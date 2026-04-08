Abelardo de la Espriella se refirió al enfrentamiento entre Gustavo Petro y el Banco de la República: “El caos favorece a la izquierda”

El candidato presidencial aseguró que respetará la autonomía del Banco de la República, defendió su independencia frente al Gobierno y propuso “más tecnicismo y menos política” en las decisiones económicas- crédito Infobae Colombia

En medio de la tensión entre el Gobierno nacional y el Banco de la República tras el aumento de la tasa de interés a 11,25%, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella fijó su postura sobre la autonomía del Emisor y el papel que debería cumplir en la economía colombiana.

Durante una entrevista con Infobae Colombia, el aspirante aseguró que, en caso de llegar a la Presidencia, respetará la independencia institucional del banco central y descartó cualquier tipo de intervención directa en sus decisiones.

“Lo cierto es que yo respeto la autonomía de la junta directiva del Banco de la República. Mis límites son la Constitución y la ley. No voy a interferir en funciones de otras dependencias de las otras ramas del poder público”, afirmó.

Las declaraciones se producen en un contexto marcado por el choque entre el Gobierno y el Banco de la República, luego de que la junta directiva decidiera incrementar la tasa en 100 puntos básicos, una medida que llevó el indicador a 11,25% con el argumento de contener la inflación, que cerró 2025 por encima de la meta.

El candidato presidencial aseguró que no interferiría en las decisiones del Banco de la República y planteó mayor independencia técnica en su junta directiva - crédito Luisa González/Reuters y Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Sobre este episodio, De la Espriella cuestionó la relación actual entre el Ejecutivo y las instituciones económicas, al tiempo que insistió en la necesidad de mantener reglas claras. “Tiene que haber un armónico entendimiento entre los asuntos fundamentales del Estado (…) pero con total independencia y respeto por la autonomía de cada rama”, señaló.

El candidato también se refirió a la discusión sobre el rol del Gobierno dentro de la junta directiva del Banco de la República, en medio de críticas recientes por la participación del Ejecutivo en ese órgano. Frente a esa posibilidad, expresó su respaldo a limitar la influencia política.

“Yo sí soy partícipe que entre más independencia tenga la junta directiva del Banco de la República, eso sin duda alguna generará un mayor beneficio para Colombia”, indicó.

No obstante, planteó que la coordinación macroeconómica debe mantenerse. “Yo no creo que haya que retirar al ministro de Hacienda, porque es que la política macroeconómica tiene que ir en coordinación”, explicó, aunque agregó que se deben establecer límites claros para evitar tensiones institucionales como las recientes.

En entrevista con Infobae Colombia, Abelardo de la Espriella propuso reducir la influencia política en el Banco de la República en medio de la crisis institucional- crédito Infobae Colombia

En ese sentido, sostuvo que lo ocurrido en los últimos días representa un hecho sin precedentes en la historia republicana del país. “Lo que creo es que hay que señalar unas pautas claras para que no se vuelvan a presentar episodios como el que ha protagonizado el actual ministro (…) eso en doscientos dieciséis años de vida republicana nunca había pasado”, afirmó.

De la Espriella también propuso trasladar algunas discusiones económicas al ámbito técnico del banco central. Como ejemplo, mencionó el salario mínimo. “Yo sería partícipe que el salario mínimo se discutiera allá en la junta directiva del Banco de la República con los trabajadores, con los empresarios, para volverlo más técnico”, dijo.

El planteamiento apunta a reducir la incidencia política en decisiones económicas clave. “Entre menos política y más tecnicismo tenga el ejercicio del poder (…) es mucho mejor”, añadió durante la entrevista.

De la Espriella afirmó que episodios recientes entre el Gobierno y el Banco de la República no tienen precedentes y pidió reglas claras en la relación institucional- crédito Banco de la República

El candidato vinculó la estabilidad institucional con la confianza de los inversionistas y el desempeño económico. Según explicó, la seguridad jurídica depende en parte del respeto a entidades como el Banco de la República. “Solamente en armonía con las otras ramas del poder público y respetando la Constitución podemos sacar a Colombia adelante”, sostuvo.

Las declaraciones se dan en un momento de alta volatilidad, en el que el Gobierno ha cuestionado la política monetaria del Emisor y ha anunciado medidas paralelas, como subsidios y una reforma tributaria de urgencia, para enfrentar el impacto del costo del crédito.

En ese escenario, De la Espriella insistió en que su enfoque estaría centrado en el respeto institucional. “Yo soy un hombre de leyes que respeta el Estado de derecho”, concluyó, al reiterar que no intervendría en las decisiones del Banco de la República y que promovería una mayor independencia técnica en su funcionamiento.