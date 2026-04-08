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“A los bancos nos favorecen más las tasas de interés bajas”: BBVA fija postura en Colombia

El presidente de BBVA Colombia defendió la independencia del Banco de la República y anunció millonaria inversión en inteligencia artificial

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Aunque el el presidente de BBVA Colombia defendió la independencia del Banco de la República, definió su postura - crédito Juan Páez/Colprensa
Aunque el el presidente de BBVA Colombia defendió la independencia del Banco de la República, definió su postura - crédito Juan Páez/Colprensa

En las últimas horas, el presidente de BBVA Colombia, Mario Pardo, se pronunció sobre el impacto de las tasas de interés en la economía y su efecto en el sector financiero, según información obtenida por Revista Semana.

El directivo aseguró que las tasas altas no benefician a los bancos y defendió la importancia de controlar la inflación mediante decisiones técnicas del Banco de la República.

Además, reiteró la necesidad de mantener la independencia del emisor y anunció nuevas inversiones en tecnología para transformar el modelo de negocio de la entidad, según información obtenida por ese medio de comunicación.

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Foto de archivo del presidente del BBVA Colombia, Mario Pardo. EFE/Carlos Ortega
Foto de archivo del presidente del BBVA Colombia, Mario Pardo. EFE/Carlos Ortega

Postura frente a tasas de interés e inflación

En medio del debate generado por el aumento de tasas de interés en el país, el presidente del BBVA Colombia expresó su desacuerdo con la idea de que estas decisiones favorezcan a la banca.

“A los bancos nos perjudica que suban los tipos de interés; lo que nos sirve es que bajen”, afirmó Mario Pardo, citado por ese medio de comunicación.

Gobierno deja dicho en el Plan Nacional de Desarrollo que no tocará la independencia del Banco de la República. Colprensa
Banco de la República - “A los bancos nos perjudica que suban los tipos de interés; lo que nos sirve es que bajen”, afirmó Mario Pardo | Colprensa

El directivo explicó que el incremento de tasas tiene efectos directos en la rentabilidad del sector financiero.

Recordó que el aumento de las tasas desde 1,75 % hasta 13,25 % entre 2021 y 2023 generó pérdidas en entidades bancarias, incluido el BBVA Colombia.

Defensa de la independencia del Banco de la República

Pardo también destacó la importancia de que el Banco de la República mantenga su independencia frente a presiones políticas.

Indicó que esta autonomía permite que las decisiones económicas se basen en criterios técnicos.

“Sabemos que para el país, en una visión de medio a largo plazo, es mucho mejor un Banco de la República independiente en el que prime el control de la inflación”, señaló, citado por ese medio de comunicación.

Según explicó, controlar el costo de vida es fundamental para el bienestar económico.

Debate con el Gobierno nacional

El pronunciamiento del directivo se da en medio de cuestionamientos del presidente Gustavo Petro sobre las decisiones del emisor.

El mandatario ha señalado que el aumento de tasas podría beneficiar a los bancos.

Petro ha señalado que el aumento de tasas podría beneficiar a los bancos - crédito Luisa Gonzalez
Petro ha señalado que el aumento de tasas podría beneficiar a los bancos - crédito Luisa Gonzalez

Sin embargo, desde el sector financiero se ha insistido en que las tasas altas afectan negativamente su operación.

Pardo reiteró que las decisiones del Banco de la República no responden a intereses particulares.

Inversión en inteligencia artificial

En el marco de los 30 años de operación del BBVA en Colombia, la entidad anunció una inversión superior a 300.000 millones de pesos en inteligencia artificial.

El objetivo es transformar su modelo de negocio hacia una banca más personalizada y predictiva.

Según explicó el directivo, la tecnología permitirá anticiparse a las necesidades de los clientes.

Actualmente, el banco ya implementa herramientas de inteligencia artificial en procesos como asesoría personalizada, prevención de fraude e inclusión financiera.

Presencia y operación en Colombia

El BBVA llegó al país en 1996 con la adquisición del Banco Ganadero.

Desde entonces, ha consolidado su presencia en los 32 departamentos del país.

Hoy cuenta con cerca de 3 millones de clientes, una cartera de 50 billones de pesos y más de 5.100 empleados, según los datos entregados.

La entidad se ubica como uno de los principales establecimientos de crédito en Colombia.

La estrategia anunciada busca fortalecer su posición en el sistema financiero mediante la integración de nuevas tecnologías y la optimización de sus servicios.

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