Contra hombre que acosó a una mujer en un supermercado Carulla en Bogotá, la Secretaría de la Mujer anunció medidas: “Cuestionar a una mujer por su forma de vestir ... es violencia”

El agresor identificado como “Francisco” hostigó verbalmente a la joven, cuestionando su forma de vestir en público - crédito Colprensa/Captura video

El incidente ocurrido en un supermercado Carulla en la localidad de Chapinero, en Bogotá, reavivó el debate sobre el acoso sexual en espacios públicos de Colombia.

La controversia surgió luego de que una joven fuera increpada por un hombre, identificado como Francisco, quien realizó comentarios sobre su vestimenta y justificó su comportamiento ante la cámara del celular de la víctima.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El video muestra al hombre insistiendo: “Vístase si no quiere que la miren. Vístase, vístase”, mientras la joven, visiblemente incómoda, solicita la presencia de un agente de seguridad. Entre las frases del hombre, se repite: “Vístase o desvístase, una de las dos”.

Tras los hechos, la Secretaría Distrital de la Mujer se pronunció tras la difusión de las imágenes. “Frente a lo ocurrido en Carulla, estamos en contacto con la víctima a través de la #LíneaPúrpura brindándole orientación y acompañamiento”, afirmó la entidad en su comunicado.

La Secretaría Distrital de la Mujer abrió diálogo con el supermercado Carulla para revisar sus protocolos internos frente al acoso - crédito @secredistmujer/X

De igual manera, la entidad informó que abrirá un diálogo con el supermercado para revisar los protocolos de atención. Según su declaración: “Por otro lado, iniciaremos diálogo con el establecimiento para revisar sus protocolos”.

En relación directa con la conducta exhibida por el agresor, la Secretaría fue enfática: “Cuestionar a una mujer por su forma de vestir ... es violencia”. El mensaje institucional también destacó: “No normalizar ni justificar estas violencias, es clave para prevenirlas”.

El episodio en Carulla desencadenó la intervención de organismos oficiales, el apoyo inmediato a la víctima y un llamado a revisar los procedimientos en los comercios.

Detalles sobre los hechos y al agresor

Valentina Díaz difundió su testimonio a través de un mensaje en sus redes sociales, donde relató lo sucedido y compartió su perspectiva sobre los hechos, acompañando la publicación con el video correspondiente.

Una joven que se encontraba en un supermercado fue víctima de acoso por parte de un hombre que la increpó por su forma de vestir, diciéndole que se cubriera si no quería ser mirada. La mujer lo grabó y lo confrontó - crédito @ColombiaOscura / X

El incidente de acoso sexual en un supermercado Carulla de Chapinero, Bogotá, registrado en video y difundido en redes sociales. El video muestra cómo un hombre, identificado como Francisco, dirige reiteradamente comentarios sobre la ropa de la joven dentro del supermercado y justifica su conducta diciendo: “Andaba en shortcitos”.

En el registro audiovisual, se escucha cuando el sujeto le dice: “Vístase si no quiere que la miren. Vístase, vístase”, mientras la joven solicita ayuda al personal de seguridad y graba el rostro del hombre para documentar el hecho.

La joven decide grabar la situación y reclama: “No es justo que yo venga a comprar un pan y tenga que aguantar esto”. La tensión crece cuando el hombre responde con evasivas y frases despectivas a las preguntas sobre su identidad.

Otros clientes intervienen para defender a la joven. Dos de ellos exigen al hombre que abandone el lugar, con frases como: “Ábrase de acá, viejo verde, maricón. Ábrase de acá, hijo de puta”. Solo después de este intercambio, el hombre acepta retirarse del supermercado.

Presuntamente el hombre le dijo cosas y la miró de manera lasciva dentro del establecimiento - crédito @ColombiaOscura / X

En este episodio, la víctima recurrió al personal de seguridad del establecimiento y dejó constancia audiovisual de los hechos. La intervención de terceros evitó que la confrontación escalara a mayores.