Escasez de medicamentos psiquiátricos en Colombia profundiza la crisis de salud mental

Entre los fármacos faltantes están antidepresivos, ansiolíticos, antipsicóticos y medicamentos para TDAH. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae)

La crisis de salud mental en el país se intensifica ante la escasez de medicamentos psiquiátricos, un fenómeno que ha encendido las alertas entre especialistas y asociaciones médicas. El Colombiano conoció que el Comité Ejecutivo de la Asociación Colombiana de Psiquiatría (ACP) señaló que la falta de insumos farmacológicos esenciales limita el tratamiento de diversas enfermedades mentales, afectando directamente la calidad de vida de miles de pacientes en el país.

Según la ACP, el desabastecimiento impacta tanto a la red pública como a la privada y se extiende a distintas regiones del país. Entre los fármacos en falta se encuentran antidepresivos, ansiolíticos, antipsicóticos y medicamentos para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). Para quienes dependen de estos tratamientos, acceder a los medicamentos puede ser determinante para mantener la funcionalidad y prevenir recaídas o crisis emocionales.

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La situación ha sido respaldada por gremios de psiquiatría en distintas zonas del país, que han emitido alertas urgentes ante la falta de disponibilidad de fármacos. De acuerdo con los especialistas, la carencia de estos medicamentos no solo dificulta el tratamiento médico, sino que también compromete el desarrollo social y emocional de los afectados.

La falta de acceso a tratamientos puede derivar en recaídas o crisis emocionales. - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Consecuencias de la interrupción de tratamientos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó en septiembre del año pasado un informe que estima que más de 1.000 millones de personas en el mundo viven con trastornos de salud mental. La misma organización advirtió que la tendencia es creciente y que los sistemas de salud enfrentan un desafío significativo para atender esta demanda.

En el contexto colombiano, la ACP enfatizó que la psiquiatría moderna requiere un equilibrio entre la terapia y el soporte farmacológico. La asociación destacó que la continuidad en la administración de medicamentos resulta imprescindible y que cualquier interrupción puede desencadenar consecuencias negativas para la salud.

En un pronunciamiento recogido por Caracol Radio, la ACP señaló: “La interrupción abrupta de los tratamientos psicofarmacológicos puede comprometer procesos terapéuticos construidos durante largos periodos y se asocia con desenlaces negativos para la salud, tales como recaídas, rehospitalizaciones, desarrollo de resistencia a los tratamientos y aumento del riesgo de conductas autolesivas, incluyendo el suicidio”.

El riesgo de suspender los tratamientos está vinculado directamente con la pérdida de avances terapéuticos alcanzados durante meses o años, lo que expone a los pacientes a nuevos episodios de crisis y posibles hospitalizaciones.

Especialistas señalan que la escasez constituye una barrera significativa para el tratamiento de enfermedades mentales. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Barreras en el suministro de medicamentos

La falta de acceso a medicamentos psiquiátricos obedece a múltiples factores. Entre ellos, El Colombiano menciona problemas en la importación de materias primas, deudas de las Empresas Promotoras de Salud (EPS) con los proveedores y demoras en trámites regulatorios. Estas dificultades logísticas generan un entorno donde miles de pacientes quedan sin la posibilidad de recibir el tratamiento necesario.

Los especialistas advierten que la interrupción en la continuidad de los tratamientos puede desencadenar fenómenos de resistencia a los fármacos, lo que complica aún más la recuperación de quienes dependen de estos medicamentos.

Llamado de la Asociación Colombiana de Psiquiatría

Frente al panorama descrito, la ACP emitió un llamado dirigido a todos los actores implicados en la cadena de producción, distribución y acceso a medicamentos psiquiátricos. La organización solicitó la adopción de medidas inmediatas para superar las barreras que dificultan el suministro, subrayando la urgencia de la situación y el impacto que tiene en la vida de los pacientes.

En su pronunciamiento, la asociación expresó: “Garantizar el acceso oportuno a estos tratamientos es fundamental para la recuperación, estabilidad y calidad de vida de muchas personas con enfermedades mentales”. La advertencia busca sensibilizar a entidades gubernamentales, laboratorios y proveedores sobre la necesidad de adoptar acciones coordinadas que permitan resolver el desabastecimiento.

La crisis de salud mental se agrava por la falta de fármacos esenciales en Colombia. - crédito Christin Klose/dpa.

Salud mental en riesgo y necesidad de soluciones

Mientras tanto, la ACP insiste en que cada día sin acceso a la medicación prescrita deteriora la calidad de vida de los pacientes, y que la solución requiere respuestas inmediatas y coordinadas. La continuidad de los tratamientos farmacológicos es vista como un pilar para la recuperación y la estabilidad clínica de quienes viven con enfermedades mentales en Colombia.