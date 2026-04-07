Colombia

Secretaría de Hábitat abrió 2.000 cupos para subsidio de vivienda en Bogotá: requisitos y quiénes pueden participar en Reactiva tu Compra

La estrategia permitirá a hogares de bajos y medianos ingresos sumar un aporte financiero para concluir trámites pendientes en la compra de vivienda, promoviendo la posibilidad de recibir beneficios concurrentes con otros apoyos nacionales

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Los subsidios de vivienda en Bogotá alcanzan hasta 30 smmlv, beneficiando especialmente a hogares en condición de vulnerabilidad - crédito Secretaría de Hábitat
El subsidio de Reactiva tu Compra ofrece hasta $17.509.050 a hogares de bajos y medianos ingresos en Bogotá - crédito Secretaría de Hábitat

La Secretaría Distrital de Hábitat de Bogotá anunció la apertura de 2.000 nuevos cupos para el programa Reactiva tu Compra, una iniciativa que facilita el acceso a vivienda propia para más hogares en la ciudad. El programa está dirigido a familias que ya han iniciado el proceso de compra, pero que enfrentan dificultades para completar el cierre financiero, especialmente en proyectos cercanos a la escrituración y entrega.

¿En qué consiste Reactiva tu Compra?

Reactiva tu Compra es un programa social que otorga un subsidio de $17.509.050 en 2026 a hogares de bajos y medianos ingresos que requieren un impulso adicional para concretar la compra de su vivienda. El objetivo es que este apoyo actúe como el empujón final que permita a las familias cumplir el sueño de acceder a una vivienda digna, contribuyendo también a la reactivación del sector inmobiliario y la economía local.

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La secretaria del Hábitat, Vanessa Velasco Bernal, reiteró la invitación: “Desde la Secretaría de Hábitat reiteramos la invitación a todas las familias bogotanas: acérquense, pregunten, infórmense y den ese paso que puede cambiar su vida. Porque en Bogotá, tener casa propia no tiene que quedarse en un sueño: hoy puede convertirse en una realidad”.

Las nuevas postulaciones al programa "Reactiva tu Compra" se abrirán en enero de 2026 para el siguiente año - crédito Alcaldía de Bogotá
El programa está dirigido a familias que ya iniciaron la compra de vivienda y necesitan apoyo para el cierre financiero - crédito Alcaldía de Bogotá

¿Quiénes pueden acceder y cuáles son los requisitos?

El programa está enfocado en hogares que realmente lo necesitan. Los requisitos para postularse a Reactiva tu Compra incluyen:

  • El jefe de hogar debe ser mayor de edad.
  • Los ingresos del hogar no deben superar los $7.003.620 mensuales en 2026.
  • Ningún miembro del hogar debe ser propietario de vivienda en Colombia.
  • No haber recibido subsidios de vivienda previamente (salvo excepciones para cierre financiero).
  • No haber sido sancionado en procesos de asignación de subsidio de vivienda.

Una de las ventajas más relevantes de Reactiva tu Compra es que permite la concurrencia de varios subsidios. Esto significa que los beneficiarios pueden complementar este aporte con otros subsidios de vivienda disponibles a nivel nacional, siempre que la suma de los beneficios esté dentro de los topes legales y que las modalidades sean compatibles.

Cada billón de pesos invertido en el programa de vivienda genera 1,82 billones en el PIB y más de 40.000 empleos anuales - crédito Secretaría de Hábitat
Reactiva tu Compra permite que los beneficiarios sumen otros subsidios de vivienda nacionales, respetando los topes legales - crédito Secretaría de Hábitat

Proceso de postulación y acompañamiento

El proceso para acceder al subsidio es sencillo y completamente gratuito:

  1. Acercarse a la sala de ventas del proyecto donde se está comprando la vivienda.
  2. Verificar la inscripción del proyecto en la Secretaría Distrital del Hábitat. El vendedor del proyecto puede asesorar al comprador en este trámite.
  3. Si el proyecto está inscrito y se cumplen los requisitos, la Secretaría asignará el subsidio y expedirá la resolución para incorporarlo en la escritura de la vivienda.

Los interesados pueden recibir orientación y acompañamiento personalizado en las oficinas de la Secretaría Distrital del Hábitat (carrera 1352-13) o a través de la línea telefónica (601) 3581600.

Requisitos para proyectos y constructores

Los constructores y vendedores interesados en participar deben inscribirse en el programa a través del portal oficial (https://suav.habitatbogota.gov.co/login) y registrar sus proyectos. Las viviendas deben cumplir con los siguientes criterios:

  • Ser de interés social (VIS) o interés prioritario (VIP).
  • Tener al menos 36 m² de área construida o habitable, según el POT vigente.
  • No superar los límites de precio establecidos por la ley para vivienda VIS o VIP.

La medida, de ampliar los cupos de "Reactiva tu compra", permitirá que más familias de Bogotá accedan al subsidio de vivienda, priorizando a quienes ya estaban en lista de espera - crédito Alcaldía de Bogotá
Los hogares postulantes no deben tener vivienda propia ni haber recibido otros subsidios de vivienda anteriormente - crédito Alcaldía de Bogotá

Una vez inscrito el proyecto y postulados los compradores potenciales, se realizará la validación de requisitos y, de ser aprobados, se asignará el subsidio para el cierre financiero.

Impacto y beneficios

El impacto del programa Reactiva tu Compra es doble: permite que miles de familias bogotanas accedan a una vivienda propia y contribuye a la reactivación económica de la ciudad, generando empleo y fortaleciendo el sector de la construcción. El subsidio de más de $17 millones puede ser el factor decisivo para muchos hogares que están a punto de completar su proceso de compra, especialmente para quienes han ahorrado y gestionado créditos, pero requieren un apoyo final.

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