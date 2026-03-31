Colombia

Semana Santa dejará más de $323.000 millones en Bogotá: récord de turistas impactará directamente en el bolsillo capitalino

Circuitos emblemáticos, programación artística y una estricta coordinación interinstitucional redefinen la temporada religiosa que moviliza recursos y expectativas en la capital colombiana

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La capital estimula un impacto económico superior a $323.600 millones por turismo durante la temporada religiosa, según el Observatorio de Turismo - crédito IDT
La capital estimula un impacto económico superior a $323.600 millones por turismo durante la temporada religiosa, según el Observatorio de Turismo - crédito IDT

La Semana Santa de 2026 plantea un reto logístico y organizativo considerable para Bogotá, que proyecta recibir más de 320.000 turistas y alcanzar un impacto económico superior a $323.600 millones, según el Observatorio de Turismo.

Esta cifra, para el Instituto Distrital de Turismo (IDT), consolida a la capital como uno de los principales destinos del país durante la celebración religiosa, con un crecimiento del 13 % en visitantes internacionales respecto al año anterior.

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El 86% de los turistas previstos serán nacionales, mientras que el 14% corresponderá a extranjeros. Aunque se espera una leve disminución del 1% en la llegada de turistas colombianos, la dinámica del mercado internacional da señales de recuperación y expansión. Los visitantes nacionales aportarían un gasto superior a $237.800 millones, y los internacionales más de $85.800 millones, según las estimaciones oficiales.

El 86% de los visitantes en Semana Santa serán nacionales, mientras que el turismo internacional muestra un crecimiento del 13% respecto al año anterior - crédito Instituto Distrital de Turismo
El 86% de los visitantes en Semana Santa serán nacionales, mientras que el turismo internacional muestra un crecimiento del 13% respecto al año anterior - crédito Instituto Distrital de Turismo

La llegada masiva de turistas durante la Semana Santa de 2026 exige a Bogotá un esfuerzo coordinado en materia de seguridad, movilidad y oferta turística.

Para afrontar este reto, el IDT, en conjunto con la Policía Nacional y entidades distritales, activó la estrategia “Semana Santa Segura 2026” en el Parque de los Periodistas. El plan busca proteger la convivencia y el patrimonio en los puntos de mayor afluencia, como Monserrate, Guadalupe, el Santuario del 20 de Julio, la Catedral Primada y el circuito religioso del centro histórico.

Las autoridades locales han puesto en marcha operativos de seguridad y programación cultural para garantizar que los viajeros disfruten de la ciudad en condiciones óptimas, con circuitos religiosos, actividades artísticas y propuestas gastronómicas que consolidan a la capital como un destino integral en la temporada.

“Durante estos días contaremos con el Festival Internacional de Artes Vivas (FIAV), circuitos de turismo religioso en el centro, Chapinero y San Cristóbal, que incluyen santuarios emblemáticos como Monserrate, Guadalupe, la iglesia del 20 de julio, la Catedral Primada y la iglesia de Lourdes. Bogotá los espera con una oferta integral que combina cultura, gastronomía, deporte y experiencias de turismo religioso para todos los visitantes”, precisó la directora de la Oficina de Turismo de Bogotá, Ángela Garzón.

La oferta para residentes y visitantes integra festivales de artes vivas, recorridos históricos, actividades deportivas y planes de bienestar, destacando la colaboración institucional para fortalecer el turismo de fe y cultura - crédito Visuales IA
La estrategia 'Semana Santa Segura 2026' refuerza la seguridad y la convivencia en los principales puntos turísticos de Bogotá, como Monserrate y el centro histórico - crédito Visuales IA

El turismo religioso se consolida como uno de los principales atractivos. La programación incluye recorridos por iglesias históricas, peregrinaciones, conciertos de música sacra y actividades culturales en diversos puntos de la ciudad.

Lugares centrales como la Catedral Primada de Colombia y el Cerro de Monserrate son epicentro de ceremonias y misas multitudinarias, especialmente el Viernes Santo desde las 5:00 a. m., cuando miles de fieles ascienden al cerro como parte de una de las tradiciones más arraigadas en la capital.

Los templos del centro histórico, Chapinero y San Cristóbal forman parte de rutas guiadas el Jueves Santo, facilitando a los visitantes la exploración de la arquitectura religiosa y la vivencia de una costumbre típica de la ciudad. La Vigilia Pascual y el Domingo de Resurrección en la Catedral Primada completan el calendario litúrgico, mientras que las actividades culturales y gastronómicas permiten a residentes y turistas experimentar Bogotá desde diferentes perspectivas.

El turismo religioso destaca con recorridos por sitios emblemáticos, ceremonias multitudinarias en la Catedral Primada y tradicionales peregrinaciones al Cerro de Monserrate - crédito Instituto Distrital de Turismo
El turismo religioso destaca con recorridos por sitios emblemáticos, ceremonias multitudinarias en la Catedral Primada y tradicionales peregrinaciones al Cerro de Monserrate - crédito Instituto Distrital de Turismo

La ciudad integra también en su agenda grandes eventos culturales y deportivos. El Festival Internacional de Artes Vivas ofrece espectáculos y muestras artísticas, mientras que la Copa Colsanitas reúne a figuras del tenis femenino internacional. Esta combinación impulsa el atractivo de Bogotá como destino diverso, capaz de satisfacer intereses espirituales, culturales y de entretenimiento.

El despliegue de la estrategia “Semana Santa Segura 2026” prioriza la protección del patrimonio y la convivencia, con presencia reforzada de la Policía en zonas de alta concurrencia. La coordinación entre entidades distritales permitirá responder a la demanda turística y garantizar una experiencia segura e inclusiva para los más de 320.000 visitantes proyectados.

Bogotá, así, enfrenta el desafío de gestionar una de las temporadas más dinámicas del año, apostando por un modelo de turismo integral que potencie su economía y consolide su imagen como ciudad de fe, cultura y hospitalidad.

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