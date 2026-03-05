Datacrédito explica qué opciones de financiamiento existen para quienes atraviesan dificultades económicas

La entidad señaló que conocer las alternativas de crédito existentes puede ayudar a reorganizar el presupuesto y recuperar estabilidad económica | (Imagen Ilustrativa Infobae)

Datacrédito Experian explicó cuáles son las principales opciones de financiamiento disponibles para las personas que atraviesan momentos financieros difíciles, según información obtenida por Semana. La entidad señaló que conocer las alternativas de crédito existentes puede ayudar a reorganizar el presupuesto y recuperar estabilidad económica.

La central de riesgo destacó que el acceso al crédito es una herramienta común en Colombia, utilizada por millones de personas para cubrir necesidades, impulsar proyectos o enfrentar gastos inesperados, aunque advirtió que elegir el producto financiero equivocado puede generar problemas de endeudamiento.

En ese contexto, la entidad recomendó evaluar cuidadosamente las alternativas disponibles y fortalecer la educación financiera para tomar decisiones informadas sobre el manejo del crédito, de acuerdo con ese medio de comunicación.

Una persona se siente abrumada y estresada mientras revisa sus cuentas, reflejando la presión de enfrentar problemas financieros. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acceso al crédito se ha convertido en una herramienta ampliamente utilizada por los ciudadanos para gestionar sus finanzas personales.

De acuerdo con cifras citadas por Semana, siete de cada diez colombianos han accedido en algún momento a un producto de crédito, lo que equivale aproximadamente a 33,2 millones de personas.

Este nivel de acceso muestra que el financiamiento forma parte de la vida económica cotidiana en el país.

Los créditos permiten financiar proyectos personales, cubrir necesidades del hogar o responder a gastos imprevistos que pueden surgir en el día a día.

Sin embargo, Datacrédito señaló que muchas personas enfrentan dificultades financieras por no elegir adecuadamente el tipo de crédito que se ajusta a su situación.

Entre las razones más frecuentes se encuentran cambios laborales, disminución de ingresos o gastos inesperados que afectan el presupuesto familiar.

Ante este tipo de escenarios, la entidad indicó que es posible reorganizar las finanzas mediante el uso adecuado de las herramientas financieras disponibles.

Según la central de riesgo, una de las claves para superar estos momentos es identificar productos que se adapten a la situación económica actual del usuario.

Además, recomendó tomar decisiones basadas en información clara y fortalecer hábitos de educación financiera.

Dentro de las alternativas disponibles en el sistema financiero colombiano se encuentran los créditos de bajo monto o microcréditos.

Según la central de riesgo, una de las claves para superar estos momentos es identificar productos que se adapten a la situación económica actual del usuario | (Foto: Shutterstock)

Este tipo de préstamos está diseñado para cubrir necesidades inmediatas o apoyar proyectos de pequeña escala.

Se caracterizan por ofrecer montos reducidos, cuotas accesibles y plazos relativamente cortos.

Estas condiciones permiten que las personas asuman compromisos financieros acordes con su capacidad de pago.

Los microcréditos suelen ser una opción utilizada por trabajadores independientes, emprendedores o personas que manejan ingresos variables.

Otra modalidad común es la financiación ofrecida directamente por comercios o empresas de servicios.

Este tipo de crédito permite adquirir productos como electrodomésticos, tecnología, muebles o servicios mediante pagos en cuotas.

En estos casos, el consumidor puede acceder al bien o servicio sin realizar un pago inicial elevado.

El financiamiento se organiza a través de cuotas fijas y plazos previamente definidos.

De acuerdo con Datacrédito, esta alternativa resulta útil para quienes necesitan acceder a bienes de consumo de manera rápida y con procesos de aprobación ágiles.

También existen opciones de crédito simplificado que se caracterizan por ofrecer aprobaciones rápidas y trámites sencillos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas modalidades suelen estar disponibles en plataformas digitales o en empresas fintech.

Los créditos de este tipo están orientados a cubrir necesidades puntuales o a proporcionar liquidez en el corto plazo.

Su principal ventaja es la rapidez del proceso de solicitud y aprobación.

Sin embargo, como en cualquier producto financiero, es importante analizar las condiciones antes de adquirir el compromiso.

Otra alternativa disponible en el sistema financiero colombiano son los créditos ofrecidos por cooperativas y entidades del sector solidario.

Estas organizaciones funcionan bajo principios de colaboración entre sus asociados.

Entre ellas se encuentran las cooperativas de ahorro y crédito, los fondos de empleados y las mutuales.

Estas entidades suelen ofrecer condiciones de financiación que incluyen cuotas flexibles y plazos más amplios.

Además, brindan acompañamiento cercano a los usuarios durante el proceso de financiamiento.

Por esta razón, pueden convertirse en una opción adecuada para personas que buscan condiciones más personalizadas o que manejan ingresos familiares o mixtos.

Datacrédito insistió en que, independientemente del tipo de crédito que se elija, es fundamental evaluar la capacidad real de pago.

La entidad recomienda analizar el presupuesto personal, revisar las tasas de interés y comparar diferentes alternativas antes de tomar una decisión.

De esta manera, los usuarios pueden evitar niveles de endeudamiento que afecten su estabilidad económica.