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Por qué Gustavo Petro afirmó que el servicio militar dejó de ser obligatorio en Colombia si la exigencia legal se mantiene

El presidente sostuvo que el modelo actual permite la vinculación voluntaria de jóvenes a las Fuerzas Militares, mientras el Decreto 1075 de 2025 reglamenta prórrogas opcionales de hasta 12 meses adicionales

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El presidente Gustavo Petro aseguró que el servicio militar en Colombia ahora funciona bajo un esquema voluntario, tras cambios en el modelo de vinculación de jóvenes a las Fuerzas Militares- crédito Colprensa/Lina Gasca/VisualesIA
El presidente Gustavo Petro aseguró que el servicio militar en Colombia ahora funciona bajo un esquema voluntario, tras cambios en el modelo de vinculación de jóvenes a las Fuerzas Militares- crédito Colprensa/Lina Gasca/VisualesIA

El presidente Gustavo Petro aseguró el lunes 30 de marzo que en Colombia el servicio militar ya no se aplica como una obligación, sino que funciona bajo un esquema voluntario. La declaración fue divulgada a través de un mensaje en su cuenta de X, donde afirmó que una de sus propuestas de campaña ya se habría materializado.

Según el mandatario, el cambio en el modelo de incorporación a las Fuerzas Militares ha modificado la forma en que los jóvenes acceden al servicio. “No solo es voluntario, sino que se inscriben más jóvenes que nunca y con alegría”, escribió.

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En el mismo mensaje, agregó que durante la campaña había planteado “acabar el servicio militar obligatorio y hacerlo voluntario”, y sostuvo que ese objetivo se alcanzó “gracias a que ganan el salario vital”.

Las afirmaciones del jefe de Estado coinciden con la implementación del Decreto 1075 de 2025, norma que fue dada a conocer por el Ministerio de Defensa y que regula la posibilidad de extender de manera voluntaria el tiempo de permanencia en las Fuerzas Armadas.

En su cuenta de X, Gustavo Petro afirmó que “no solo es voluntario, sino que se inscriben más jóvenes que nunca y con alegría”, al referirse al servicio militar.- crédito @petrogustavo/X
En su cuenta de X, Gustavo Petro afirmó que “no solo es voluntario, sino que se inscriben más jóvenes que nunca y con alegría”, al referirse al servicio militar.- crédito @petrogustavo/X

Este decreto no elimina la prestación del servicio, pero introduce modificaciones en las condiciones bajo las cuales los jóvenes pueden continuar vinculados.

El documento establece que quienes finalicen su periodo inicial —que sigue siendo de 18 meses para quienes no cuentan con título de bachiller y de 12 meses para quienes sí lo tienen— podrán solicitar una prórroga.

Esta extensión se concede por una única vez y contempla un periodo adicional mínimo de seis meses y máximo de doce meses, dependiendo de las necesidades institucionales.

El Decreto 1075 de 2025 permite a los jóvenes extender de manera voluntaria su permanencia en las Fuerzas Armadas entre seis y doce meses adicionales- crédito EFE/ Ricardo Maldonado
El Decreto 1075 de 2025 permite a los jóvenes extender de manera voluntaria su permanencia en las Fuerzas Armadas entre seis y doce meses adicionales- crédito EFE/ Ricardo Maldonado

En el texto se precisa que “la prórroga voluntaria del servicio militar se otorgará por una sola vez, por período mínimo de 6 meses y un máximo de 12 meses adicionales, según las necesidades institucionales, siempre y cuando exista disponibilidad de planta en la respectiva Fuerza”. Esto implica que la continuidad no está garantizada para todos los solicitantes.

La aprobación de estas extensiones está sujeta a varios factores. Entre ellos, la disponibilidad de cupos en cada institución —Ejército Nacional, Armada Nacional o Policía Nacional— y la evaluación del desempeño del solicitante.

Además, los interesados deben presentar la solicitud con al menos cuatro meses de anticipación a su fecha de licenciamiento, contar con concepto favorable de su comandante y no tener sanciones disciplinarias, penales o administrativas.

ejército
Aunque el Gobierno promueve la vinculación voluntaria, la legislación vigente mantiene la obligación de definir la situación militar para los hombres en Colombia- crédito: Ejército Nacional de Colombia

El decreto, que entró en vigencia el 15 de octubre de 2025 tras ser suscrito por el entonces ministro de Defensa, general en retiro Pedro Sánchez, también contempla la posibilidad de que el joven desista de la prórroga en cualquier momento, una vez haya sido concedida.

A pesar de las declaraciones del presidente, la normativa vigente mantiene la obligación legal para los hombres de definir su situación militar en el país. Es decir, el marco jurídico no ha eliminado ese requisito. Lo que ha variado es la estrategia del Gobierno para incentivar la permanencia dentro de las Fuerzas Militares, a través de condiciones económicas como el denominado salario vital y la opción de continuar de manera voluntaria.

En ese contexto, el tiempo base del servicio no ha sido modificado. Los periodos siguen siendo de 12 o 18 meses, según el nivel educativo del joven al momento de su incorporación. Con la reglamentación actual, quienes lo deseen pueden prolongar su permanencia entre seis y doce meses adicionales, bajo las condiciones establecidas.

Las declaraciones del presidente se producen en medio de ajustes en la política de reclutamiento, en la que el Ejecutivo ha insistido en priorizar la vinculación voluntaria. Sin embargo, el alcance de estos cambios sigue dependiendo de la interpretación del marco legal vigente y de la aplicación práctica de las normas por parte de las instituciones encargadas.

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