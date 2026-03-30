Colombia

Iván Cepeda anunció acciones legales contra el concejal de Medellín ‘Gury’ Rodríguez: “El energúmeno que blande un bate para amenazar a la gente ”

El militante del Pacto Histórico acusó al edil de incitar hostilidad contra la ciudadanía y funcionarios públicos

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Iván Cepeda denunciará penalmente al concejal Rodríguez Puerta por presunta incitación a la violencia - crédito Colprensa - Concejo de Medellín
Iván Cepeda denunciará penalmente al concejal Rodríguez Puerta por presunta incitación a la violencia - crédito Colprensa - Concejo de Medellín

El senador y candidato presidencial Iván Cepeda anunció la presentación de acciones penales y disciplinarias contra el concejal de Medellín, Andrés Felipe Rodríguez Puerta, conocido como ‘Gury’, tras acusaciones públicas de difamación, hostigamiento y comportamiento violento.

La controversia surgió luego de que el congresista del Pacto Histórico denunciara que el edil habría incitado a la violencia, degradando la función pública y afectando la dignidad institucional.

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Según la publicación de Cepeda en la red social X, el legislador sostuvo: “Anuncio que presentaré denuncia penal y queja disciplinaria contra el concejal de Medellín, Andrés Felipe Rodríguez Puerta, por sus actos de difamación y hostigamiento, así como por su comportamiento violento”.

El pronunciamiento incluyó acusaciones de que el edil “incita a la violencia contra la ciudadanía y otros servidores públicos”.

Iván Cepeda formaliza denuncias penal y disciplinaria contra el concejal Andrés Felipe Rodríguez Puerta - crédito @IvanCepedaCast/X
Iván Cepeda formaliza denuncias penal y disciplinaria contra el concejal Andrés Felipe Rodríguez Puerta - crédito @IvanCepedaCast/X

El origen de la disputa se remonta a la difusión de un video de Noticias Uno, donde se observa la confrontación verbal entre ambos funcionarios. En el informe, el presentador explicó que la Real Academia Española define “energúmeno” como alguien que actúa de manera airada y violenta.

Esta fue la expresión utilizada por Cepeda para referirse al concejal, al señalar: “Que lo oigan los diputados y concejales, especialmente aquel energúmeno que blande un bate para amenazar a la gente en esta ciudad”.

Rodríguez Puerta, identificado con el apodo de ‘Gury’, respondió a través del mismo medio: “¿Energúmeno, yo? ¿Porque salgo con un bate a defender a Medellín y Antioquia de personas como usted y su jefe Gustavo Petro?”.

Posteriormente, reafirmó su postura: “Y aquí está el energúmeno que va a defender a Antioquia de gente como usted y de gente como Petro y como la primera línea y todo lo que usted representa. Coma mierda”.

En sus declaraciones, Cepeda insistió en la gravedad de los hechos y la necesidad de tomar medidas legales. Según el senador, la conducta del edil no solo representa un ataque personal, sino que afecta el ejercicio ético de la función pública y pone en riesgo la convivencia democrática.

El concejal Rodríguez incita a la violencia contra la ciudadanía y otros servidores públicos, atenta contra la dignidad de la institución que representa y degrada la función pública”, afirmó el legislador.

El concejal 'El Gury' Rodríguez se presentó en las manifestaciones portando un bate y tuvo un comportamiento confrontativo frente a los manifestantes, por lo que está bajo la upa de la Procuraduría - crédito Colprensa - redes sociales
El concejal 'El Gury' Rodríguez se presentó en las manifestaciones portando un bate y tuvo un comportamiento confrontativo frente a los manifestantes, por lo que está bajo la upa de la Procuraduría - crédito Colprensa - redes sociales

Procuraduría investiga a concejal de Medellín por uso de bate en protestas durante concentración indígena

Durante la tarde del lunes 16 de marzo de 2026, la concentración de la minga indígena en La Alpujarra, Medellín, se vio marcada por un intenso cruce de palabras entre el concejal Andrés Felipe Rodríguez, conocido como El Gury y militante del Centro Democrático, y representantes de las comunidades presentes.

El edil llegó al lugar portando un bate de béisbol rotulado con la palabra ‘diálogo’, lo que fue interpretado como un acto provocador por parte de los asistentes y generó una respuesta inmediata de líderes y defensores de derechos humanos, quienes solicitaron su integración a la mesa de conversación para evitar mayores tensiones.

En redes sociales, Rodríguez justificó su presencia y criticó la supuesta instrumentalización de mujeres y niños en la protesta, además de vincular el episodio con visita del candidato presidencial Iván Cepeda a Medellín.

La minga instrumentaliza niños y mujeres embarazadas”, afirmó el concejal, quien también cuestionó el cierre de accesos en el centro administrativo de la ciudad y calificó la situación como un “secuestro” por parte de los manifestantes.

Andrés Gury Rodríguez Dialogando Con Las Comunidades Indígenas En La Alpujarra De Medellín - crédito @AndresGuryRod/X

El concejal sostuvo un diálogo directo con un defensor de derechos humanos, donde expresó su inconformidad con la gestión del Gobierno central y manifestó: “El Gobierno central nos mete a nosotros en estos chicharrones. Ahora nos toca asumir culpas cuando hemos trabajado por el departamento”.

La protesta, protagonizada por alrededor de 500 indígenas del Urabá y Suroeste antioqueño, incluyó bloqueos temporales en demanda de garantías en salud, educación, protección territorial y seguridad alimentaria, entre otros puntos.

El pliego presentado busca respuestas del gobernador Andrés Julián Rendón frente a compromisos pendientes.

Paralelamente, la Procuraduría General de la Nación mantiene abierta una investigación disciplinaria contra Rodríguez por un incidente anterior, donde también empleó un bate durante una manifestación.

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Iván CepedaAndrés Felipe RodríguezDifamación y hostigamientoGuryColombia-Noticias

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