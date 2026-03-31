Defensa de Sneyder Pinilla se pronunció tras nueva condena por corrupción en la Ungrd: “La justicia se construye con pruebas”

El fallo judicial establece un sobrecosto superior a 11.000 millones de pesos dentro del contrato investigado - crédito Colprensa

Un pronunciamiento público de la defensa del ex subdirector de Manejo de Desastres, Sneyder Pinilla, se conoció tras la condena contra Francisco Javier Estupiñán, exgerente de ventas de la Corporación Mixta Integral Yapurutú, por su participación en el entramado de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

El abogado Gustavo Moreno aseguró que la decisión judicial responde a pruebas verificadas dentro del proceso.

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En el comunicado, la defensa sostuvo que “esta decisión judicial no es producto de versiones aisladas, sino de hechos verificados, corroborados y validados por la Fiscalía General de la Nación y la Judicatura”, al tiempo que indicó que el avance del caso ha sido posible por la cooperación de Pinilla con las autoridades.

Cooperación y avances en el proceso

La defensa aseguró que la colaboración del ex subdirector de Manejo de Desastres ha permitido capturas, judicializaciones y nuevas líneas de investigación - crédito Colprensa

De acuerdo con el documento, la colaboración del exfuncionario ha permitido el desarrollo de distintas actuaciones judiciales dentro del caso. Entre ellas, se menciona la aceptación de responsabilidad de varios implicados, incluyendo a Luis Eduardo López Rosero, Luis Carlos Barreto, Edgar Rivero Rey, Pedro Rodríguez Melo, Olmedo López y María Alejandra Benavides.

Asimismo, la defensa señaló que se han aplicado mecanismos legales como principios de oportunidad a diferentes intervinientes, además de la realización de actuaciones encubiertas que han derivado en capturas, judicializaciones y nuevas líneas de investigación. En ese contexto, el comunicado cita un informe divulgado por Noticias Caracol, relacionado con material audiovisual sobre presuntos sobornos dentro del caso.

El abogado Moreno afirmó que “estos resultados son concretos, medibles y verificables”, y agregó que los intentos por desacreditar al testigo no han logrado afectar el desarrollo del proceso ni la validez de las pruebas recaudadas. En esa misma línea, la defensa indicó que “el compromiso del señor Sneyder Pinilla con la verdad permanece firme, y su cooperación continuará siendo un instrumento clave para el esclarecimiento integral de los hechos”.

Detalles de la nueva condena

Parte de los recursos habrían sido apropiados por el condenado y otros involucrados, mientras terceros recibieron millonarios montos - crédito Ovidio González/Presidencia de la República y Fiscalía

La condena contra Francisco Javier Estupiñán fue emitida por un juez penal de conocimiento de Bogotá, quien lo sentenció a 16 años, 7 meses y 6 días de prisión. El fallo lo responsabiliza por su participación en irregularidades relacionadas con la adjudicación de contratos en la Ungrd.

Según lo establecido en la investigación, Estupiñán intervino en la adjudicación de la orden de proveeduría número 185 del 11 de octubre de 2023, por un valor de 29.000 millones de pesos. El contrato tenía como finalidad el suministro de 40 carrotanques destinados al abastecimiento de agua potable en comunidades indígenas del departamento de La Guajira.

Dentro del proceso judicial se determinó que el exgerente presentó documentación falsa con el objetivo de acreditar la disponibilidad inmediata de los vehículos requeridos. Esta información se sustentaba en una supuesta alianza comercial con un concesionario automotor, la cual, de acuerdo con las autoridades, no existía.

Las irregularidades detectadas permitieron avanzar en la adjudicación del contrato bajo condiciones que no correspondían con la realidad operativa del proveedor. Además, la investigación evidenció que el condenado participó en la gestión de desembolsos por 24.406 millones de pesos, pese a que los carrotanques no estaban disponibles en el momento de los pagos, ya que se encontraban en proceso de ensamblaje.

El abogado de Sneyder Pinilla afirma que la condena se sustenta en pruebas verificadas y no en versiones aisladas - crédito @GustavoMorenoRi/X

Las pruebas recopiladas en el proceso también dieron cuenta de un sobrecosto por 11.114 millones de pesos en el contrato. De acuerdo con la sentencia, Estupiñán, junto con el representante legal de la Corporación Yapurutú, se habría apropiado de 4.330 millones de pesos, mientras que permitió que terceros accedieran a otros 6.784 millones de pesos.

En el cierre del comunicado, la defensa de Sneyder Pinilla reiteró que “la justicia no se construye sobre narrativas. Se construye sobre pruebas reales, verificables y obtenidas legalmente”, en referencia al desarrollo del proceso y a los elementos probatorios que han sustentado las decisiones judiciales.