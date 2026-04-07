Feminicidio en Santa Marta: apuñaló a su pareja hasta la muerte porque quería terminar la relación

Los hechos ocurrieron al interior de la vivienda que la pareja compartía - crédito Ke se dice y Colprensa

Natalia López Villa, una madre de 21 años fue asesinada en la noche del 5 de abril de 2026 en Santa Marta, hecho que dejó en condición de orfandad a sus dos hijos menores. De acuerdo con el reporte de la Policía, el agresor fue identificado como Alexis Sánchez, de 42 años y pareja sentimental de la víctima.

El criminal fue capturado en flagrancia y enfrentará cargos de feminicidio agravado, según informaron fuentes de la Policía Metropolitana de Santa Marta y la Fiscalía General de la Nación. La investigación indicó que el crimen se produjo tras una serie de amenazas y agresiones previas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante la tarde del lunes posterior al crimen, un juez legalizó la captura de Alexis Sánchez, que permanece en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) a la espera de la audiencia de imputación de cargos, de acuerdo con el portal Hoy Diario Del Magdalena.

En el desarrollo de la causa, investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) preparan la presentación de pruebas ante el juez, entre ellas el cuchillo incautado y los testimonios de vecinos y familiares que serán determinantes para establecer la plena responsabilidad del acusado.

La ciudad de Santa Marta enfrenta el primer feminicidio del mes con la muerte de Natalia López Villa - crédito Luisa González/Colprensa

La reconstrucción de los hechos indica que Natalia López Villa, tras poner fin a una relación de cuatro años marcada por violencia física y psicológica, regresó a la casa que compartía con Sánchez en el barrio 20 de Octubre para recoger sus pertenencias. Según el relato de un testigo recogido por Kesedice.com, el presunto feminicida simuló una actitud conciliadora antes de agredirla y le habría pedido un abrazo de despedida para posteriormente apuñalarla.

Familiares de la víctima señalaron que las amenazas de muerte fueron explícitas en las horas previas al ataque. Uno de los allegados detalló en diálogo con Hoy Diario Del Magdalena: “Él le dijo que se prepararan porque la iban a enterrar, que ese día la iba a matar, y así fue”. Además aseguraron que, días antes del asesinato, la joven había sido golpeada y herida en la cabeza por Sánchez.

Los gritos de auxilio activaron la respuesta inmediata de la comunidad, que intervino en la vivienda y logró reducir al agresor. Incluso, una prima de la víctima logró separarlo y permitir que la joven fuera trasladada a la clínica Gestión Salud. Aunque al llegar al centro asistencial, los médicos confirmaron su muerte.

La rápida captura de Sánchez por la comunidad y su posterior entrega a la Policía permitieron que las autoridades recolectaran los elementos probatorios necesarios para abrir un caso en su contra.

Dos pequeños se quedaron sin su madre tras el ataque fatal - crédito Colprensa

El primer feminicidio de abril en Santa Marta

La muerte de Natalia López Villa se convirtió en el primer caso de feminicidio registrado en Santa Marta durante abril de 2026, según el reporte oficial de la Policía Metropolitana y llama la atención que la recopilación de testimonios documentan un patrón sistemático de amenazas y agresión, por lo que las autoridades piden denunciar ante la primera señal de alerta.

Los reportes oficiales indican que la víctima era madre de dos menores de edad, por lo que la comunidad pide que el criminal sea condenado por el delito de feminicidio agravado sin ningún beneficio de rebaja de pena.

La comunidad pide proteger a las mujeres que atraviesan ciclos de violencia doméstica - crédito Camila Díaz/Colprensa

La Policía Metropolitana de Santa Marta reiteró a través de un comunicado la urgencia de denunciar cualquier hecho que ponga en riesgo la vida e integridad de las mujeres: “La Policía Nacional rechaza de manera contundente cualquier hecho de violencia contra la mujer y reitera su compromiso en la lucha frontal contra este tipo de delitos, invitando a la comunidad a denunciar oportunamente cualquier situación que ponga en riesgo la vida e integridad de las personas”.

Este crimen que se convierte en ejemplo de la persistencia de la violencia de género en la región y la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y atención para las víctimas.