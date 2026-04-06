Colombia

Gustavo Petro defendió al papá de Iván Cepeda tras acusaciones de Álvaro Uribe: “Fue asesinado por militares”

El presidente colombiano defendió la memoria de Manuel Cepeda, padre del candidato presidencial Iván Cepeda, luego de una serie de acusaciones emitidas por el expresidente Álvaro Uribe

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Gustavo Petro, Álvaro Uribe e Iván Cepeda - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Gustavo Petro, presidente de Colombia; Álvaro Uribe, expresidente de Colombia; e Iván Cepeda, candidato presidencial - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Gustavo Petro, presidente de Colombia, publicó en la red social X una defensa de la memoria de Manuel Cepeda, padre del senador y actual candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

El presidente Petro afirmó que conoció a Manuel Cepeda, a quien describió como periodista y senador de la Unión Patriótica.

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“Yo conocí a Manuel Cepeda y durante su vida fue un periodista que llegó a ser senador de la UP y fué asesinado por militares (sic)”, afirmó el jefe de Estado.

- crédito Juan Diego Cano/Presidencia
Gustavo Petro afirmó que conoció a Manuel Cepeda, a quien describió como periodista y senador de la Unión Patriótica - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

En la misma publicación, el mandatario compartió un análisis de la psicóloga clínica Isabel Borrero Ramírez, titulado “Colombia: el paciente que reza por un patrón”.

El exmandatario Álvaro Uribe Vélez pronunció públicamente mensajes contra los Cepeda, asociando a Manuel Cepeda con la promoción de la lucha armada y responsabilizándolo de impulsar el militarismo radical en las Farc.

“Manuel Cepeda promovió la lucha armada de frente. Su hijo Iván, candidato, engaña con la Paz Total, es solapado. Ataca a mi hermano, que no es candidato, para ocultar sus responsabilidades criminales”, declaró Uribe en su cuenta oficial.

Defendiendo a su hermano Santiago, Uribe aseguró: “Mi hermano Santiago fue absuelto por varios fiscales y un juzgado. Acusado por Eduardo Montealegre. Espera decisión de la Corte sobre la condena del Tribunal. Todos los demás acusados de conformar el grupo criminal están absueltos”.

Según el análisis compartido por Gustavo Petro, realizado por Isabel Borrero Ramírez, el enfrentamiento evidenciaría una disociación clínica en la sociedad colombiana más que una simple polarización política. “Colombia no está polarizada: está clínicamente disociada. No asistimos a un debate ideológico, sino a un cuadro psicótico sin tratamiento donde el delirio de unos es la soga de los otros”, afirmó la psicóloga.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Según el análisis compartido por Gustavo Petro, realizado por Isabel Borrero Ramírez, el enfrentamiento evidenciaría una disociación clínica en la sociedad colombiana más que una simple polarización política - crédito @petrogustavo/X

Borrero sostiene que la reacción contra la presencia de Iván Cepeda en Medellín revela una herida narcisista en sectores conservadores. “Esta indignación no es ética, es estética. Es una formación reactiva: necesitan sobreactuar una pureza regional para tapar el hedor de las fosas comunes que el discurso de Cepeda ayuda a destapar. No les duele el crimen, les horroriza que se les corra el maquillaje moral”.

Respecto a las estrategias discursivas de Uribe, expresó: “Su sintomatología es de manual: proyección paranoide. Al llamar a Cepeda bandido camuflado, el expresidente utiliza un mecanismo de defensa primario: atribuye al otro los rasgos que su propio superyó no puede procesar”.

Describiendo los roles opuestos, Borrero agrega: “Cepeda juega el rol del analista que no necesita gritar porque tiene el expediente. Si Uribe es el incendio, Cepeda es el perito forestal que encuentra el fósforo”.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Borrero sostiene que la reacción contra la presencia de Iván Cepeda en Medellín revela una herida narcisista en sectores conservadores - crédito @petrogustavo/X

La memoria y el peso del pasado están presentes en el análisis de Borrero. “Cepeda no es solo un opositor, es la personificación de la memoria de trabajo de un país con amnesia inducida. Su fuerza no reside en el carisma, sino en la frialdad del dato, esa que desarticula el delirio porque no entra en el juego de la transferencia emocional, sino en el de la realidad fáctica irrumpiendo en la fantasía de impunidad”, consideró la psicóloga.

El análisis advierte sobre la tendencia a judicializar los discursos de la oposición. Para Borrero, “la derecha está intentando judicializar el discurso político porque no tolera la disonancia cognitiva de ver a la izquierda llenando plazas en su feudo”.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
El análisis advierte sobre la tendencia a judicializar los discursos de la oposición - crédito @petrogustavo/X

Sobre los debates demandados a Cepeda, la autora señaló: “No buscan escuchar propuestas, sino realizar un exorcismo público. Buscan que el monstruo hable para confirmar sus sesgos. Si lee, es frío; si se defiende, es agresivo. El ataque sistemático hacia su lectura es, en realidad, una fobia al pensamiento procesado”.

Finalmente, Borrero concluyó que el problema de fondo supera la agenda política convencional: “Colombia no necesita un plan de desarrollo; necesita una intervención sistémica y unos 50 años de terapia de grupo intensiva”.

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