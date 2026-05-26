Luigi Echeverri arremetió contra Gustavo Petro en la víspera de la primera vuelta presidencial: “Nos preside un revolucionario desquiciado”

El empresario Luigi Echeverri lanzó duros dardos contra el presidente Gustavo Petro, en la víspera de la contienda electoral - crédito Colprensa - Europa Press

Con una dura arremetida contra el presidente de la República, Gustavo Petro, el empresario antioqueño Luigi Echeverri afirmó que a Colombia la preside “un revolucionario desquiciado” que “está violando la Ley de Garantías” y sostuvo que el país enfrenta el riesgo de una “dictadura constitucional totalitaria” si el oficialismo conserva el poder. Lo anterior, ante la posibilidad de que gane el senador Iván Cepeda Castro.

Echeverri, que fue gerente de campaña de Iván Duque Márquez en 2018 y posteriormente presidente de la junta directiva de la estatal Ecopetrol, señaló en su reciente columna de opinión titulada Tremendo gancho ciego y publicada en La República, lo que sería, en su análisis, la ruptura institucional que atravesaría la política nacional, en una disyuntiva entre democracia y “dictadura constitucional totalitaria”.

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En su escrito, el exalto directivo de Ecopetrol sostuvo que el Gobierno usa “el aparato propagandístico del Estado” y advirtió que el progresismo buscaría mantenerse en el poder aun si pierde en las urnas. A su vez, Echeverri no solo cargó contra el presidente, sino que extendió sus críticas al Pacto Histórico, al senador Iván Cepeda y a la estrategia oficial de un eventual “acuerdo nacional vinculante” que propone el oficialismo.

Luigi Echeverry fue el gerente de campaña de Iván Duque Márquez en la aspiración del 2018, en la que logró certificarse como presidente - crédito Colprensa

“Nos preside un revolucionario desquiciado que está violando la Ley de Garantías mediante el aparato propagandístico del Estado, sin reparo judicial alguno”, reiteró Echeverri, que en el mismo escrito añadió que la democracia está “entrampada y asediada” por los que ejercen el poder en nombre del progresismo. Con ello, describió que dicho planteamiento sería, en su análisis, una “gran trampa chavista” dirigida al empresariado.

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Asimismo, el abogado y asesor, identificado por su cercanía con Duque y con el uribismo, llevó esa acusación a un plano más amplio, pues sostuvo que el Ejecutivo insiste en una asamblea nacional constituyente para sustituir “el modelo de libertades democráticas” por “la consolidación y ejercicio del poder bajo una dictadura constitucional totalitaria”, una amenaza que merece especial atención de los colombianos.

Echeverri: la primera vuelta definirá si el progresismo consolida el poder o pasa a la oposición

En la columna de La República, el empresario afirmó que una victoria de Petro y Cepeda llevaría a Colombia “de forma inmediata” a la consolidación del “modelo castro-chavista” que, según escribió, produjo miseria en Cuba, Nicaragua y Venezuela. En su análisis, la campaña ya no sería solo una competencia electoral, sino una disputa por la forma de régimen que gobernaría a Colombia en un segundo proyecto del progresismo.

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Y es que, si el progresismo pierde, para Echeverri es claro que actuaría “de la misma forma en que lo hizo en 2018”, cuando Petro, Gustavo Bolívar y Cepeda no reconocieron la victoria de Duque, mantuvieron “asediados” al nuevo mandatario y a la sociedad durante todo el mandato y trataron de “tumbar el gobierno” en 2021. A esta hipótesis le sumó que tendrían el manejo de las altas cortes y otras entidades del Estado.

Luigi Echeverri expresó sus reparos ante una eventual victoria de Iván Cepeda, que buscaría replicar el modelo de Venezuela - crédito AP

El paisa también puso el tema como una pregunta sobre la capacidad de un eventual ganador opositor para “sacar del poder democrático a los violentos neocomunistas”. En esa comparación, contrapuso a un candidato de “extrema derecha” sin experiencia política ni representación parlamentaria, como Abelardo de la Espriella, con “una mujer transparente e insobornable” y respaldada como la senadora Paloma Valencia.

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Las duras críticas a Iván Cepeda al planteamiento de un “acuerdo nacional vinculante”

Uno de los tramos más duros de la columna del exdirectivo de Ecopetrol apuntó al senador Iván Cepeda, candidato del oficialismo. Echeverri escribió que el congresista “trata de deslindarse de las Farc-EP” y que propone al país productivo y a los gremios la “gran trampa chavista”, definida por él como la extensión de la Paz Total al empresariado mediante lo que ha denominado el “acuerdo nacional vinculante”.

A su vez, Echeverri indicó cómo Petro sería “capaz de cualquier cosa por fuera de la ley” para evitar terminar en la cárcel después de “auspiciar todo tipo de crímenes y acciones tendientes a la destrucción económica e institucional del Estado, del sector productivo y del capital humano del país”. Y agregó la desmotivación de la fuerza pública, sin la dotación suficiente para combatir al crimen organizado.

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Para el empresario antioqueño, es claro cómo el presidente Gustavo Petro ha violado la normativa electoral para apoyar al senador oficialista Iván Cepeda - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En ese sentido, se preguntó sobre qué candidato tendría más capacidad de impedir que el país derive en una autocracia o incluso en una nueva forma de guerra civil. Con ello, Luigi Echeverri cerró su columna con un urgente llamado a “reflexionar y votar con cabeza fría, sin fanatismos” y apoyar al que definió como “el gran contradictor político del progresismo internacional”, en una definición que buscó casar con Álvaro Uribe Vélez.

Según el empresario, Colombia tiene una tradición democrática de más de 200 años y una eventual presidenta respaldada por la credibilidad del exmandatario podría integrarse a un grupo de mujeres que, según enumeró, incluye a la venezolana María Corina Machado, la costarricense Laura Fernández, actual mandataria de su país; y las españolas Cayetana Álvarez de Toledo e Isabel Díaz Ayuso.

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