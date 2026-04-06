Colombia

Por atentado sicarial a mujer embarazada, autoridades aclararon si hay una orden de captura contra el alcalde de Manaure

La alcaldía local, la Policía y la Fiscalía General de la Nación recalcan que no existe un requerimiento legal ni investigación formal que involucre al mandatario local en el ataque contra la psicóloga Catherin Torres Barros, ocurrido el 22 de marzo en Uribia

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Las autoridades de La Guajira advierten consecuencias legales para quienes difundan información falsa sobre el alcalde y el caso de Uribia - crédito @jhonpimientajusayu/Instagram
Las autoridades de La Guajira advierten consecuencias legales para quienes difundan información falsa sobre el alcalde y el caso de Uribia - crédito @jhonpimientajusayu/Instagram

La alcaldía de Manaure, en el departamento de La Guajira, rechazó la difusión de una versión acerca de una supuesta orden de captura contra el alcalde Jhon Galvi Pimienta Jusayu, en relación con el ataque a bala sufrido por la psicóloga Catherin Torres Barros el 22 de marzo en Uribia.

En un comunicado público, la administración municipal señaló que es información falsa y no descarta que se adelanten acciones legales contra quienes propaguen dicha versión.

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“Esta versión carece por completo de sustento jurídico y constituye un acto irresponsable que atenta contra la institucionalidad, la confianza y el buen nombre de quien hoy ejerce un mandato legítimo conferido por el pueblo”, señaló la alcaldía en la misiva.

Este episodio, según enfatizó la Alcaldía en su comunicado, constituye un “acto de desinformación” que atenta tanto contra la reputación del mandatario como contra la institucionalidad local.

Del mismo modo, hicieron un llamado a las autoridades para que se indague sobre los responsables detras de la supuesta versión.

“De igual forma, anunciamos que se adelantarán las acciones legales correspondientes contra los responsables de la difusión de esta información falsa, con el propósito de salvaguardar la honra, el buen nombre y la estabilidad institucional del municipio”, complementaron.

Así mismo, fuentes de la Fiscalía General de la Nación, consultadas por el medio local El Heraldo, descartaron que se haya efectu8ado una orden de captura contra el alcalde de Manaure y recalcaron que se mantiene las investigaciones del caso para identificar a los responsables materiales e intelectuales del crimen.

“Es completamente falso. Solo se han adelantado órdenes a Policía Judicial, y se está a la espera de los resultados. Hasta el momento no se ha avanzado en nada más y las investigaciones continúan”, indicó el ente acusatorio al citado medio de comunicación.

Entre tanto, el Departamento de Policía de La Guajira reiteró a Blu Radio su respaldo a la desmentida de la supuesta versión, aclarando que los equipos del CTI de la Fiscalía siguen trabajando para identificar a los responsables del ataque armado y que el alcalde no figura como investigado o vinculado al proceso.

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Jhon Galvi Pimienta JusayuAlcalde de ManaureLa GuajiraSicariato psicologaColombia-Noticias

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