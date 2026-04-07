Colombia

Concejal Andrés Barrios radicó denuncia penal por manifestación que agredió a feligreses en iglesia de Bogotá: “Deben responder ante la justicia”

Un grupo irrumpió con proclamas hostiles el Viacrucis de la Iglesia de San Francisco en Bogotá, situación que llevó al cabildante a presentar una denuncia penal

Guardar
Andrés Barrios denunció ante la Fiscalía cánticos ofensivos que obligaron a cerrar la Iglesia de San Francisco durante la Semana Santa en Bogotá - crédito Redes sociales - @ABarriosBernal/X
Andrés Barrios denunció ante la Fiscalía cánticos ofensivos que obligaron a cerrar la Iglesia de San Francisco durante la Semana Santa en Bogotá - crédito Redes sociales - @ABarriosBernal/X

Durante una de las celebraciones más significativas para la comunidad católica en Bogotá, el Viacrucis de la Iglesia de San Francisco fue abruptamente interrumpido por un grupo de personas que, según denunció el concejal del Centro Democrático Andrés Barrios, profirieron cánticos y proclamas ofensivas contra los fieles.

El hecho, ocurrido el 2 de abril de 2026 en época de Semana Santa en el centro de la capital, motivó la presentación de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por parte del edil, quien calificó el episodio como un atentado contra la libertad de cultos y un acto de discriminación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La manifestación de hostilidad durante la Semana Santa derivó en la intervención de la Policía de Bogotá y obligó al cierre temporal del templo, según confirmó Barrios.

Radiqué ante la Fiscalía una denuncia penal por actos de discriminación contemplados en el artículo 134 del Código Penal y perturbación de ceremonias religiosas establecido en el artículo doscientos dos del mismo código”, sostuvo el concejal.

Concejal Andrés Barrios denunció discriminación religiosa ante la Fiscalía - crédito @ABarriosBernal/X
Concejal Andrés Barrios denunció discriminación religiosa ante la Fiscalía - crédito @ABarriosBernal/X

El funcionario explicó que los incidentes “generaron intimidación y obligaron incluso a cerrar el templo”, lo que impidió la continuación normal de la celebración religiosa y produjo incomodidad entre los asistentes.

Se perturbó una ceremonia religiosa en curso y se atentó contra la libertad de cultos, derechos fundamentales protegidos por nuestra Constitución”, precisó Barrios.

La denuncia solicitó a la Fiscalía que investigue y logre identificar a los responsables, para que se apliquen las sanciones correspondientes.

El concejal también manifestó preocupación por lo que consideró una respuesta insuficiente de las autoridades distritales ante estos hechos. “Me preocupa mucho la falta de contundencia del distrito frente a estos hechos”, afirmó.

Además de la denuncia penal, el concejal anunció que presentará ante el Concejo de Bogotá un proyecto de acuerdo orientado a combatir el sesgo anticreyente. La iniciativa buscará fortalecer los mecanismos de protección a la libertad religiosa y promover acciones pedagógicas para prevenir futuras agresiones.

Barrios detalló que “voy a radicar un proyecto de acuerdo aquí en el Concejo de la Ciudad para combatir el sesgo anticreyente y convoqué una mesa ciudadana para así construir soluciones de manera colectiva y conjunta”.

Concejal Andrés Barrios impulsa acciones contra el sesgo anticreyente tras incidente en ceremonia católica en la capital - crédito @ABarriosBernal/X
Concejal Andrés Barrios impulsa acciones contra el sesgo anticreyente tras incidente en ceremonia católica en la capital - crédito @ABarriosBernal/X

La propuesta contempla la creación de una mesa ciudadana, en la que participen distintos sectores sociales, con el objetivo de construir de manera colaborativa acciones que garanticen la protección de la fe y los derechos fundamentales de los creyentes en Colombia.

La fe y la libertad religiosa y de cultos deben garantizarse y respetarse en nuestro país”, reiteró el concejal, citando la importancia de asegurar la convivencia y el respeto en la esfera pública.

Tras lo anterior, usuarios en X celebraron el pronunciamiento del militante del Centro Democrático y pidió a la Fiscalía actuar: “Ojalá que en la fiscalía no engaveten esa denuncia”.

La Fiscalía investigará los hechos ocurridos en Semana Santa en Bogotá tras denuncia del concejal Andrés Barrios Bernal - crédito @ABarriosBernal/X
La Fiscalía investigará los hechos ocurridos en Semana Santa en Bogotá tras denuncia del concejal Andrés Barrios Bernal - crédito @ABarriosBernal/X

Paloma Valencia denuncia falta de autoridad tras incidentes en celebraciones católicas de Semana Santa

La senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, expresó en sus redes sociales su rechazo a los incidentes ocurridos durante las celebraciones religiosas de Semana Santa en el país.

Según la aspirante presidencial, videos difundidos en internet muestran a supuestos grupos satánicos obstruyendo actividades de católicos, quienes participaban en las conmemoraciones vinculadas a la pasión de Cristo.

Valencia afirmó en su mensaje: “Horribles me parecieron los videos de los supuestos satánicos tratando de impedir que los católicos puedan celebrar esas conmemoraciones en torno a la pasión de Cristo”.

Paloma Valencia criticó ausencia de protección a la libertad religiosa ante ataques a feligreses - crédito @PalomaValenciaL/X
Paloma Valencia criticó ausencia de protección a la libertad religiosa ante ataques a feligreses - crédito @PalomaValenciaL/X

La senadora también cuestionó la respuesta de las autoridades ante estos hechos, señalando la ausencia de intervención gubernamental.

Horrible me parece que no haya habido autoridad que defienda el derecho a la expresión religiosa, que es un derecho fundamental”, subrayó en su publicación.

En su declaración, la congresista enfatizó la importancia de garantizar la libertad de culto en el país, recordando que “cada uno tiene que tener el derecho a ejercer libremente su religión y que nadie venga a impedírselo”.

Valencia concluyó sus declaraciones destacando la falta de acción institucional: “Creo faltó autoridad y sobre todo gobierno”.

Temas Relacionados

Andrés BarriosConcejal Andrés BarriosSemana SantaViacrusisColombia-Noticias

Más Noticias

Fiscal Luz Adriana Camargo calificó como “delirante” el supuesto pacto con la Dirección de Inteligencia para no extraditar a ‘Papá Pitufo

La funcionaria señaló en entrevista con Caracol Radio que la Fiscalía no es la entidad encargada para gestionar la extradición del “Zar del contrabando”

Fiscal Luz Adriana Camargo calificó como “delirante” el supuesto pacto con la Dirección de Inteligencia para no extraditar a ‘Papá Pitufo

Sporting Lisboa vs. Arsenal FC - EN VIVO: siga aquí a Luis Suárez en el partido de ida de los cuartos de final de la Uefa Champions League

El estadio Jose Alvalade en Lisboa, Portugal será la sede de los primeros 90 minutos del partido que definirá a uno de los cuatro mejores equipos de Europa en la temporada

Sporting Lisboa vs. Arsenal FC - EN VIVO: siga aquí a Luis Suárez en el partido de ida de los cuartos de final de la Uefa Champions League

Así recibieron en Cartagena al Palmeiras de Brasil: con música y baile llegó a Colombia el equipo que enfrentará al Junior por Copa Libertadores

El tricampeón de la Copa Libertadores fue recibido entre música y baile tradicional por aficionados y autoridades en el aeropuerto Rafael Núñez, previo a su debut contra Junior en el estadio Jaime Morón León este miércoles

Así recibieron en Cartagena al Palmeiras de Brasil: con música y baile llegó a Colombia el equipo que enfrentará al Junior por Copa Libertadores

Esto dijo el Ministerio de Salud sobre los señalamientos de desabastecimiento de medicamentos psiquiátricos en Colombia

El pronunciamiento se produce tras alertas de gremios médicos sobre dificultades en el acceso a tratamientos de salud mental

Esto dijo el Ministerio de Salud sobre los señalamientos de desabastecimiento de medicamentos psiquiátricos en Colombia

Deportes Tolima vs. Universitario de Perú - EN VIVO: siga aquí el debut del club Pijao en la fase de grupos de la Copa Libertadores

El cuadro Pijao clasificó a la fase de grupos del torneo de clubes más importante de Suramérica luego de superar en las fases previas a Deportivo Táchira de Venezuela y a O’Higgins de Chile

Deportes Tolima vs. Universitario de Perú - EN VIVO: siga aquí el debut del club Pijao en la fase de grupos de la Copa Libertadores
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Aumentan recompensa por alias Primo Gay: el “influencer” cabecilla de las disidencias en Antioquia es señalado por ataque con explosivos en Briceño

Aumentan recompensa por alias Primo Gay: el “influencer” cabecilla de las disidencias en Antioquia es señalado por ataque con explosivos en Briceño

Así fue la captura de alias Chamo, cabecilla de las disidencias de las Farc, responsable de actos terroristas y homicidios

La carrera criminal de alias el Apóstol: de estudiar en la Universidad Nacional a señalado de trabajar para la disidencia de las Farc de “Calarcá”

Las nuevas medidas que adoptó el Ministerio de Defensa en contra del uso ilícito de drones por parte de grupos armados ilegales

Reportan fuerte explosión en Briceño, Antioquia: un policía resultó herido y hubo daños a la estación del municipio

ENTRETENIMIENTO

Abiertas las inscripciones para la nueva temporada de ‘Yo me llamo’ y ‘Yo me llamo mini’: Aurelio Cheveroni estará desde el inicio

Abiertas las inscripciones para la nueva temporada de ‘Yo me llamo’ y ‘Yo me llamo mini’: Aurelio Cheveroni estará desde el inicio

Karol G, en entrevista con Playboy, habló sobre los riesgos de pronunciarse contra ICE en Estados Unidos: “Quiero mantenerme firme por mi comunidad”

Karol G posó para Playboy y habló por primera vez sobre su ruptura con Feid: “La vida me tiró al suelo”

Juliana Velásquez reveló sus problemas de desórdenes alimenticios: “Mi voz ronca es producto de la bulimia”

Hora y dónde ver la presentación de Karol G en Coachella desde Colombia

Deportes

Sporting Lisboa vs. Arsenal FC - EN VIVO: siga aquí a Luis Suárez en el partido de ida de los cuartos de final de la Uefa Champions League

Sporting Lisboa vs. Arsenal FC - EN VIVO: siga aquí a Luis Suárez en el partido de ida de los cuartos de final de la Uefa Champions League

Así recibieron en Cartagena al Palmeiras de Brasil: con música y baile llegó a Colombia el equipo que enfrentará al Junior por Copa Libertadores

Deportes Tolima vs. Universitario de Perú - EN VIVO: siga aquí el debut del club Pijao en la fase de grupos de la Copa Libertadores

O’Higgins vs. Millonarios EN VIVO, Copa Sudamericana 2025: siga aquí el debut del “Embajador” en Chile

Futbolista colombiano respondió críticas del técnico del Vasco da Gama Renato Gaucho: “Te toma por sorpresa”