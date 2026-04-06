Abelardo de la Espriella le envió mensaje a Gustavo Petro sobre supuestos acuerdos con Thomas Greg & Sons: “Renuncio a mi candidatura hoy mismo”

- crédito Reuters/Presidencia de Colombia

Abelardo de la Espriella, hoy candidato presidencial, reiteró su reto al presidente Gustavo Petro, luego de que el mandatario denunciara que el abogado habría sostenido encuentros privados con los hermanos Gregorio, Fernando y Camilo Bautista, socios de la empresa Thomas Greg & Sons, en medio de cuestionamientos sobre el nuevo modelo de expedición de pasaportes en Colombia.

El aspirante presidencial, en una entrevista concedida a Caracol Radio, no solo negó nuevamente que haya sostenido encuentros con los empresarios, sino que arremetió contra el jefe de Estado colombiano, al considerar que está siendo víctima de un montaje y persecución.

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“En mi vida me he sentado con los señores Bautista. En mi vida he hablado con ellos por teléfono. Jamás se me ha ocurrido contactarles para armar esa fábula que ha montado el presidente de la República. Pero ojo, que nadie se llame a engaños. Todo eso hace parte de un montaje que me están haciendo”, explicó De la Espriella al citado medio de comunicación.

El presidente Petro reaccionó a la disputa entre Trump y Lula el sábado 4 de abril de 2026 - crédito Catalina Olaya / Colprensa

Adicional a ello, el jurista manifestó que no es la primera vez que el Ejecutivo estaría intentándolo involucrar en varios escándalos del orden nacional.

“Ya lo hizo en su momento cuando dijo el presidente de la República que yo estaba detrás de los negocios de Urrá. Otra verdadera locura. No conozco a nadie de Urrá, nunca he tenido nada que ver con eso. Pero hay que ver que esta es la combinación de todas las formas de lucha. Ellos están tratando de hacerme un montaje como el que hicieron en su momento con el hacker y no van a descansar hasta lograrlo”, precisó.

Incluso, lanzó una advertencia al presidente colombiano para que demuestre la existencia de dicha conversación, y advirtió que, de llegar a dar veracidad de la denuncia, desistirá de participar en la contienda presidencial que se realizará el 31 de mayo de 2026, o de lo contrario, que anuncie su salida de la Casa de Nariño.

“Es el presidente el que tiene la carga de la prueba, que la presente, que presente la conversación, que presente las transcripciones y que asuma el reto de que si eso no es así, él renuncie, y si es así, yo renuncio a mi candidatura hoy mismo. A mí no me van a venir a arrinconar con mentiras y con falsedades. Yo he sido claro y transparente en mi proceder”, declaró.

La Cancillería alega la urgencia manifiesta para extender el contrato con Thomas Greg & Sons, firma que aún expide los pasaportes en medio de la crisis - crédito Colprensa

De igual forma, De la Espriella criticó que el Gobierno Petro, en sus palabras, utiliza la inteligencia para interceptar ilegalmente a candidatos de oposición, y recalcó que es un modus operandi similar al efectuado contra el fallecido senador Miguel Uribe Turbay.

“Lo que quiere el régimen es eliminarme. Han desatado a sus bodegas pagas con plata de los contribuyentes para atacarme y difamarme día y noche, a montar estos cuentos totalmente delirantes. Y lo que viene, que el pueblo colombiano lo sepa, es un atentado que están provocando con los socios y cómplices del régimen, que son el narcoterrorismo y la delincuencia organizada. Que el país lo sepa”, denunció.

Del mismo modo, no descartó presentar denuncias formales ante organismos nacionales e internacionales para investigar lo que considera como una persecución política en su contra.

La Comisión de Acusación enfatiza que esta fase no implica una acusación formal ni la violación de derechos fundamentales - crédito Cámara de Representantes

“Por eso he presentado las denuncias ante la Comisión de Acusaciones, ante la Fiscalía para que se investigue a los funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Estoy presentando hoy mismo (6 de abril de 2026) una solicitud a la Unión Europea, que ya se pronunció sobre el caso de Miguel Uribe (...) y una carta dirigida hoy mismo también al secretario de Estado en los Estados Unidos, el doctor Marco Rubio. Conmigo la cosa es a otro precio”, manifestó.

Ante las declaraciones de Wilmar Mejía, exdirector del DNI, en la que mencionó que lo expresado por el presidente Gustavo Petro tendría imprecisiones sobre las interceptaciones en su contra, Abelardo de la Espriella contestó: “Están tratando de arreglar lo que el presidente dijo, que es una confesión de parte. El presidente de la República reconoció que interceptan de manera ilegal a candidatos presidenciales, en este caso, quien les habla. Eso es de la mayor gravedad. Yo no he visto los titulares de prensa diciendo esto como debe ser”.

- crédito Presidencia - @delaespriella_style/Instagram

Por último, el candidato presidencial afirmó que continuará luchando con carácter y determinación por la justicia y la institucionalidad en Colombia.

“Esto no es una sospecha, es una certeza. Este es un régimen criminal. Miren todos los escándalos, la financiación de Petro, la infiltración o el asocio en entidades fundamentales del Estado, como la inteligencia con la criminalidad. Petro me quiere eliminar moralmente, judicialmente y físicamente, porque sabe que yo soy el único capaz de meterlo preso, al igual que a todos sus cómplices”, puntualizó.