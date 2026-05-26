Colombia

Luigi Echeverri arremetió contra Gustavo Petro en la víspera de la primera vuelta presidencial: “Nos preside un revolucionario desquiciado”

El empresario, que fue gerente de campaña del expresidente Iván Duque Márquez y que hizo parte de la junta directiva de la estatal Ecopetrol, lanzó duros calificativos contra el primer mandatario sobre lo que sería, a su juicio, su clara intervención en política, a cinco días que se lleve a cabo la primera vuelta

Guardar
Google icon
Luigi Echeverri - Gustavo Petro
El empresario Luigi Echeverri lanzó duros dardos contra el presidente Gustavo Petro, en la víspera de la contienda electoral - crédito Colprensa - Europa Press

Con una dura arremetida contra el presidente de la República, Gustavo Petro, el empresario antioqueño Luigi Echeverri afirmó que a Colombia la preside “un revolucionario desquiciado” que “está violando la Ley de Garantías” y sostuvo que el país enfrenta el riesgo de una “dictadura constitucional totalitaria” si el oficialismo conserva el poder. Lo anterior, ante la posibilidad de que gane el senador Iván Cepeda Castro.

Echeverri, que fue gerente de campaña de Iván Duque Márquez en 2018 y posteriormente presidente de la junta directiva de la estatal Ecopetrol, señaló en su reciente columna de opinión titulada Tremendo gancho ciego y publicada en La República, lo que sería, en su análisis, la ruptura institucional que atravesaría la política nacional, en una disyuntiva entre democracia y “dictadura constitucional totalitaria”.

PUBLICIDAD

En su escrito, el exalto directivo de Ecopetrol sostuvo que el Gobierno usa “el aparato propagandístico del Estado” y advirtió que el progresismo buscaría mantenerse en el poder aun si pierde en las urnas. A su vez, Echeverri no solo cargó contra el presidente, sino que extendió sus críticas al Pacto Histórico, al senador Iván Cepeda y a la estrategia oficial de un eventual “acuerdo nacional vinculante” que propone el oficialismo.

En la foto Luigi Echevery junto al expresidente Iván Duque
Luigi Echeverry fue el gerente de campaña de Iván Duque Márquez en la aspiración del 2018, en la que logró certificarse como presidente - crédito Colprensa

Nos preside un revolucionario desquiciado que está violando la Ley de Garantías mediante el aparato propagandístico del Estado, sin reparo judicial alguno”, reiteró Echeverri, que en el mismo escrito añadió que la democracia está “entrampada y asediada” por los que ejercen el poder en nombre del progresismo. Con ello, describió que dicho planteamiento sería, en su análisis, una “gran trampa chavista” dirigida al empresariado.

PUBLICIDAD

Asimismo, el abogado y asesor, identificado por su cercanía con Duque y con el uribismo, llevó esa acusación a un plano más amplio, pues sostuvo que el Ejecutivo insiste en una asamblea nacional constituyente para sustituir “el modelo de libertades democráticas” por “la consolidación y ejercicio del poder bajo una dictadura constitucional totalitaria”, una amenaza que merece especial atención de los colombianos.

Echeverri: la primera vuelta definirá si el progresismo consolida el poder o pasa a la oposición

En la columna de La República, el empresario afirmó que una victoria de Petro y Cepeda llevaría a Colombia “de forma inmediata” a la consolidación del “modelo castro-chavista” que, según escribió, produjo miseria en Cuba, Nicaragua y Venezuela. En su análisis, la campaña ya no sería solo una competencia electoral, sino una disputa por la forma de régimen que gobernaría a Colombia en un segundo proyecto del progresismo.

Y es que, si el progresismo pierde, para Echeverri es claro que actuaría “de la misma forma en que lo hizo en 2018”, cuando Petro, Gustavo Bolívar y Cepeda no reconocieron la victoria de Duque, mantuvieron “asediados” al nuevo mandatario y a la sociedad durante todo el mandato y trataron de “tumbar el gobierno” en 2021. A esta hipótesis le sumó que tendrían el manejo de las altas cortes y otras entidades del Estado.

Luigi Echeverri expresó sus reparos ante una eventual victoria de Iván Cepeda, que buscaría replicar el modelo de Venezuela - crédito AP
Luigi Echeverri expresó sus reparos ante una eventual victoria de Iván Cepeda, que buscaría replicar el modelo de Venezuela - crédito AP

El paisa también puso el tema como una pregunta sobre la capacidad de un eventual ganador opositor para “sacar del poder democrático a los violentos neocomunistas”. En esa comparación, contrapuso a un candidato de “extrema derecha” sin experiencia política ni representación parlamentaria, como Abelardo de la Espriella, con “una mujer transparente e insobornable” y respaldada como la senadora Paloma Valencia.

Las duras críticas a Iván Cepeda al planteamiento de un “acuerdo nacional vinculante”

Uno de los tramos más duros de la columna del exdirectivo de Ecopetrol apuntó al senador Iván Cepeda, candidato del oficialismo. Echeverri escribió que el congresista “trata de deslindarse de las Farc-EP” y que propone al país productivo y a los gremios la “gran trampa chavista”, definida por él como la extensión de la Paz Total al empresariado mediante lo que ha denominado el “acuerdo nacional vinculante”.

A su vez, Echeverri indicó cómo Petro sería “capaz de cualquier cosa por fuera de la ley” para evitar terminar en la cárcel después de “auspiciar todo tipo de crímenes y acciones tendientes a la destrucción económica e institucional del Estado, del sector productivo y del capital humano del país”. Y agregó la desmotivación de la fuerza pública, sin la dotación suficiente para combatir al crimen organizado.

Ilustración en acuarela de dos hombres sonrientes con gafas y camisas claras, el hombre de la izquierda abraza al de la derecha por el hombro.
Para el empresario antioqueño, es claro cómo el presidente Gustavo Petro ha violado la normativa electoral para apoyar al senador oficialista Iván Cepeda - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En ese sentido, se preguntó sobre qué candidato tendría más capacidad de impedir que el país derive en una autocracia o incluso en una nueva forma de guerra civil. Con ello, Luigi Echeverri cerró su columna con un urgente llamado a “reflexionar y votar con cabeza fría, sin fanatismos” y apoyar al que definió como “el gran contradictor político del progresismo internacional”, en una definición que buscó casar con Álvaro Uribe Vélez.

Según el empresario, Colombia tiene una tradición democrática de más de 200 años y una eventual presidenta respaldada por la credibilidad del exmandatario podría integrarse a un grupo de mujeres que, según enumeró, incluye a la venezolana María Corina Machado, la costarricense Laura Fernández, actual mandataria de su país; y las españolas Cayetana Álvarez de Toledo e Isabel Díaz Ayuso.

Temas Relacionados

Luigi EcheverriCandidatos presidenciales 2026 ColombiaGustavo PetroElecciones presidenciales 2026 ColombiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La exsenadora Milla Patricia Romero renunció al Centro Democrático y se sumó a la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella

Romero formalizó su respaldo al movimiento Defensores de la Patria, en medio del debate político previo a la primera vuelta presidencial del 31 de mayo

La exsenadora Milla Patricia Romero renunció al Centro Democrático y se sumó a la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella

Atlético Nacional: Gustavo Fermani, director deportivo, confesó cómo contratan jugadores para el equipo

El argentino de 57 años ha contratado al rededor de 23 jugadores para el equipo de Medellín durante su gestión como director deportivo, la cual asumió en julio de 2024

Atlético Nacional: Gustavo Fermani, director deportivo, confesó cómo contratan jugadores para el equipo

En Bogotá vendieron 12.594 metros de suelo público a constructoras privadas: excluyeron a los hogares más pobres de la ciudad

Mensula S.A.S. adquirió terrenos del Prums de la Primera de Mayo para desarrollar 400 unidades habitacionales de interés social y 13 locales comerciales. La concejala Heidy Sánchez advirtió que el proyecto no contempla cupos para Viviendas de Interés Prioritario (VIP)

En Bogotá vendieron 12.594 metros de suelo público a constructoras privadas: excluyeron a los hogares más pobres de la ciudad

Universitario vs. Tolima EN VIVO, última fecha Copa Libertadores: siga el minuto a minuto online en Lima

Los pijaos necesitan una victoria para asegurar su clasificación a los octavos de final, pero se miden ante uno de sus rivales directos en el grupo B

Universitario vs. Tolima EN VIVO, última fecha Copa Libertadores: siga el minuto a minuto online en Lima

Millonarios vs. O’Higgins de Chile Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto del partido desde El Campín

El cuadro bogotano cerrará la fase de grupos de la “Gran Conquista” con la posibilidad de ingresar entre los 16 mejores del torneo

Millonarios vs. O’Higgins de Chile Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto del partido desde El Campín
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

‘Falsos positivos’ en Antioquia: arrancó el juicio contra el coronel (r) David Herley Guzmán con informes forenses como material probatorio

‘Falsos positivos’ en Antioquia: arrancó el juicio contra el coronel (r) David Herley Guzmán con informes forenses como material probatorio

Ola de violencia electoral afecta campañas de Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda: 63 hechos en 21 departamentos

Ejército Nacional denunció ataque con explosivos a tropas en Guaviare y advirtió riesgos para la población civil

ELN vuelve a atacar con drones una estación de Policía en Chocó: comunidades pide cese de hostilidades

ELN se adjudicó masacre de Ábrego, en Norte de Santander, que dejó seis muertos, incluido el líder social Freiman David Velásquez

ENTRETENIMIENTO

Dago García y sus reflexiones sobre el cine y la televisión colombiana: “Hacemos muy buenas películas, pero no las sabemos mercadear”

Dago García y sus reflexiones sobre el cine y la televisión colombiana: “Hacemos muy buenas películas, pero no las sabemos mercadear”

Final de ‘La casa de los famosos′: cómo votar por su favorito en la gala definitiva

Alejandro Estrada contó en qué invertiría el premio de ‘La casa de los famosos Colombia’ si gana la competencia

Andy Rivera le confesó a Aida Victoria Merlano cuál es su posición sexual favorita y por qué: “Yo soy muy visual”

Luisa Fernanda W se borró el tatuaje que se había hecho en honor a Legarda: “Era momento de hacerlo”

Deportes

Millonarios vs. O’Higgins EN VIVO Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto online desde El Campín

Millonarios vs. O’Higgins EN VIVO Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto online desde El Campín

Atlético Nacional: Gustavo Fermani, director deportivo, confesó cómo contratan jugadores para el equipo

Universitario vs. Tolima EN VIVO, última fecha Copa Libertadores: siga el minuto a minuto online en Lima

Luis Amaranto Perea aclaró si se concentrará en Medellín o con la selección Colombia: esta es la situación del entrenador

Millonarios será premiado económicamente por la convocatoria de Álvaro Montero a la selección Colombia para el Mundial