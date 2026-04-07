Colombia

Juan Espinal cuestiona permanencia de Ricardo Roa en Ecopetrol: “El gobierno no tiene vergüenza ni autoridad moral”

El representante advirtió que las decisiones adoptadas profundizan la desconfianza y aumentan la incertidumbre sobre la estabilidad institucional y el manejo corporativo, en medio de investigaciones en curso

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Juan Espinal lanzó duras críticas al Gobierno de Gustavo Petro, señalando falta de autoridad moral y cuestionando las decisiones adoptadas frente a la situación actual del sector público y empresarial, en medio de investigaciones en curso. - crédito @Juan_EspinalR/X

El representante a la Cámara Juan Espinal lanzó fuertes críticas contra la permanencia de Ricardo Roa Barragán al frente de Ecopetrol, en medio de la controversia por su decisión de tomar vacaciones y una licencia no remunerada en lugar de renunciar al cargo.

A través de un video difundido en sus redes sociales, el congresista cuestionó tanto la actuación del directivo como la postura del gobierno del presidente Gustavo Petro, al considerar que la situación afecta la confianza institucional y la credibilidad de la principal empresa pública del país.

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En su pronunciamiento, Espinal fue enfático en señalar que la decisión de Roa de apartarse temporalmente del cargo sin presentar su renuncia refleja, según él, una falta de responsabilidad frente a la gravedad de los señalamientos judiciales.

Este es un gobierno sin autoridad moral, un gobierno que no respeta a los colombianos, el orden jurídico y la Constitución. ¿Cómo les parece que no renunció a la presidencia de Ecopetrol y lo que hace es sacar vacaciones y licencia no remunerada por un mes?”, afirmó.

El representante también aseguró que el regreso de Roa, previsto para el 21 de junio, resulta cuestionable en el actual contexto:

“Sinvergüenza, descarado. Realmente el gobierno Petro es un gobierno sin autoridad ni altura moral. Es lamentable lo que está ocurriendo con Ecopetrol, la empresa más importante de todos los colombianos”, agregó.

Espinal fue más allá al advertir que, en su opinión, la situación ha deteriorado la confianza inversionista, el gobierno corporativo y la percepción internacional de la compañía, elementos clave para la estabilidad del sector energético colombiano.

- crédito @Juan_EspinalR/X - Cristian Bayona/Colprensa
Juan Espinal cuestionó la decisión de Ricardo Roa de apartarse temporalmente del cargo en medio de investigaciones judiciales. - crédito @Juan_EspinalR/X - Cristian Bayona/Colprensa

La decisión de la Junta Directiva de Ecopetrol

El pronunciamiento del congresista se da luego de que la Junta Directiva de Ecopetrol autorizara a Ricardo Roa un periodo de vacaciones y una licencia no remunerada, en medio de las investigaciones judiciales en su contra.

De acuerdo con el comunicado oficial de la empresa, las vacaciones se extenderán del 7 de abril al 27 de mayo de 2026 y la licencia no remunerada irá del 28 de mayo al 28 de junio de 2026.

La medida, según la compañía, responde a la necesidad de que el directivo atienda sus procesos legales y proteger la integridad institucional de la petrolera.

Durante ese tiempo, la Junta designó como presidente encargado a Juan Carlos Hurtado Parra, actual vicepresidente ejecutivo de Hidrocarburos, quien cuenta con una trayectoria de más de 28 años en el sector energético.

Juan Carlos Hurtado, vicepresidente Ejecutivo de Hidrocarburos de Ecopetrol, será el presidente encargado de la compañía mientras Ricardo Roa esté de vacaciones y licencia - crédito Ecopetrol
La junta directiva autorizó vacaciones y una licencia no remunerada mientras se atienden procesos legales. - crédito Ecopetrol

Procesos judiciales en contra de Ricardo Roa

La salida temporal de Roa ocurre en un momento clave, marcado por avances en distintos procesos judiciales.

Por un lado, la Fiscalía General de la Nación le imputó el delito de tráfico de influencias el pasado 11 de marzo, en el marco de una investigación relacionada con la compra de un apartamento y su presunto vínculo con el expolicía Juan Guillermo Mancera.

Adicionalmente, enfrenta un segundo proceso por presunta violación de topes electorales durante su gestión como gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, un caso que también es analizado por el Consejo Nacional Electoral.

Estos procesos coinciden con el periodo en el que estará apartado de sus funciones, lo que implica que no participará en la toma de decisiones de la compañía en una etapa considerada sensible para su reputación y gobernanza.

La Fiscalía General de la Nación investiga cuentas bancarias de Ricardo Roa por financiamiento irregular en campaña Petro presidente - crédito Colprensa
Ricardo Roa enfrenta investigaciones por presunto tráfico de influencias y posibles irregularidades electorales. - crédito Colprensa

Debate interno y riesgos para Ecopetrol

La decisión de la Junta Directiva no estuvo exenta de controversia. Según El Tiempo, al menos cuatro de sus nueve miembros manifestaron preocupación por los riesgos reputacionales y financieros de mantener a Roa en el cargo mientras enfrenta investigaciones judiciales.

Entre quienes dejaron constancia de sus inquietudes se encuentran representantes sindicales e independientes, lo que evidencia que el debate trascendió lo político y alcanzó el ámbito técnico y corporativo.

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