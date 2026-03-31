Alcalde de Manaure apareció junto a su esposa tras difusión de imágenes íntimas en sus redes sociales

El mandatario municipal confirmó que personas no identificadas difundieron contenido alterado relacionado con el caso de Catherine Paola Torres y sostuvo que se busca esclarecer lo sucedido para evitar afectaciones a las víctimas - crédito @manaure.guajira / Instagram

El alcalde de Manaure denunció el hackeo de su cuenta de Instagram, desde donde se difundieron imágenes manipuladas vinculadas al caso de Catherine Paola Torres, víctima de un ataque armado en La Guajira, el 22 de marzo.

Jhon Pimienta Jusayú expresó su solidaridad con la mujer afectada y anunció que ya interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.

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"Ya realizamos las denuncias ante la Fiscalía General de la Nación para esclarecer estos hechos, para que los responsables del hackeo de mi página asuman sus consecuencias", afirmó el alcalde Pimienta.

Después del incidente, el alcalde de Manaure comunicó que desconocía el origen del material divulgado en sus redes y repudió la utilización de su cuenta para publicar imágenes alteradas sobre el caso.

La administración señaló que la publicación de material editado en el contexto de agresiones a mujeres vulnera la integridad de las involucradas y exige rigor informativo en la cobertura mediática de estos hechos - crédito @manaure.guajira / Instagram

Señaló que la denuncia formal busca identificar a los responsables y proteger la integridad de la víctima.

Llamado a la responsabilidad en medios y redes sociales

El mandatario reclamó a los medios de comunicación y a los influencers actuar con rigor antes de publicar contenidos relacionados con casos sensibles.

Recalcó la necesidad de confirmar la información directamente con los afectados y pidió responsabilidad para evitar daños a la dignidad de las mujeres.

En el video institucional, Pimienta Jusayú enfatizó: “No jueguen con la dignidad de una mujer. El periodismo debe hacerse con información certera y confirmada con los afectados”.

Asimismo, el alcalde subrayó que los medios deben contribuir a proteger los derechos de las mujeres, en especial en situaciones de violencia de género. Reiteró que salvaguardar a quienes han resultado perjudicados debe ser prioridad informativa y social.

Mensaje contra la violencia de género y protección de la dignidad femenina

Ingrid Johana Amaya Uriana, gestora social y esposa de Pimienta Jusayú, sumó su voz en rechazo a la violencia contra las mujeres y a la propagación de informaciones falsas por medio de plataformas digitales.

Amaya Uriana hizo hincapié en que la defensa de la vida y la dignidad de la mujer debe guiar la actuación tanto institucional como comunitaria.

La reciente publicación de imágenes manipuladas en cuentas oficiales motivó a líderes locales a pedir precaución y respeto por los datos sobre hechos violentos, especialmente cuando involucran a mujeres - crédito manuare.guajira / Instagram

“Nosotras las mujeres somos generadoras de vida. No a la violencia contra las mujeres, ni a la violencia contra nuestra dignidad, ni mucho menos con informaciones falsas”, afirmó Amya Uriana.

La administración de Manaure reafirmó su compromiso de actuar frente a la violencia digital y a cualquier acción que ponga en riesgo los derechos de las mujeres.

Esposo de la víctima se pronunció

Eli Meriño, esposo de la víctima, relató a Noticias Caracol su inquietud: “Sí temo por mi seguridad, por la seguridad de mi señora, de mis hermanos y de mi madre, pero, obrando en Dios, sé que de esta salimos”.

Meriño subrayó que ni él ni su familia tienen antecedentes de conflictos: “No sé por qué, en realidad. Mi madre, mi familia, somos bien criados. No somos gente de problemas”, afirmó al mismo medio.

Al momento del ataque, varios familiares y vecinos auxiliaron a Torres Barros, quien presentaba una herida a causa de un proyectil en la zona infraescapular izquierda. Fue trasladada de inmediato al hospital de Uribia y luego remitida de urgencia a Maicao, donde el equipo médico practicó una cesárea debido al avanzado estado de embarazo de la paciente.

Ataque en La Guajira - crédito @nextminutenews7X

Durante esa intervención médica nació su hija, Salomé, quien continúa en incubadora bajo vigilancia. Said Torrado, subgerente científico de la clínica Maicao, describió el procedimiento: “Las condiciones de las pacientes son satisfactorias. Estamos hablando de madre e hija. Hicimos una cirugía de salvataje y una cirugía de tórax con la que logramos recuperar la vida de esta paciente que llegó a la clínica”, declaró a Noticias Caracol.

Posteriormente, la madre recibió el alta médica en Manaure, mientras la evolución de la bebé sigue bajo observación favorable, según detalló Infobae. La familia aclaró que Torres Barros no había recibido amenazas previas al incidente.

Los investigadores mantienen activa la búsqueda de los autores tanto del ataque físico como de la difusión ilegal del material íntimo.

El comandante del Departamento de Policía de La Guajira sostuvo, que “la principal hipótesis apunta a la posible participación de una mujer como presunta autora intelectual” del ataque armado. Las autoridades también examinan si el video, que utilizó inteligencia artificial y mensajes ofensivos, fue divulgado por la misma red de responsables o motivaciones que el atentado.