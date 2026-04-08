Abogado de Ricardo Roa explicó por qué el presidente de Ecopetrol no asistió a la audiencia ante el juez: “Compromisos académicos”

La audiencia de imputación contra Ricardo Roa fue aplazada para el 8 de abril de 2026 en el Juzgado 38 de Control de Garantías de Bogotá - crédito Fiscalía/Colprensa

La audiencia de imputación prevista contra Ricardo Roa en el Juzgado 38 de Control de Garantías de Bogotá fue pospuesta, luego de que su defensa inEformara que no podía asistir por compromisos previos.

El caso involucra al gerente de licencia de Ecopetrol, también exjefe de campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, quien es investigado por la Fiscalía por presunta violación de los límites de gasto electoral.

El abogado Juan David León explicó los motivos de la ausencia en un comunicado, en el que detalló: “Hoy, 8 de abril de 2026, se encontraba programada la audiencia de formulación de imputación contra el doctor Ricardo Roa Barragán por la presunta superación de los topes en la campaña presidencial de 2022”.

León aseguró que, mediante memorial radicado el lunes 5 de abril, notificó a la Fiscalía que no podría asistir a la hora prevista debido a compromisos académicos adquiridos con anterioridad.

La defensa de Ricardo Roa solicitó reprogramar la audiencia por compromisos académicos previos del abogado Juan David León - crédito Juan David León

La defensa propuso al juzgado dos alternativas para manejar la situación: reprogramar la diligencia o retrasarla para las 10:00 a. m. Sin embargo, el juzgado, a través del delegado de la Fiscalía, informó que solo podía esperar hasta las 9:30 a. m., pues tenía otros asuntos en agenda.

Ante la imposibilidad de ajustar el horario, “el Despacho judicial consideró necesario devolver el expediente para que se realizara la nueva solicitud de audiencia de formulación de imputación por parte del ente acusador”, puntualizó el comunicado.

La investigación contra Ricardo Roa se centra en la presunta superación de topes de gasto en la campaña presidencial de 2022. La audiencia buscaba formalizar los cargos, pero no pudo celebrarse por la ausencia justificada del abogado de la defensa. La decisión del juzgado fue enviar el expediente de vuelta para que la Fiscalía solicite una nueva fecha.

En relación con la disposición a colaborar con el proceso, la defensa resaltó: “Es importante resaltar que el Doctor Ricardo Roa Barragán estuvo dispuesto a atender oportunamente la audiencia que, como es de conocimiento público, debe estar acompañado por su abogado. Esta defensa siempre ha estado presta para atender todos los llamamientos que realicen las autoridades sin dilación alguna”.

Ricardo Roa, gerente en licencia de Ecopetrol, reiteró mediante su defensa la disposición a asistir a la audiencia acompañado de su abogado - crédito Luisa González/REUTERS

La reprogramación de la audiencia implica que el proceso judicial continuará en espera de una nueva citación, mientras la Fiscalía mantiene la investigación abierta sobre el manejo de los recursos en la campaña presidencial que llevó a Gustavo Petro a la presidencia.

La defensa insiste en la voluntad de Roa de enfrentar el proceso y en su disposición a comparecer cuando sea requerido, siempre acompañado por su representante legal.

Detalles de la investigación

La Fiscalía mantiene bajo la lupa la financiación de la campaña presidencial de 2022, señalando a Ricardo Roa por supuestamente haber superado los límites legales de gasto y omitir la declaración de ciertas sumas ante las autoridades electorales.

Según la acusación, el posible exceso asciende a 2.024 millones de pesos, de los cuales 451 millones serían aportes que no se notificaron oficialmente y 1.573 millones corresponderían a gastos invisibles en el reporte, como hoteles, publicidad y boletos aéreos.

La Fiscalía General de la Nación busca imputarle cargos a Ricardo Roa por supuestas irregularidades en el financiamiento electoral de 2022 - crédito Cristian Bayona/Colprensa

El caso gira en torno a la sospecha de que parte de los recursos usados durante la campaña no fueron registrados como exige la ley. La investigación se concentra en el posible uso de aportes y pagos por servicios que, según la Fiscalía, escaparon al control y vigilancia electoral.

Ricardo Roa enfrenta ahora su segunda imputación en el año. En marzo de 2026, la Fiscalía ya había presentado cargos en su contra por un presunto tráfico de influencias vinculado a la compra de un apartamento en el barrio Chicó, en Bogotá.

El seguimiento y análisis de los gastos y aportes de campaña están en manos del fiscal Elkin Ardila y de la unidad de fiscales delegados ante la Corte Suprema, quienes buscan esclarecer si hubo irregularidades en la gestión de fondos durante las elecciones.