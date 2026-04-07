Niña de 7 años es rescatada sana y salva tras hurto de camioneta en Suba, Bogotá

El alcalde Carlos Fernando Galán informó que la Policía, el Gaula del Ejército y el apoyo aéreo del Halcón localizaron la camioneta en Nicolás de Federmán y entregaron a la menor sana y salva a sus padres. - crédito @CarlosFGalan/X

La niña de 7 años que había sido reportada como desaparecida tras el hurto de una camioneta en el barrio Monterrey, localidad de Suba, fue encontrada sana y salva en el barrio Nicolás de Federmán, según confirmó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

El incidente ocurrió en la noche del lunes 6 de abril, cuando se reportó el robo de una camioneta Nissan X-Trail de color champaña, placas PYQ 414, en la calle 99A con carrera 70F. La menor se encontraba dentro del vehículo al momento del hurto, lo que generó una alerta inmediata entre las autoridades locales. La noticia se difundió rápidamente en redes sociales, lo que permitió que la información llegara a la Policía de manera oportuna.

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Tras recibir la denuncia, la Policía Nacional desplegó un operativo integral, con la participación del Gaula de la Policía, el Gaula del Ejército adscrito a la Brigada 13 y el apoyo aéreo del Halcón. Según explicó el alcalde, se movilizaron todos los recursos disponibles para localizar el vehículo y la menor, garantizando su seguridad.

En sus redes sociales, Galán señaló que “desde el momento en que fue reportado al 123 que en medio del robo de un vehículo en Suba los delincuentes se habían llevado a una niña de 7 años, se desplegaron todas las capacidades de la Policía, el Gaula de la Brigada XIII del Ejército y la Secretaría de Seguridad para rescatarla sana y salva y entregársela a sus padres.”

El mandatario precisó que los uniformados que estaban finalizando turno permanecieron en servicio, reforzando la búsqueda y evitando que la camioneta se desplazara fuera de la zona.

La menor fue localizada en el barrio Nicolás de Federmán y entregada a sus padres sana y salva tras un operativo policial. - crédito @PoliciaBogota/X

Ubicación de la menor y la camioneta

Durante los recorridos, las autoridades localizaron la camioneta parqueada en el barrio Nicolás de Federmán. La niña fue encontrada sin presentar afectaciones físicas y fue entregada a sus padres de inmediato.

En un video dirigido a los medios, Galán explicó: “En este esfuerzo de revisión por toda la ciudad, en el CAI de Nicolás de Federmán se pudo identificar el vehículo que estaba parqueado. La niña estaba dentro y, según la información que tenemos, se encontraba dormida y no se había percatado de lo ocurrido”.

El alcalde destacó que no se presentaron personas que interfirieran en el lugar donde fue encontrado el vehículo, lo que permitió que las autoridades realizaran la intervención de manera rápida y segura.

La camioneta robada en Suba fue encontrada con la menor dentro, sin que presentara afectaciones físicas. - crédito @PoliciaBogota/X

Coordinación institucional

El operativo contó con la articulación de varias instituciones, lo que permitió cubrir diferentes sectores de la ciudad. El Gaula de la Policía y del Ejército trabajaron junto con la Secretaría de Seguridad, y el apoyo aéreo del Halcón permitió identificar con mayor rapidez los sectores donde podría encontrarse la camioneta, agilizando así el rescate de la menor.

Galán agregó: “Inmediatamente conoció la Policía este hecho, activó todo el esfuerzo de la Policía Metropolitana, e incluso los turnos que estaban saliendo se mantuvieron para dedicarse a buscar este vehículo. Se desplegaron todos los recursos necesarios para que pudiéramos tener presencia en toda la ciudad y localizar la camioneta”.

El alcalde reiteró que la prioridad fue siempre garantizar la seguridad de la menor, y agradeció el despliegue de las fuerzas de seguridad, incluyendo el Ejército y la Secretaría de Seguridad, que fueron determinantes en la operación.

El material evidencia el momento en que los delincuentes se llevan la camioneta Nissan X-Trail en la calle 99A con carrera 70F, barrio Monterrey, Suba.. - crédito @Rincon001A/X

Seguimiento del caso

Las autoridades aseguraron que continuarán con la investigación para identificar y llevar ante la justicia a los responsables del hurto. El caso evidenció la eficacia de la coordinación entre Policía y Ejército, así como la implementación de protocolos de seguridad frente a situaciones que involucran a menores de edad.