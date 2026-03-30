Camilo Romero arremetió contra Abelardo de la Espriella por propuesta de retirar a Colombia de la ONU: “Quieren desconectarnos del mundo”

Camilo Romero alertó sobre “libreto autoritario” tras sugerencia de salida de la ONU según Abelardo de la Espriella - crédito Cristian Bayona/Colprensa y @ABDELAESPRIELLA

El debate político colombiano incorporó un nuevo elemento de tensión tras las recientes declaraciones del exgobernador de Nariño, Camilo Romero, quien cuestionó la propuesta del abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella de retirar a Colombia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Romero advirtió que “de fondo no es ningún favor ni cuento de austeridad, lo que busca la ultraderecha es dar rienda suelta al autoritarismo y su vulneración de derechos sin ninguna interpelación internacional”.

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La discusión se encendió luego de que De la Espriella, expresara en una entrevista en Noticias RCN, dudas sobre la utilidad del organismo.

El planteamiento de De la Espriella, que se asemeja a discursos impulsados por líderes como Donald Trump y Javier Milei, generó reacciones inmediatas en el ámbito político.

Camilo Romero arremetió en X en contra de Abelardo de la Espriella - crédito @CamiloRomero/X

“¿De qué le ha servido la ONU a Colombia? Aparte de engordar una burocracia que vive de la diplomacia”, manifestó De la Espriella al medio citado.

Romero, atribuyó estas declaraciones a una estrategia que apunta a debilitar la cooperación internacional.

Romero enfatizó que la propuesta de retirar a Colombia de la ONU y de otros espacios multilaterales sigue “el libreto de estos personajes: acabar finalmente con conceptos como la cooperación y el multilateralismo”.

Según el exgobernador, estas ideas no solo replican posturas de la ultraderecha global, sino que buscan “desconectar al país del mundo”, en contraste con las acusaciones previas hacia sectores progresistas sobre un supuesto aislamiento diplomático.

El también excandidato presidencial en su video, citó un fragmento de una alocución del presidente argentino Javier Milei donde habló sobre el papel de la ONU.

Milei sostuvo que el organismo “se había alejado de su norte en las últimas décadas” y que “se vio reemplazado por un modelo de gobierno supranacional de burócratas internacionales”.

Camilo Romero advirtió riesgos de la propuesta de Abelardo de la Espriella sobre la salida de la ONU - crédito @CamiloRomero/X

Estas afirmaciones, que coincidieron en el cuestionamiento al sistema multilateral, aportaron contexto al debate colombiano.

Romero reconoció las limitaciones de la ONU al señalar que “ha sido incapaz de detener las guerras en este último tiempo”, y que tampoco logró frenar “un genocidio como en Gaza”. No obstante, defendió el valor del organismo como espacio de diálogo y democracia, al advertir: “Otra cosa es poner un muro al multilateralismo ante desafíos comunes de la comunidad”.

El exgobernador remarcó que las críticas legítimas a la ONU no justifican una retirada, ya que esto podría abrir la puerta a políticas autoritarias que desconocen avances históricos en materia de derechos humanos.

“Colombia dará un paso para más defensa de los derechos de la gente y la ciudadanía y, por supuesto, para más cooperación en favor de la humanidad. Pa’lante”, concluyó Romero.

Abelardo de la Espriella propuso recortar el Estado y eliminar la JEP en su campaña presidencial

Abelardo De La Espriella, abogado y candidato presidencial, presentó en medios nacionales su propuesta basada en medidas de choque para transformar la seguridad, la economía y el sistema de salud.

Abelardo de la Espriella anunció megacárceles privadas y plan de emergencia en salud para Colombia - crédito Luisa González/Reuters

Prometió reducir el Estado hasta en un 40%, eliminando cargos que “le sobran al Estado colombiano” y planteó suprimir la JEP, a la que calificó como “un directorio político para perseguir a los héroes de la patria”.

Según De la Espriella, el cierre de instituciones no funcionales permitirá reducir impuestos como el cuatro por mil y los gravámenes a la gasolina.

En materia penitenciaria, anunció la construcción de diez megacárceles bajo concesión privada, localizadas en zonas apartadas y gestionadas por veteranos del Ejército. “El 75% de las extorsiones en Colombia sale de las cárceles actuales”, afirmó.

Para la seguridad, propuso aliarse con Estados Unidos e Israel, dotar a la Fuerza Pública de tecnología avanzada y combatir cultivos ilícitos. En economía, ofreció activar sectores clave y prometió un bloque presidencial anticorrupción. Sobre salud, anunció un plan de emergencia de noventa días financiado con recursos públicos.

De La Espriella se definió como “el primer outsider real”, independiente de partidos tradicionales. Subrayó afinidad con el Centro Democrático y manifestó apertura a sumar a la senadora María Fernanda Cabal. “Esto no es de ideología, es de defensa de valores”, concluyó.