Colombia

Nueva EPS se pronunció tras la muerte del bebé Isaías David, que esperó por semanas una cirugía cardíaca vital

La entidad emitió un comunicado en el que explicó las acciones médicas realizadas desde el nacimiento del menor en Bosconia, Cesar, hasta su fallecimiento en Cartagena

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La entidad aseguró que garantizó el acceso oportuno a servicios médicos, tratamientos y manejo especializado, conforme a las indicaciones del equipo de salud tratante - crédito Nueva EPS y captura video/Noticias Caracol
La entidad aseguró que garantizó el acceso oportuno a servicios médicos, tratamientos y manejo especializado, conforme a las indicaciones del equipo de salud tratante - crédito Nueva EPS y captura video/Noticias Caracol

La muerte del bebé Isaías David Rojas Vargas, ocurrida el 5 de abril de 2026 en Cartagena, generó reacciones en distintos sectores luego de conocerse las circunstancias en las que se produjo su atención médica. En ese contexto, Nueva EPS emitió un pronunciamiento oficial en el que expuso su versión sobre el proceso asistencial brindado al menor.

El caso había sido ampliamente difundido tras las denuncias de familiares y una protesta ciudadana en Bosconia (Cesar), que señalaban demoras en la autorización de un traslado a una institución de mayor complejidad. Frente a estas versiones, la entidad aseguró que durante todo el proceso se garantizó la atención requerida.

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En su comunicado, la EPS inició expresando su mensaje de condolencias: “Nueva EPS lamenta profundamente el fallecimiento del menor (Q.E.P.D.) I.D.R.V. afiliado a la entidad y expresa su solidaridad y sentidas condolencias a sus padres, familiares y seres queridos en este difícil momento”.

Isaías David falleció el 5 de abril en una clínica de Cartagena sin acceder a la cirugía de alta complejidad que necesitaba para sobrevivir - crédito Captura video Noticias Caracol
De acuerdo con Nueva EPS, a pesar de las intervenciones médicas y del manejo en unidad de cuidados intensivos pediátricos, el menor falleció el 5 de abril de 2026 - crédito Captura video Noticias Caracol

De acuerdo con la información entregada por la entidad, desde el día en que nació Isaías David, en la Clínica Regional de Especialistas Sinais Vitais S. A. S., en el municipio de Bosconia, fue ingresado a una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales debido a su condición clínica.

La EPS detalló que el menor presentaba un diagnóstico de alta complejidad: “Una cardiopatía congénita compleja cianosante, con situs inversus, dextrocardia, canal auriculoventricular total desbalanceado”, lo que requería manejo especializado y eventual intervención quirúrgica en un centro de mayor nivel.

Según el comunicado, desde el inicio se brindó soporte terapéutico, diagnóstico y clínico, además de iniciar el proceso de referencia para su traslado a una institución con capacidad en cardiología pediátrica. En ese sentido, la entidad sostuvo que “durante todo el proceso asistencial se garantizó al menor el acceso oportuno a los servicios de salud requeridos, así como a los tratamientos ordenados por el equipo médico tratante”.

Sobre el proceso de traslado y manejo especializado

El caso generó atención pública debido a denuncias de familiares sobre presuntas demoras en la autorización del traslado - crédito Leonardo Duque
El caso generó atención pública debido a denuncias de familiares sobre presuntas demoras en la autorización del traslado - crédito Leonardo Duque

Nueva EPS informó que las gestiones para la remisión del menor se realizaron con su red de prestadores, y que finalmente fue aceptado por la IPS Clínica Neuro Cardiovascular–Neurodinamia, en Cartagena, el 18 de marzo de 2026. El traslado se efectuó posteriormente hacia esa institución, donde el bebé fue atendido por un equipo multidisciplinario conformado por especialistas en cardiología, cuidado intensivo, cirugía cardiovascular y hemodinamia pediátrica.

De acuerdo con la EPS, en este centro se realizaron estudios especializados que fueron analizados en junta médica, tras lo cual se definió la necesidad de un procedimiento quirúrgico. La intervención se llevó a cabo el 2 de abril, y el menor continuó en manejo en una unidad de cuidados intensivos pediátricos.

La entidad indicó que, pese a las intervenciones realizadas, el desenlace fue adverso: “a pesar de todos los esfuerzos terapéuticos, el menor falleció el 5 de abril de 2026”.

Nueva EPS reiteró su compromiso con la prestación del servicio bajo criterios de oportunidad, calidad y continuidad - crédito Nueva EPS
Nueva EPS reiteró su compromiso con la prestación del servicio bajo criterios de oportunidad, calidad y continuidad - crédito Nueva EPS

Antes del pronunciamiento de Nueva EPS, el caso del menor había generado atención pública debido a los señalamientos de su familia sobre demoras en la autorización del traslado a un centro de alta complejidad.

Tal fue el caso, que el 18 de marzo, familiares del bebé, junto a habitantes del municipio, realizaron un bloqueo de la vía nacional como medida de presión para agilizar el proceso. Un día después, autoridades locales informaron que se había autorizado la remisión del paciente.

Sin embargo, los familiares denunciaron que durante casi dos meses, el deterioro del menor fue progresivo por la falta de respuesta de la entidad prestadora de salud.

En su pronunciamiento, Nueva EPS reiteró su postura frente a la atención brindada al menor y defendió su actuación durante el proceso. La entidad afirmó que cumplió con los criterios establecidos para la prestación del servicio de salud.

Nueva EPS reitera su compromiso con la prestación de servicios de salud bajo criterios de oportunidad, calidad y continuidad, y expresa nuevamente su acompañamiento respetuoso a la familia del menor en este momento de profundo dolor”.

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