladas o más que transporten materiales de construcción, cumpliendo las disposiciones vigentes.
  • Carrozas fúnebres y buses para servicios fúnebres.
  • Vehículos de supervisión y vigilancia de servicios de educación y actividades esenciales, debidamente acreditados.

El transporte público colectivo y masivo de Cali operará en condiciones normales y se reforzará para cubrir el aumento de la demanda durante la jornada - crédito Alcaldía de Cali
El transporte público colectivo y masivo de Cali operará en condiciones normales y se reforzará para cubrir el aumento de la demanda durante la jornada - crédito Alcaldía de Cali

Finalmente, el distrito precisó que el ‘Día de la Movilidad Activa y Sostenible’ es una oportunidad para recuperar la ciudad, fortalecer la convivencia y avanzar hacia una Cali más verde, segura e incluyente. “Así recuperamos Cali, aportando a la construcción de una ciudad más segura, limpia y amigable con el medio ambiente”.

Temas Relacionados

Día de la Movilidad ActivaCaliTransporte PúblicoDía sin carro y sin motoColombia-Noticias

Más Noticias

Medellín no logró la victoria como local en Copa Libertadores: empató por 1-1 ante Estudiantes

El Poderoso empezó perdiendo el compromiso con gol tempranero de Tiago Palacios, pero consiguió la igualdad con Francisco Chaverra para sumar un punto en el grupo A

Medellín no logró la victoria como local en Copa Libertadores: empató por 1-1 ante Estudiantes

Junior FC vs. Palmeiras - EN VIVO: siga aquí el partido de la Copa Libertadores en Cartagena

El Tiburón, vigente campeón de Colombia, debuta en la competencia internacional en estadio prestado por las remodelaciones que se realizan en el Metropolitano Roberto Meléndez

Junior FC vs. Palmeiras - EN VIVO: siga aquí el partido de la Copa Libertadores en Cartagena

Reconocimiento de militares por “falsos positivos” en Quindío incluyó mensaje bíblico de la madre de una víctima

En la audiencia de la JEP se conocieron detalles de 19 hechos registrados entre 2006 y 2008

Reconocimiento de militares por “falsos positivos” en Quindío incluyó mensaje bíblico de la madre de una víctima

Medellín ya sabe la fecha de su próximo partido en la Copa Libertadores: duro rival para el Poderoso

El conjunto del técnico Alejandro Restrepo tendrá su primera salida de visitante en el certamen y será ante nada menos que el equipo más complicado del grupo A

Medellín ya sabe la fecha de su próximo partido en la Copa Libertadores: duro rival para el Poderoso

Consejo de Estado admitió demanda de Katherine Miranda y puso en jaque el traslado de millones de usuarios a la Nueva EPS

Una decisión judicial puso bajo revisión el Decreto 182 de 2026, una medida que redefine el funcionamiento de las Entidades Promotoras de Salud y genera dudas sobre la continuidad en la atención

Consejo de Estado admitió demanda de Katherine Miranda y puso en jaque el traslado de millones de usuarios a la Nueva EPS
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Reconocimiento de militares por “falsos positivos” en Quindío incluyó mensaje bíblico de la madre de una víctima

Reconocimiento de militares por “falsos positivos” en Quindío incluyó mensaje bíblico de la madre de una víctima

Así se disparó una guerra interna en las disidencias de las Farc: cabecillas del frente 18 se estarían asesinando por el control territorial en Antioquia

Aumentan recompensa por alias Primo Gay: el “influencer” cabecilla de las disidencias en Antioquia es señalado por ataque con explosivos en Briceño

Así fue la captura de alias Chamo, cabecilla de las disidencias de las Farc, responsable de actos terroristas y homicidios

La carrera criminal de alias el Apóstol: de estudiar en la Universidad Nacional a señalado de trabajar para la disidencia de las Farc de “Calarcá”

ENTRETENIMIENTO

Margarita Ortega alertó a sus seguidores tras confirmar que se sometió a una compleja cirugía: “Salí de la UCI”

Margarita Ortega alertó a sus seguidores tras confirmar que se sometió a una compleja cirugía: “Salí de la UCI”

Natalia París reafirmó su apoyo a Abelardo de la Espriella, aunque no le responda los mensajes: “Así mismo va a ser de presidente”

Morat en Coachella: hora y dónde ver la presentación de la agrupación nacional desde Colombia

Expareja de Maluma se despachó contra el cantante durante un “reality show”: ”Yo para ti no fui nada"

BTS en Colombia: Ticketmaster se pronunció ante la polémica por la preventa de boletería y advirtió sobre “entradas especulativas”

Deportes

Junior FC vs. Palmeiras - EN VIVO: siga aquí el partido de la Copa Libertadores en Cartagena

Junior FC vs. Palmeiras - EN VIVO: siga aquí el partido de la Copa Libertadores en Cartagena

Medellín no logró la victoria como local en Copa Libertadores: empató por 1-1 ante Estudiantes

Medellín ya sabe la fecha de su próximo partido en la Copa Libertadores: duro rival para el Poderoso

Bucaramanga se habría quedado sin entrenador en la Liga BetPlay: Leonel Álvarez no continuará en el Leopardo

Norberto Peluffo fue diagnosticado con cáncer de colon: “Vamos a salir adelante”