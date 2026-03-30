Colombia

Camilo Romero arremetió contra Abelardo de la Espriella por propuesta de retirar a Colombia de la ONU: “Quieren desconectarnos del mundo”

El exgobernador de Nariño advirtió que la iniciativa representa un riesgo para la democracia, al tiempo que señaló tendencias autoritarias en sectores de la ultraderecha

Guardar
Camilo Romero lanzó duras críticas en contra de Abelardo De La Espriella en sus rede sociales - crédito Cristian Bayona/Colprensa y @ABDELAESPRIELLA
Camilo Romero alertó sobre “libreto autoritario” tras sugerencia de salida de la ONU según Abelardo de la Espriella - crédito Cristian Bayona/Colprensa y @ABDELAESPRIELLA

El debate político colombiano incorporó un nuevo elemento de tensión tras las recientes declaraciones del exgobernador de Nariño, Camilo Romero, quien cuestionó la propuesta del abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella de retirar a Colombia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Romero advirtió que “de fondo no es ningún favor ni cuento de austeridad, lo que busca la ultraderecha es dar rienda suelta al autoritarismo y su vulneración de derechos sin ninguna interpelación internacional”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La discusión se encendió luego de que De la Espriella, expresara en una entrevista en Noticias RCN, dudas sobre la utilidad del organismo.

El planteamiento de De la Espriella, que se asemeja a discursos impulsados por líderes como Donald Trump y Javier Milei, generó reacciones inmediatas en el ámbito político.

Camilo Romero arremetió en X en contra de Abelardo de la Espriella - crédito @CamiloRomero/X
Camilo Romero arremetió en X en contra de Abelardo de la Espriella - crédito @CamiloRomero/X

¿De qué le ha servido la ONU a Colombia? Aparte de engordar una burocracia que vive de la diplomacia”, manifestó De la Espriella al medio citado.

Romero, atribuyó estas declaraciones a una estrategia que apunta a debilitar la cooperación internacional.

Romero enfatizó que la propuesta de retirar a Colombia de la ONU y de otros espacios multilaterales sigue “el libreto de estos personajes: acabar finalmente con conceptos como la cooperación y el multilateralismo”.

Según el exgobernador, estas ideas no solo replican posturas de la ultraderecha global, sino que buscan “desconectar al país del mundo”, en contraste con las acusaciones previas hacia sectores progresistas sobre un supuesto aislamiento diplomático.

El también excandidato presidencial en su video, citó un fragmento de una alocución del presidente argentino Javier Milei donde habló sobre el papel de la ONU.

Milei sostuvo que el organismo “se había alejado de su norte en las últimas décadas” y que “se vio reemplazado por un modelo de gobierno supranacional de burócratas internacionales”.

Camilo Romero advirtió riesgos de la propuesta de Abelardo de la Espriella sobre la salida de la ONU - crédito @CamiloRomero/X

Estas afirmaciones, que coincidieron en el cuestionamiento al sistema multilateral, aportaron contexto al debate colombiano.

Romero reconoció las limitaciones de la ONU al señalar que “ha sido incapaz de detener las guerras en este último tiempo”, y que tampoco logró frenar “un genocidio como en Gaza”. No obstante, defendió el valor del organismo como espacio de diálogo y democracia, al advertir: “Otra cosa es poner un muro al multilateralismo ante desafíos comunes de la comunidad”.

El exgobernador remarcó que las críticas legítimas a la ONU no justifican una retirada, ya que esto podría abrir la puerta a políticas autoritarias que desconocen avances históricos en materia de derechos humanos.

Colombia dará un paso para más defensa de los derechos de la gente y la ciudadanía y, por supuesto, para más cooperación en favor de la humanidad. Pa’lante”, concluyó Romero.

Abelardo de la Espriella propuso recortar el Estado y eliminar la JEP en su campaña presidencial

Abelardo De La Espriella, abogado y candidato presidencial, presentó en medios nacionales su propuesta basada en medidas de choque para transformar la seguridad, la economía y el sistema de salud.

Abelardo de la Espriella anunció megacárceles privadas y plan de emergencia en salud para Colombia - crédito Luisa González/Reuters
Abelardo de la Espriella anunció megacárceles privadas y plan de emergencia en salud para Colombia - crédito Luisa González/Reuters

Prometió reducir el Estado hasta en un 40%, eliminando cargos que “le sobran al Estado colombiano” y planteó suprimir la JEP, a la que calificó como “un directorio político para perseguir a los héroes de la patria”.

Según De la Espriella, el cierre de instituciones no funcionales permitirá reducir impuestos como el cuatro por mil y los gravámenes a la gasolina.

En materia penitenciaria, anunció la construcción de diez megacárceles bajo concesión privada, localizadas en zonas apartadas y gestionadas por veteranos del Ejército. “El 75% de las extorsiones en Colombia sale de las cárceles actuales”, afirmó.

Para la seguridad, propuso aliarse con Estados Unidos e Israel, dotar a la Fuerza Pública de tecnología avanzada y combatir cultivos ilícitos. En economía, ofreció activar sectores clave y prometió un bloque presidencial anticorrupción. Sobre salud, anunció un plan de emergencia de noventa días financiado con recursos públicos.

De La Espriella se definió como “el primer outsider real”, independiente de partidos tradicionales. Subrayó afinidad con el Centro Democrático y manifestó apertura a sumar a la senadora María Fernanda Cabal. “Esto no es de ideología, es de defensa de valores”, concluyó.

Temas Relacionados

Camilo RomeroAbelardo de la EspriellaONUCandidatos presidencialesColombia-Noticias

Más Noticias

Contra hombre que acosó a una mujer en un supermercado Carulla en Bogotá, la Secretaría de la Mujer anunció medidas: “Cuestionar a una mujer por su forma de vestir ... es violencia”

La gestión institucional busca acompañar a la persona afectada mediante la Línea Púrpura, luego de que la situación fuera documentada y viralizada

Contra hombre que acosó a una mujer en un supermercado Carulla en Bogotá, la Secretaría de la Mujer anunció medidas: “Cuestionar a una mujer por su forma de vestir ... es violencia”

Tras su derrota en las elecciones al Congreso, el Partido Comunes anunció su respaldo a Iván Cepeda y Aída Quilcué para las presidenciales

La colectividad política destacó que su decisión busca impulsar la participación activa de militantes en la defensa de los derechos y el cumplimiento de acuerdos históricos

Tras su derrota en las elecciones al Congreso, el Partido Comunes anunció su respaldo a Iván Cepeda y Aída Quilcué para las presidenciales

Semana Santa en Colombia: no barrer, no escuchar música, no clavar y otros mitos populares sobre cosas que debe evitar durante estas fechas

Una serie de tradiciones que combinan rituales católicos con supersticiones transmitidas de generación en generación marcan los días más sagrados del calendario

Semana Santa en Colombia: no barrer, no escuchar música, no clavar y otros mitos populares sobre cosas que debe evitar durante estas fechas

Koral Costa se refirió a los fuertes rumores sobre la homosexualidad del actor Omar Murillo, su expareja: “No voy a salir a hablar mal de él”

La cantante dijo que le tiene sin cuidado el hecho de que su expareja ahora sienta atracción por otros hombres; finalmente, cada quien es libre de decidir, y no hablará mal del actor

Koral Costa se refirió a los fuertes rumores sobre la homosexualidad del actor Omar Murillo, su expareja: “No voy a salir a hablar mal de él”

Exsenadora Zulema Jattin aseguró que no se retractará de sus acusaciones contra Álvaro Uribe de vínculos con los paramilitares

La excongresista mencionó que el caso se mantiene vigente, luego de que fracasara una audiencia de conciliación con el exmandatario colombiano, por sus declaraciones ante la JEP

Exsenadora Zulema Jattin aseguró que no se retractará de sus acusaciones contra Álvaro Uribe de vínculos con los paramilitares
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército destruyó dos artefactos explosivos en zona rural de Yarumal, Antioquia

Ejército destruyó dos artefactos explosivos en zona rural de Yarumal, Antioquia

Cayó alias Lerma, presunto integrante del brazo logístico del frente Jaime Martínez en Jamundí: este es su historial criminal

El objeto clave que habría dejado abandonado “Iván Mordisco” antes de que su campamento fuera bombardeado por el Ejército

Ejército neutralizó motobomba con capacidad para afectar 200 metros a la redonda en El Plateado

Encontraron tres cuerpos incinerados dentro de un carro en Cauca: es la masacre número 35 que se registra en Colombia en 2026

ENTRETENIMIENTO

Koral Costa se refirió a los fuertes rumores sobre la homosexualidad del actor Omar Murillo, su expareja: “No voy a salir a hablar mal de él”

Koral Costa se refirió a los fuertes rumores sobre la homosexualidad del actor Omar Murillo, su expareja: “No voy a salir a hablar mal de él”

Así fue el emotivo reencuentro entre Manuela Gómez con su hija Samantha: “El momento más esperado”

Así fue la reacción de Andrea Valdiri al comerse un gusano en su paso por la Amazonía: “Espectacular”

Más de 40 películas para ver en Semana Santa en Colombia y comprender la fe y la historia en orden cronológico

Yina Calderón volvió a retar a una pelea a Andrea Valdiri, esta vez con su hermana Juliana: propuso revancha en ‘Stream Fighters’

Deportes

Técnico del Pasto se metió a la cancha, simuló una agresión y luego salió a criticar a los árbitros en el partido contra Nacional

Técnico del Pasto se metió a la cancha, simuló una agresión y luego salió a criticar a los árbitros en el partido contra Nacional

Así está la tabla de posiciones de la Liga BetPlay: Atlético Nacional ya clasificó a las finales

Luis Díaz tras derrotas de Colombia ante Francia en Washington: “no estamos lejos, pero hay que corregir errores”

La selección Colombia pierde por goleada ante la suplencia de Francia, pero ganan los memes: así reaccionaron los hinchas en X

Néstor Lorenzo reconoció errores tras doble derrota de la selección Colombia: “Yo quería que nos expusiéramos a esto”