Colombia en la lista de países de dónde más millonarios se ha ido, según informe global: estas son las cifras

El informe global estima que 150 millonarios salieron de Colombia en el último periodo, con una pérdida cercana a USD 1.000 millones en capital- crédito VisualesIA

Colombia volvió a aparecer en el grupo de países con salida neta de millonarios, de acuerdo con el más reciente Henley Private Wealth Migration Report, que rastrea los movimientos globales de individuos de alto patrimonio.

El informe estima que en el último periodo analizado el país registró una fuga de aproximadamente 150 personas con riqueza líquida superior a 1 millón de dólares, lo que equivale a cerca de 1.000 millones en capital.

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El estudio, elaborado a partir de datos de la firma New World Wealth, no mide intenciones sino traslados efectivos. Para ser contabilizados, los individuos deben haber cambiado su residencia por más de 183 días durante el año.

Bajo esa metodología, Colombia se ubica entre las economías que pierden patrimonio privado, en contraste con destinos que concentran la llegada de estos capitales.

Fuga de millonarios - Colombia Colombia y la fuga de millonarios -150 millonarios USD 1.000M riqueza que salió Comparación global ¿Cómo se mide? El informe rastrea movimientos reales de personas con más de USD 1 millón en activos líquidos. Solo se contabiliza migración cuando el individuo reside más de 183 días en otro país. Factores que influyen Seguridad Impuestos Estabilidad Educación Calidad de vida Crecimiento de riqueza (2014–2024) Colombia: +16% EAU: +98% EE. UU.: +78%

En la lista global, países como Emiratos Árabes Unidos lideran la atracción de riqueza con una entrada neta de 9.800 millonarios, seguidos por Estados Unidos con 7.500. En Europa, Italia y Suiza también registran flujos positivos de 3.600 y 3.000, respectivamente. En la otra cara, Colombia comparte grupo con economías que presentan salidas, aunque en magnitudes menores frente a casos como España (-500) o Alemania (-400).

El informe cuantifica no solo el número de personas, sino también el capital asociado. En el caso colombiano, la salida estimada de riqueza alcanza 1.000 millones de dólares. Aunque la cifra es inferior a la de países con mayores economías, el reporte advierte que el impacto relativo puede ser más significativo en mercados emergentes, donde la base de millonarios es más reducida.

La medición se centra en los llamados Hnwi (High-Net-Worth Individuals), definidos como personas con activos invertibles líquidos superiores a USD 1 millón, excluyendo su vivienda principal. El seguimiento también incluye segmentos de mayor patrimonio, como centimillonarios (más de 100 millones de dólares) y multimillonarios (más de 1.000 millones), aunque el informe no detalla su peso específico en cada país.

Colombia volvió a figurar entre los países con salida neta de grandes patrimonios, según el reporte anual de migración de riqueza privada- crédito Henley Private Wealth Migration Report

En términos metodológicos, el reporte se construye a partir de una base de datos de más de 150.000 individuos de alto patrimonio a nivel mundial. El rastreo cruza información pública, registros empresariales, transacciones inmobiliarias de lujo y estadísticas de programas de residencia por inversión. Con ello, calcula los flujos netos entre entradas y salidas en cada jurisdicción.

El documento identifica factores estructurales que inciden en estas decisiones. Entre ellos, la seguridad y la estabilidad institucional aparecen como variables centrales, junto con las políticas fiscales, la calidad del sistema educativo y las condiciones de vida. También se consideran elementos como la protección del patrimonio frente a la inflación o cambios regulatorios.

En América Latina, Colombia no es el único país con salida neta. El informe también reporta cifras negativas en Argentina (-100) y Brasil no aparece entre los principales receptores. En contraste, algunos destinos fuera de la región consolidan su atractivo. Portugal (+1.400), Grecia (+1.200) y Malta (+500) destacan por sus programas de residencia e incentivos fiscales, mientras que Singapur (+1.600) y Arabia Saudita (+2.400) ganan participación en Asia y Medio Oriente.

El flujo negativo de millonarios ubica al país junto a otras economías con fuga de capital humano de alto patrimonio- crédito VisualesIA

El reporte incluye además un indicador de variación acumulada de riqueza entre 2014 y 2024. En el caso colombiano, el crecimiento del patrimonio privado se ubica en 16%, una cifra por debajo de varios destinos que hoy captan millonarios. Países como Emiratos Árabes Unidos (98%), Estados Unidos (78%) y Australia (30%) muestran incrementos superiores en ese periodo.

Aunque el informe no emite juicios de valor, plantea que los movimientos de millonarios pueden anticipar tendencias económicas más amplias. La salida sostenida de este segmento suele interpretarse como una señal temprana sobre cambios en el entorno de inversión y en las condiciones de estabilidad.

Con estos datos, Colombia vuelve a figurar en el mapa global de migración de riqueza como un país con saldo negativo, en un contexto en el que el capital privado continúa redistribuyéndose hacia jurisdicciones que ofrecen condiciones consideradas más favorables por este grupo de población.