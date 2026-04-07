Concejal Andrés Barrios radicó denuncia penal por manifestación que agredió a feligreses en iglesia de Bogotá: “Deben responder ante la justicia”

Andrés Barrios denunció ante la Fiscalía cánticos ofensivos que obligaron a cerrar la Iglesia de San Francisco durante la Semana Santa en Bogotá - crédito Redes sociales - @ABarriosBernal/X

Durante una de las celebraciones más significativas para la comunidad católica en Bogotá, el Viacrucis de la Iglesia de San Francisco fue abruptamente interrumpido por un grupo de personas que, según denunció el concejal del Centro Democrático Andrés Barrios, profirieron cánticos y proclamas ofensivas contra los fieles.

El hecho, ocurrido el 2 de abril de 2026 en época de Semana Santa en el centro de la capital, motivó la presentación de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por parte del edil, quien calificó el episodio como un atentado contra la libertad de cultos y un acto de discriminación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La manifestación de hostilidad durante la Semana Santa derivó en la intervención de la Policía de Bogotá y obligó al cierre temporal del templo, según confirmó Barrios.

“Radiqué ante la Fiscalía una denuncia penal por actos de discriminación contemplados en el artículo 134 del Código Penal y perturbación de ceremonias religiosas establecido en el artículo doscientos dos del mismo código”, sostuvo el concejal.

Concejal Andrés Barrios denunció discriminación religiosa ante la Fiscalía - crédito @ABarriosBernal/X

El funcionario explicó que los incidentes “generaron intimidación y obligaron incluso a cerrar el templo”, lo que impidió la continuación normal de la celebración religiosa y produjo incomodidad entre los asistentes.

“Se perturbó una ceremonia religiosa en curso y se atentó contra la libertad de cultos, derechos fundamentales protegidos por nuestra Constitución”, precisó Barrios.

La denuncia solicitó a la Fiscalía que investigue y logre identificar a los responsables, para que se apliquen las sanciones correspondientes.

El concejal también manifestó preocupación por lo que consideró una respuesta insuficiente de las autoridades distritales ante estos hechos. “Me preocupa mucho la falta de contundencia del distrito frente a estos hechos”, afirmó.

Además de la denuncia penal, el concejal anunció que presentará ante el Concejo de Bogotá un proyecto de acuerdo orientado a combatir el sesgo anticreyente. La iniciativa buscará fortalecer los mecanismos de protección a la libertad religiosa y promover acciones pedagógicas para prevenir futuras agresiones.

Barrios detalló que “voy a radicar un proyecto de acuerdo aquí en el Concejo de la Ciudad para combatir el sesgo anticreyente y convoqué una mesa ciudadana para así construir soluciones de manera colectiva y conjunta”.

Concejal Andrés Barrios impulsa acciones contra el sesgo anticreyente tras incidente en ceremonia católica en la capital - crédito @ABarriosBernal/X

La propuesta contempla la creación de una mesa ciudadana, en la que participen distintos sectores sociales, con el objetivo de construir de manera colaborativa acciones que garanticen la protección de la fe y los derechos fundamentales de los creyentes en Colombia.

“La fe y la libertad religiosa y de cultos deben garantizarse y respetarse en nuestro país”, reiteró el concejal, citando la importancia de asegurar la convivencia y el respeto en la esfera pública.

Tras lo anterior, usuarios en X celebraron el pronunciamiento del militante del Centro Democrático y pidió a la Fiscalía actuar: “Ojalá que en la fiscalía no engaveten esa denuncia”.

La Fiscalía investigará los hechos ocurridos en Semana Santa en Bogotá tras denuncia del concejal Andrés Barrios Bernal - crédito @ABarriosBernal/X

Paloma Valencia denuncia falta de autoridad tras incidentes en celebraciones católicas de Semana Santa

La senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, expresó en sus redes sociales su rechazo a los incidentes ocurridos durante las celebraciones religiosas de Semana Santa en el país.

Según la aspirante presidencial, videos difundidos en internet muestran a supuestos grupos satánicos obstruyendo actividades de católicos, quienes participaban en las conmemoraciones vinculadas a la pasión de Cristo.

Valencia afirmó en su mensaje: “Horribles me parecieron los videos de los supuestos satánicos tratando de impedir que los católicos puedan celebrar esas conmemoraciones en torno a la pasión de Cristo”.

Paloma Valencia criticó ausencia de protección a la libertad religiosa ante ataques a feligreses - crédito @PalomaValenciaL/X

La senadora también cuestionó la respuesta de las autoridades ante estos hechos, señalando la ausencia de intervención gubernamental.

“Horrible me parece que no haya habido autoridad que defienda el derecho a la expresión religiosa, que es un derecho fundamental”, subrayó en su publicación.

En su declaración, la congresista enfatizó la importancia de garantizar la libertad de culto en el país, recordando que “cada uno tiene que tener el derecho a ejercer libremente su religión y que nadie venga a impedírselo”.

Valencia concluyó sus declaraciones destacando la falta de acción institucional: “Creo faltó autoridad y sobre todo gobierno”.