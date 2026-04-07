Colombia

Niña de 11 años resultó herida por una bala perdida durante un robo: médicos revelaron su estado de salud

La menor quedó en medio de un enfrentamiento con armas de fuego, por lo que las autoridades continúan buscando a los responsables con el apoyo de la comunidad y examinando registros de cámaras de seguridad

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Con un tronante en Timaná, Huila un menor de 12 años resultó afectado - crédito Colprensa
Mientras que el parte médico indica que permanece fuera de peligro, se intensifican los operativos para identificar a los presuntos asaltantes - crédito Colprensa

Una niña de 11 años fue alcanzada por una bala perdida en una vía del barrio El Campestre, etapa 7, en Cartagena, en medio de un robo que terminó con la menor bajo observación médica, de acuerdo con el parte proporcionado por la Policía Metropolitana de Cartagena.

El hecho, que ocurrió durante la tarde del 4 de abril de 2026, se convierte en ejemplo del impacto de la violencia urbana en la seguridad de los menores en zonas residenciales de la ciudad, debido a que no es la primera vez que un niño se ve afectado en medio de una situación de este tipo.

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Durante el operativo posterior al hecho, el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en los primeros meses de 2026 fueron capturadas 297 personas por hurto, con la recuperación de 77 motocicletas y 15 vehículos, según declaraciones recogidas por el diario local El Universal.

Esta cifra permite dimensionar la magnitud de los delitos en la ciudad durante 2026, por lo que el oficial invitó a la comunidad a colaborar con información a través de la Línea 123 y el canal Oyente Cooperante de la Policía (311 407 23 63) para avanzar en la identificación y captura de los autores del caso que dejó herida a la menor de edad, pues aún permanecen prófugos.

La pasajera experimentó síntomas de intoxicación tras percibir un olor extraño en el casco - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa
Los criminales roban vehículos y otros objetos de valor sin importar lesionar a sus víctimas o terceros - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

Testimonios y reportes de la Policía Nacional de Colombia reconstruyeron los hechos, pues la menor transitaba junto a un familiar hacia su domicilio, cuando, aproximadamente a las 5:00 p. m., dos individuos en motocicleta perpetraban un asalto a un hombre en las inmediaciones. Las versiones recogidas por El Universal indican que la víctima del robo fue despojada de un anillo de oro y un teléfono celular, tras ser intimidada con arma de fuego.

La reacción por parte de residentes del sector fue rápida, pues intentaron intervenir y persiguieron a los delincuentes tras el asalto. Esta persecución motivó que uno de los fugitivos, el segundo ocupante de la motocicleta, disparara su arma varias veces para dispersar a la comunidad furiosa. En ese momento, la niña recibió una herida en la pierna y tuvo que ser trasladada de urgencia a un centro asistencial.

La rápida intervención médica permitió estabilizar a la menor, que permanece bajo vigilancia especializada. El dictamen más reciente difundido por El Universal señala que la paciente se encuentra “fuera de peligro” y sin lesiones de gravedad que comprometan su integridad, aunque continúa bajo observación para descartar complicaciones tras el impacto.

El robo de celulares es uno de los mayores dolores de cabeza para la ciudadanía en Bogotá, por cuenta de los motoladrones o delincuentes a pie y en bicicletas - crédito archivo Colprensa
Los criminales no dudaron en accionar el arma de fuego después del robo - crédito Colprensa

Panorama de seguridad en Cartagena

El ataque que culminó con la lesión de la menor reavivó la preocupación entre los habitantes de El Campestre y otros barrios de Cartagena ante la reincidencia de hechos de inseguridad. La Policía Metropolitana confirmó que cuenta con descripciones físicas detalladas de los implicados y realiza el análisis de imágenes obtenidas de cámaras de seguridad instaladas en el área, con vistas a la identificación y localización de los agresores.

Las cifras, tomadas directamente de los reportes oficiales, reflejan la intensidad de la lucha policial contra el crimen en Cartagena hasta el mes de abril de 2026.

A estos esfuerzos se suma el llamado de la Policía para que la ciudadanía contribuya activamente en la entrega de información con el propósito de prevenir nuevos hechos y fortalecer la respuesta institucional ante actos delictivos.

La justicia Penal Militar y Policial investiga el robo de 11 armas en la estación de Policía de Villanueva, Bolívar - crédito Colprensa
La Policía trabaja por evitar nuevos casos de este tipo en la región - crédito Colprensa

De este modo, la herida accidental a la niña de 11 años se convierte en un caso que demuestra los riesgos que enfrentan los habitantes de sectores residenciales en la ciudad y los retos persistentes en materia de seguridad y control del delito, tanto para las autoridades como para la comunidad local.

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