Colombia

Ordenan la captura de los señalados responsables de asesinar a auxiliar de vuelo de American Airlines en Medellín

La Embajada de Estados Unidos brindará acompañamiento al caso de Eric Gutiérrez, que fue hallado sin vida en el sector de Puente Iglesia

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Policía emitió tres órdenes de captura contra los responsables del asesinato del auxiliar de vuelo de American Airlines Eric Gutiérrez en Medellín - crédito Colprensa
Policía emitió tres órdenes de captura contra los responsables del asesinato del auxiliar de vuelo de American Airlines Eric Gutiérrez en Medellín - crédito Colprensa

El comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, brigadier general Henry Yesid Bello, confirmó el 7 de abrl de 2026 que las autoridades identificaron a tres sospechosos vinculados a la muerte de Eric Fernando Gutiérrez Molina, auxiliar de vuelo de American Airlines, cuya muerte se reportó el 27 de marzo en Jericó, Antioquia.

Según el general Bello, la red criminal a la que pertenecen los señalados se dedica al hurto utilizando sustancias como la escopolamina, y sus movimientos quedaron registrados por el sistema de cámaras de seguridad de Medellín, lo que permitió individualizarlos tras la noche en la que Gutiérrez perdió la vida.

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Familiares y amigos despidieron en Dallas a Eric Gutiérrez Molina, auxiliar de vuelo asesinado en Medellín durante su estadía en Colombia. (Cortesía: Redes sociales)
Familiares y amigos despidieron en Dallas a Eric Gutiérrez Molina, auxiliar de vuelo asesinado en Medellín durante su estadía en Colombia. (Cortesía: Redes sociales)

El alto oficial precisó que las órdenes de captura contra estos tres individuos fueron emitidas y subrayó que las autoridades esperan ejecutarlas en los próximos días. La información fue ratificada por el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, que respaldó los avances en la investigación.

Villa indicó que se estableció contacto con la Embajada de Estados Unidos para dar acompañamiento al caso, destacando la plena identificación de la víctima, auxiliar de American Airlines, efectuada por Medicina Legal. La desaparición de Gutiérrez fue reportada el domingo 22 de marzo de 2026, manteniendo en alerta a autoridades en Antioquia hasta el hallazgo de su cadáver en el sector de Puente Iglesia.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, manifestó su solidaridad con la familia y amigos de la víctima tras conversar con el padre de Gutiérrez y mantener comunicación directa con representantes diplomáticos estadounidenses. El mandatario solicitó a la Policía Nacional y a la Fiscalía General de la Nación agilizar las pesquisas para esclarecer los hechos.

Pareja de auxiliar de vuelo de American Airlines encontrado sin vida le envió mensaje a las autoridades

Eric Gutiérrez, auxiliar de vuelo desaparecido, habría sido encontrado sin vida - crédito crédito Secretaría de Seguridad Medellín
Eric Gutiérrez, auxiliar de vuelo desaparecido, fue encontrado sin vida - crédito crédito Secretaría de Seguridad Medellín

La pareja del auxiliar de vuelo, Ernesto Carranza, en entrevista con Telemundo explicó que refutaba las versiones especulativas sobre el comportamiento de Eric Fernando Gutiérrez Molina.

“Solo decir que se fue a Medellín, que fue a un antro o a buscar problemas, eso no es Fernando”, manifestó Carranza, que insistió en la preocupación que embargaba a la familia por la ausencia de información precisa sobre su paradero.

“Su mamá, su hermano y yo estamos muy preocupados y la información que nos dan es bien limitada (…) compartimos su ubicación y sabemos que estuvo en dos lugares donde obviamente no se hospeda y afuera de áreas turísticas”, dijo.

Sharom Gil, amiga de Eric Fernando y última persona que lo vio con vida, en declaraciones a Telemedellín y Telemundo, dijo que ambos conocieron a “dos chicos” durante la velada. Según su relato, tras la reunión en el local, decidieron continuar la noche en otro lugar, a invitación de uno de estos jóvenes.

Gil enfatizó en ambos medios que Gutiérrez Molina no buscaba situaciones riesgosas: “Es una situación que le puede pasar a otra persona en cualquier momento”. Horas después, su rastro se perdió y comenzó la búsqueda tanto en Medellín como en su ciudad de residencia en Estados Unidos.

“Nosotros, por nuestra parte, llamamos a la policía aquí en Dallas para hacer el reporte. También se hizo el reporte allá en Medellín y la compañía del trabajo le avisó a la Embajada de Estados Unidos allá en Colombia”, agregó Gil.

La acompañante del joven mantuvo reserva sobre los detalles de la noche, aunque según Carranza, “sabe que fue una experiencia con traumas” y decidió no hablar públicamente, informó Telemundo.

El ciudadano extranjero fue visto con vida por última vez el domingo 22 de marzo e 2026 - créditos archivo Colprensa | @arroba_machi/X
El ciudadano extranjero fue visto con vida por última vez el domingo 22 de marzo e 2026 - créditos archivo Colprensa | @arroba_machi/X

El seguimiento de las autoridades contempla la posibilidad de que Eric Fernando Gutiérrez Molina fuera víctima de robo mediante el uso de escopolamina, lo que le habría hecho perder el conocimiento antes de producirse el desenlace fatal. Esta línea de investigación aún no ha sido confirmada oficialmente por la Fiscalía, como subraya Telemedellín.

El caso ejemplifica la vulnerabilidad de los visitantes extranjeros en zonas de entretenimiento nocturno en Medellín y llevó a la familia y allegados a requerir respuestas urgentes. “Expresamos nuestra solidaridad a sus familiares y amigos”, expresó el alcalde Gutiérrez tras el hallazgo, enfatizando el avance de las investigaciones y el compromiso de las autoridades para esclarecer los hechos, reportó el medio citado.

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