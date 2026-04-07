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Resultado Lotería de Cundinamarca hoy lunes 6 de abril

Lotería de Cundinamarca realiza un sorteo a la semana, todos los lunes, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos

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El premio mayor de la Lotería de Cundinamarca es de 3 mil millones de pesos (Infobae)
El premio mayor de la Lotería de Cundinamarca es de 3 mil millones de pesos (Infobae)

La Lotería de Cundinamarca divulgó los números ganadores de su más reciente sorteo llevado a cabo este lunes 6 de abril de 2026.

Este popular juego entrega más de 50 premios principales que suman miles de millones de pesos. Averigüe si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados de la Lotería de Cundinamarca

Fecha del sorteo: lunes 6 de abril de 2026.

Número ganador: 4932.

Serie: 131.

A qué hora se juega la Lotería de Cundinamarca

Esta lotería celebra un sorteo a la semana, todos los lunes, excepto los días festivos, a las 10:30 horas de la noche. Cuando esto sucede, el sorteo se aplaza para el día siguiente, es decir, para el martes.

Lista de premios

La Lotería de Cundinamarca ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 50 premios principales, que son los siguientes:

Un premio mayor de 6 mil millones de pesos.

La Tunjo de Oro de 300 millones de pesos.

La Guaca Secreta de 100 millones de pesos.

32 secos de 6 millones de pesos.

15 secos de 10 millones de pesos.

5 secos de 10 millones de pesos.

A lo anterior hay que sumarle premios que la Lotería de Cundinamarca que entrega por diferentes aproximaciones, sumando más de 18 mil millones de pesos en el total del plan de premios.

¿Cuánto tiempo tengo para cobrar un premio?

El plazo para cobrar un premio en la Lotería de Cundinamarca es de 30 días calendario contados a partir del día siguiente de la realización del sorteo.

Durante este tiempo, el ganador debe presentar el billete original en buen estado junto con su documento de identidad para poder reclamar el premio. Es importante cumplir con este plazo, ya que pasado ese tiempo se puede perder el derecho a reclamar el monto ganado.

Esta regla aplica para todos los premios, incluyendo el premio mayor y los premios secos. Para premios mayores, el proceso suele implicar acudir a las oficinas autorizadas o puntos de pago oficiales para verificar y realizar la consignación correspondiente, siempre presentando los documentos requeridos.

Mantener el billete en buenas condiciones es fundamental para evitar problemas en el momento del reclamo.

¿Cómo se juega la Lotería de Cundinamarca?

Para poder jugar a la Lotería de Cundinamarca requiere al menos 5 mil pesos para comprar una de sus tres fracciones. Si quiere el boleto completo lo puedes adquirir por 15 mil pesos.

Existen varias opciones para adquirirla fracción o el boleto entero. Tiene la oportunidad de conseguirlo con tu lotero de confianza o en cualquiera de los distribuidores autorizados. También lo puedehacer en línea, en las páginas oficiales de Lottired y LotiColombia.

Posteriormente, debe que elegir su apuesta ganadora conformada con cuatro cifras y su respectiva serie de tres dígitos.

Una vez adquirido el boleto o la fracción con la jugada ganadora, se tiene que esperar la publicación de los resultados la noche del siguiente lunes y revisar si se obtuvieron algunos de los premios.

Para cobrar tu premio necesita presentar el billete en buen estado y tu cédula de ciudadanía en alguno de los puntos de atención de la Lotería de Cundinamarca. Si lo adquiriste en línea a través de las páginas oficiales, el premio te llegará directamente a tu cuenta.

La Lotería de Cundinamarca pertenece al sector descentralizado del orden departamental, tiene personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio independiente. El primer sorteo se realizó el 16 de febrero de 1812, con el nombre de la Lotería Popular de Cundinamarca.

Desde su inicio la Lotería de Cundinamarca fue parte de la Beneficencia del Departamento y el producto de sus utilidades se destinó a obras de asistencia social. Actualmente, las ganancias van al sector salud.

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