Deuda de Nueva EPS pone en riesgo servicios de salud en Manizales para más de 30.000 usuarios

- crédito Luisa González/REUTERS y Nueva EPS

En las últimas horas, autoridades de salud en Manizales alertaron por el estado de los pagos del impuesto en servicios médicos de la Nueva EPS, que adeuda más de 8.500 millones de pesos a tres hospitales de la ciudad.

La situación afecta directamente a los hospitales Santa Sofía, SES Universitario de Caldas y San Isidro, que reportan dificultades financieras por el incumplimiento en los acuerdos de pago establecidos, citado por Caracol Radio.

El panorama ha generado preocupación por una posible suspensión de servicios que podría impactar a más de 30.000 usuarios afiliados a esta entidad en la capital de Caldas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Nueva EPS - El panorama ha generado preocupación por una posible suspensión de servicios que podría impactar a más de 30.000 usuarios afiliados a esta entidad en la capital de Caldas | crédito Nueva EPS

Estado de la deuda y acuerdos incumplidos

De acuerdo con el secretario de Salud de Manizales, David Gómez Springtube, se habían establecido compromisos de pago con la Nueva EPS que no se han cumplido.

“Hicimos unos acuerdos de pago, para Santa Sofía eran alrededor de $ 2.500 millones, para el SES Hospital de Caldas le correspondían cerca de $ 5.000 y se habría destinado $ 1.000 millones para San Isidro y no han cumplido con la palabra”, afirmó el funcionario, citado por ese medio de comunicación.

Estos incumplimientos han llevado a que las instituciones de salud enfrenten una situación financiera compleja.

La deuda acumulada supera los 8.500 millones de pesos, según los datos entregados por las autoridades locales.

Crisis del sistema de salud en Manizales - La deuda acumulada supera los 8.500 millones de pesos, según los datos entregados por las autoridades locales - crédito Colprensa

Impacto en medicamentos y personal de salud

Además de los pagos pendientes a las instituciones, la situación también ha afectado la entrega de medicamentos a los pacientes.

Las autoridades indicaron que miles de usuarios han tenido dificultades para acceder a sus tratamientos.

Asimismo, se han registrado retrasos en el pago de salarios al personal de salud.

“En particular en el Hospital San Isidro estamos atrasados en los pagos de muchos funcionarios y en el pago de insumos médicos que necesitamos para prestar los servicios”, explicó el secretario de Salud, citado por ese medio de comunicación.

Estas condiciones han limitado la operación de los centros asistenciales.

Riesgo de suspensión de servicios

Ante la falta de recursos, las autoridades advirtieron que podría suspenderse la atención a los afiliados de la Nueva EPS.

Según lo indicado, esta medida podría aplicarse en el transcurso de la semana si no se resuelve la situación.

La posible suspensión impactaría a más de 30.000 usuarios en Manizales.

Ante la falta de recursos, las autoridades advirtieron que podría suspenderse la atención a los afiliados de la Nueva EPS - crédito Colprensa

El secretario de Salud señaló que el escenario es crítico para las instituciones prestadoras.

Contexto de la situación y advertencias

El mes anterior, la Nueva EPS realizó un abono de 1.000 millones de pesos, pero la deuda total no ha sido saldada.

La entidad solicitó a la administración local gestionar documentación adicional para continuar con los pagos.

Sin embargo, hasta el momento no se ha resuelto el cumplimiento de las obligaciones pendientes.

“Es muy grave la situación en todo el país y en particular en Manizales, porque afecta a las personas más vulnerables”, indicó Gómez Springtube, citado por ese medio de comunicación.

Las autoridades locales señalaron que la situación también involucra responsabilidades del Gobierno nacional y del Ministerio de Salud.

El panorama continúa en evaluación mientras se espera una solución que permita garantizar la prestación de los servicios de salud en la ciudad.