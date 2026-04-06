Colombia

“Te equivocas conmigo, Petro”: Abelardo de la Espriella estalló contra el presidente por ‘montaje’ en informe del DNI

Un supuesto docuemento de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) relacionado con presuntas irregularidades electorales desató un nuevo choque entre el candidato presidencial y el jefe de Estado

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- crédito Presidencia - @delaespriella_style/Instagram
Abelardo de la Espriella señaló que había todo unn plan en su contra desde el Gobierno Petro - crédito Presidencia - @delaespriella_style/Instagram

La campaña presidencial de Abelardo de la Espriella volvió a encender la tensión política en Colombia, tras una serie de declaraciones del propio candidato contra el presidente Gustavo Petro.

Los comentarios se producen luego de que el jefe de Estado publicara un post en el que insinuaba posibles vínculos entre el candidato y los hermanos Bautista, propietarios de Thomas Greg & Sons, para fines electorales.

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“El Tigre”, como se hace llamar el abogado y candidato, reaccionó con contundencia, por lo que en sus declaraciones afirmó que Petro estaba “presentando toda una farsa” y aseguró que no permitirá que los ataques queden sin respuesta.

Bogotá, julio 09 de 2014.- INTERCEPTACIONES ILEGALES, CHUZADAS, DAS, CHUZADAS ILEGALES. (Colprensa - Mauricio Alvarado)
La campaña de Abelardo de la Espriella respondió con fuerza a un trino de Gustavo Petro que insinuaba vínculos con los hermanos Bautista - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

La acción legal del equipo jurídico de De la Espriella se formalizó mediante una solicitud ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, pidiendo investigar al presidente y a los miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) por presunta violación ilícita de comunicaciones.

“El Tigre” desafía al presidente sobre las presuntas ‘chuzadas’

Según el abogado Germán Calderón, representante de la campaña, Petro habría admitido la existencia de presuntas interceptaciones ilegales de comunicaciones, conocidas como ‘chuzadas’, dirigidas hacia Thomas Greg & Sons y hacia el propio candidato de extrema derecha.

La solicitud legal se fundamenta en el artículo 192 del Código Penal, que establece penas de prisión de 32 a 90 meses y multas para quienes intercepten o divulguen comunicaciones privadas sin autorización judicial. Calderón insistió en que la filtración de información afecta la transparencia de la contienda electoral y pone en riesgo la seguridad de los aspirantes.

El abogado Germán Calderón, de Abelardo de la Espriella, afirmó que existen presuntas interceptaciones ilegales dirigidas a Thomas Greg & Sons y al propio candidato - crédito Luisa Gonzalez/Reuters
El abogado Germán Calderón, de Abelardo de la Espriella, afirmó que existen presuntas interceptaciones ilegales dirigidas a Thomas Greg & Sons y al propio candidato - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

En su mensaje en la red social X, De la Espriella desafió al mandatario a mostrar pruebas concretas y cuestionó la validez de un documento que circula como supuesto informe de inteligencia de la DNI.

“El farsante de Gustavo Petro pone a sus bodegas a filtrar este “informe de inteligencia”. Ni para hacer montajes sirves Petro, si eso es lo que produce la DNI, no da ni pena”, escribió el candidato presidencial.

Además, De la Espriella señaló: “Señores @DNI_Colombia amparado en el derecho de petición consagrado en la Constitución Nacional, sírvanse informarme si este documento fue producido por ustedes y en caso de ser así, certifiquen a quién o quiénes han entregado copia”.

“El Tigre” acusó al presidente de presentar una farsa y afirmó que no permitirá que los ataques queden sin respuesta - crédito @DELAESPRIELLAE/X
“El Tigre” acusó al presidente de presentar una farsa y afirmó que no permitirá que los ataques queden sin respuesta - crédito @DELAESPRIELLAE/X

El candidato de derecha advirtió que buscará la forma de que el presidente frene sus amenazas, especialmente al referirse a Iván Cepeda, al que acusó de actuar detrás de todos los movimientos de Petro.

Abelardo de la Espriella denuncia documento falso de la DNI

Te equivocas conmigo Petro: no solo no conozco a quienes ahí se menciona sino que no me voy a detener ante tus ataques y amenazas para derrotar a tu candidato, el cobarde que se esconde detrás de ti y tu gobierno para no dar la cara, Iván Cepeda. Yo sigo ¡Firme por La Patria! 🫡 (sic)“.

Además, De la Espriella compartió la imagen de un documento fechado en marzo de 2026, que tiene como asunto la “Recepción de información presuntas irregularidades electorales” y supuestamente responde a un reporte anónimo sobre posibles fraudes, que señala que es inválido.

El candidato exigió que la Dirección Nacional de Inteligencia confirme si produjo el documento y a quién se entregó copia - crédito @DELAESPRIELLAE/X
El candidato exigió que la Dirección Nacional de Inteligencia confirme si produjo el documento y a quién se entregó copia - crédito @DELAESPRIELLAE/X

De la Espriella pidió a la DNI que confirme si el documento fue producido por ellos y a quién se entregó copia. Además, reiteró su rechazo a los ataques contra su campaña y subrayó que su compromiso con la nación se mantiene intacto.

Este nuevo choque político es muy importante, no solo por el propio peso de las declaraciones del presidente Petro, sino porque se produce a pocos días de las elecciones presidenciales del 31 de mayo, primera vuelta, despertando debates sobre la seguridad de los aspirantes y la transparencia de la información que circula en la esfera pública.

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