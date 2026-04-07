Juan Daniel Oviedo aseguró que no está promoviendo el cambio de sexo de los niños: “Me la tienen montada”

El candidato Juan Daniel Oviedo aseguró que reconoce que la identidad de género diversa es un sujeto de protección constitucional reforzada - crédito Sergio Acero/Reuters

El candidato vicepresidencial Juan Daniel Oviedo, que acompaña a la aspirante Paloma Valencia en la carrera por la Presidencia de la República, dejó ver su molestia por las críticas que ha recibido con base en información falsa que se le está atribuyendo. De acuerdo con la explicación que dio en diálogo con Noticias Caracol, se le está acusando de impulsar el cambio de sexo en menores de edad.

“Me la tienen montada diciendo que yo estoy promoviendo el cambio de sexo de los niños, por Dios”, aseguró el candidato y exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

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Afirmó que en ningún momento ha intentado promover entre los niños y niñas los procesos de transición a los que se someten las personas trans. Indicó que es un representante de la política de centro que “respeta las instituciones” y que también reconoce la protección constitucional que se otorga a la identidad de género de los ciudadanos.

Además, aclaró que la Corte Constitucional no deja de lado el acompañamiento de los padres de familia en los procesos de transición de género que los menores de edad deseen hacer. “La Corte ha dicho que la autonomía de esa decisión es máxima y que en los niños tiene que estar acompañada con el consentimiento de los padres por el principio de autonomía progresiva”, detalló.

El candidato Juan Daniel Oviedo aseguró que no está impulsando la transición de género de menores de edad y recordó que la normativa exige que los niños que deseen transitar deben tener el acompañamiento de sus padres - crédito Colprensa

Oviedo respalda a la población Lgbt+, de la cual hace parte como hombre homosexual, pero indicó que no pretende invitar a los niños y niñas a cambiar su sexo, como lo han afirmado algunos movimientos cristianos que, según detalló, están divulgando ese tipo de afirmaciones en sus redes sociales.

“Es verdaderamente un ataque ramplón a la posibilidad de que estemos teniendo una conversación seria alrededor del país y en los derechos de las personas, la derecha y el centro, en una apuesta que quiere sumar y que quiere unir al país en paz”, afirmó el aspirante en el informativo citado.

Diferencias entre Oviedo y Paloma Valencia

El candidato vicepresidencial se unió a Paloma Valencia, que representa a la derecha política colombiana y que hace parte de uno de los partidos políticos tradicionales del país (Centro Democrático), pese a que tienen amplias diferencias en su visión de país y, sobre todo, en temas relacionados con la población Lgbt+.

Uno de los puntos en los que no están de acuerdo es la adopción de menores de edad por parte de parejas del mismo sexo. En entrevista con la revista Cambio, Oviedo confirmó que respalda el derecho de las parejas homosexuales o lesbianas de adoptar niños y niñas en Colombia.

Paloma Valencia aseguró que no está de acuerdo con la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo - crédito Pedraza Producciones

“Estar juntos en esta diferencia no implica que yo haya renunciado a mis principios de defender la adopción de parejas del mismo sexo como un derecho en la sociedad colombiana”, explicó el aspirante.

Además, afirmó que si Paloma Valencia llegara a promover una iniciativa para afectar los derechos de las personas con orientación sexual o identidad diversa, “sentiría una puñalada”.

La candidata presidencial tomó la palabra en la entrevista, exponiendo un punto de vista muy alejado del de Oviedo. Indicó que no apoya la adopción por parte de parejas del mismo sexo y que prefiere que se garanticen las condiciones idóneas para que las mujeres y los hombres puedan criar a sus hijos y se abstengan de darlos en adopción.

“Yo no estoy de acuerdo con la adopción gay. Me cuesta, pero lo digo claramente. No estoy de acuerdo porque creo que ahí prevalece el niño (…). En eso es en lo que tenemos que trabajar. Las mujeres dan a los niños en adopción por pura pobreza, por pura falta de oportunidades. Y ahí es donde tenemos que trabajar. El niño está mejor no estando abandonado”, precisó.

El candidato Juan Daniel Oviedo aseguró que respalda la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo - crédito Reuters

Adicionalmente, explicó que no está de acuerdo con la intervención del Estado en temas que considera privados y propios de las familias, como la sexualidad y la filiación política.