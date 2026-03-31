Colombia

No más trabas para terminar su contrato de telefonía móvil o internet: Comisión de Regulación de Comunicaciones publicó nuevas reglas para cancelar servicios

A partir de octubre de 2026, la autoridad colombiana habilitó la terminación de contratos de servicios móviles, internet y televisión desde cualquier dispositivo, sin gestiones presenciales ni esperas prolongadas

Guardar
Hombre caucásico sentado en un sillón gris, con jeans y camiseta oscura, concentrado en su teléfono celular. Viste zapatillas coloridas.
Usuarios de Colombia podrán dar de baja servicios de telecomunicaciones mediante canales digitales exclusivos, con respuesta inmediata, gracias a las disposiciones anunciadas por el ente regulador - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Comisión de Regulación de Comunicaciones anunció una serie de lineamientos que modifican las reglas aplicables a los contratos de prestación de servicios de telefonía móvil, internet y televisión en Colombia.

A partir del 1 de octubre de 2026, los usuarios en Colombia podrán cancelar servicios de telefonía móvil sin las esperas y obstáculos habituales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Estas disposiciones incluyen facilidades para cancelar servicios, límites a ciertas cláusulas contractuales y nuevas medidas para que los usuarios puedan modificar, comparar y comprender mejor las condiciones de sus servicios.

Entre los cambios principales figura la obligación de los operadores de contar con un canal digital exclusivo para la cancelación de contratos. Los usuarios podrán solicitar la terminación del contrato desde cualquier dispositivo, sin desplazamientos presenciales ni llamadas telefónicas extensas.

CRC - crédito CRC
Entre los cambios principales figura la obligación de los operadores de contar con un canal digital exclusivo para la cancelación de contratos - crédito CRC

La respuesta a la solicitud será automatizada e inmediata, siempre que se realice al menos tres días hábiles antes del corte de facturación. La validación de la identidad podrá realizarse mediante códigos de un solo uso.

Eliminación de obstáculos en el trámite de cancelación

La normativa establece que los usuarios podrán cancelar servicios móviles, de internet y televisión sin los procedimientos tradicionales que implicaban largas esperas o traslados a oficinas. El nuevo canal elimina la transferencia repetida entre departamentos, conocida como ‘pimponeo’, y las exigencias de trámites presenciales.

El cronograma de implementación señala que desde el 1 de octubre de 2025 los operadores móviles deberán habilitar la plataforma de cancelación digital. Para internet fijo y televisión por suscripción, la fecha límite será noviembre de 2025.

Restricciones a cláusulas contractuales

La resolución introduce restricciones a las cláusulas abusivas en los contratos. No podrán establecerse condiciones que limiten los derechos del usuario, restrinjan la libertad para elegir operador, plan, servicio o equipo, o permitan la terminación unilateral del contrato por parte del operador fuera de las causales autorizadas.

Si estas cláusulas aparecen, serán consideradas ineficaces. La finalización del contrato por parte del operador solo será posible por incumplimiento del usuario, vencimiento del plazo contractual o imposibilidad técnica debidamente acreditada para continuar con el servicio.

La finalización del contrato por parte del operador solo será posible por incumplimiento del usuario - crédito CRC
La finalización del contrato por parte del operador solo será posible por incumplimiento del usuario - crédito CRC

Cambios y modificaciones en planes y servicios

En cuanto a la modificación de planes y servicios, los usuarios podrán cambiar de plan en cualquier momento y retirar uno o varios servicios cuando formen parte de una oferta empaquetada. Si la solicitud se presenta con al menos tres días hábiles antes del corte, el cambio deberá aplicarse en el siguiente periodo de facturación. El trámite será gratuito y el operador deberá entregar una versión actualizada del contrato.

Con el fin de evitar diferencias entre el proceso para subir o bajar de plan, la regulación exige que los operadores habiliten canales digitales para migrar a planes de menor valor en condiciones iguales a las ofrecidas para incrementar servicios. Esta disposición aplica a los servicios móviles pospago.

Transparencia en contratos de paquetes y promociones

La regulación también exige transparencia en los contratos de paquetes. Al contratar servicios combinados, el operador deberá desglosar el valor individual de cada componente en la factura, la información comercial y las herramientas de comparación. Así, los usuarios podrán identificar el costo de cada parte del paquete.

Respecto a promociones y ofertas comerciales, los operadores deberán informar las condiciones y restricciones de forma clara y conservar esa información durante seis meses, para que los usuarios puedan reclamar si surgen diferencias entre lo ofrecido y lo cobrado o prestado.

Hombre caucásico con suéter gris y jeans azules sentado en un sillón gris oscuro, sonriendo mientras mira y sostiene un teléfono celular negro.
La regulación también exige transparencia en los contratos de paquetes. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Publicidad y prácticas comerciales

La normativa contempla, además, ciertas limitaciones a la publicidad de las empresas de telecomunicaciones, aunque no se especifica el alcance de estas restricciones. Esta disposición se refiere a prácticas comerciales que podían dificultar la toma de decisiones informadas por parte de los usuarios.

Estas medidas se aplican tras reportes de usuarios sobre dificultades para cancelar servicios, como tiempos de espera prolongados, exigencia de trámites presenciales y procesos administrativos complejos.

Temas Relacionados

Comisión de Regulación de ComunicacionesDatos móvilesUso de celularesOperadores de telecomunicacionesColombia-Noticias

Más Noticias

Figura de República Democrática del Congo habló de su partido contra Jamaica en el repechaje al Mundial 2026: “Tenemos la responsabilidad de hacer algo grandioso”

Yoane Wissa, delantero de Newcastle United, reaparece tras una larga lesión para encabezar la ofensiva de la República Democrática del Congo frente a Jamaica, en el crucial repechaje por el boleto al Mundial 2026 en Guadalajara

Figura de República Democrática del Congo habló de su partido contra Jamaica en el repechaje al Mundial 2026: “Tenemos la responsabilidad de hacer algo grandioso”

Hernán Orjuela arremetió contra Yeferson Cosio por su polémica en un vuelo de Avianca: “¿Qué le habría pasado si lo hace en USA?”

El presentador comparó la situación con normativas internacionales e hizo énfasis en la urgencia de establecer límites claros para figuras con gran impacto digital

Hernán Orjuela arremetió contra Yeferson Cosio por su polémica en un vuelo de Avianca: “¿Qué le habría pasado si lo hace en USA?”

Megaferia de Ingreso Solidario se toma a Bogotá en abril: así pude hacer que le lleguen las ayudas rápido y sencillo

La actividad contará con asesoría especializada, verificación de requisitos y servicios financieros, además de internet gratuito, buscando impactar a más de 20.000 asistentes durante dos días consecutivos

Megaferia de Ingreso Solidario se toma a Bogotá en abril: así pude hacer que le lleguen las ayudas rápido y sencillo

Resultado Chontico Día hoy 31 de marzo

Conoce los números sorteados en una las loterías más populares del sur del país

Resultado Chontico Día hoy 31 de marzo

Cómo recuperar aportes pensionales sin cumplir semanas mínimas en Colombia: guía, requisitos y tiempos del trámite en 2026

Quienes alcanzan la edad de retiro sin completar el tiempo exigido pueden solicitar la devolución de su dinero. El procedimiento varía según el régimen y tiene efectos definitivos sobre el acceso a una pensión

Cómo recuperar aportes pensionales sin cumplir semanas mínimas en Colombia: guía, requisitos y tiempos del trámite en 2026
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Estos son los cabecillas de las disidencias de ‘Calarcá’ que amenazaron a cinco niños en Caquetá: el ministro de Defensa anunció millonaria recompensa

Estos son los cabecillas de las disidencias de ‘Calarcá’ que amenazaron a cinco niños en Caquetá: el ministro de Defensa anunció millonaria recompensa

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Bolívar dejó dos civiles heridos y daños en viviendas cercanas

Ejército destruyó dos artefactos explosivos en zona rural de Yarumal, Antioquia

Cayó alias Lerma, presunto integrante del brazo logístico del frente Jaime Martínez en Jamundí: este es su historial criminal

El objeto clave que habría dejado abandonado “Iván Mordisco” antes de que su campamento fuera bombardeado por el Ejército

ENTRETENIMIENTO

Yuli Ruiz se despachó en contra de Alejandro Estrada tras salir de ‘La casa de los famosos’: “Entiende uno por qué se le acabó un matrimonio”

Yuli Ruiz se despachó en contra de Alejandro Estrada tras salir de ‘La casa de los famosos’: “Entiende uno por qué se le acabó un matrimonio”

Claudia Serrato, mánager de Lina Tejeiro, confesó que fue diagnosticada con cáncer: “Aún no lo asumo”

Karol G generó expectativa con vallas publicitarias en California a días de su presentación en Coachella: “Calling all Papasitos”

Aida Victoria Merlano se fue en contra de los padres irresponsables por la denuncia en contra de Dylan Fuentes: “Si no tienes para tus hijos no puedes tener mujer”

Karen Sevillano confesó que se ha sentido atraída por otras mujeres: “Se me moja la canoa”

Deportes

Figura de República Democrática del Congo habló de su partido contra Jamaica en el repechaje al Mundial 2026: “Tenemos la responsabilidad de hacer algo grandioso”

Figura de República Democrática del Congo habló de su partido contra Jamaica en el repechaje al Mundial 2026: “Tenemos la responsabilidad de hacer algo grandioso”

RD Congo vs. Jamaica - EN VIVO: siga el partido del Repechaje Internacional de la FIFA que define el rival de Colombia y Portugal en el Mundial 2026

FIFA anunció que abrirá la última ventana para comprar boletas de los partidos del Mundial 2026: así puede participar desde Colombia

Técnico del Deportivo Pasto arremetió contra el Atlético Nacional y aclaró que nunca dirigiría al verde: “Me gustan los retos difíciles”

Periodista deportivo rechazó la titularidad de James Rodríguez en el Mundial de 2026: “Banco, papá”