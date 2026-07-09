Cambio de sexo y nombre en el registro civil será totalmente gratis en Colombia para personas trans y no binarias

Un decreto firmado por el presidente Gustavo Petro permitirá realizar gratuitamente un trámite que hasta ahora superaba los $150.000 - crédito Nathalia Angarita/Reuters

El Gobierno del presidente Gustavo Petro expidió el Decreto 0732 de 2026, una normativa que permitirá a las personas trans y no binarias modificar el componente sexo y el nombre en su registro civil de nacimiento de manera completamente gratuita; una movida a pocas semanas de terminar su gobierno.

La firma del documento se convirtió en el último acto oficial del saliente ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, que calificó la medida como un avance histórico para los derechos de las comunidades con identidades de género diversas en el país.

Con esta nueva regla, las personas interesadas en realizar la corrección formal de sus documentos de identidad quedarán totalmente exoneradas de los cobros notariales y de los trámites de copias que debían asumir con sus propios recursos económicos.

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La expedición de la norma se dio a conocer el jueves 9 de julio, coincidiendo con la designación de Cielo Rusinque, actual superintendente de Industria y Comercio, como la nueva ministra de Justicia encargada para asumir las riendas de la entidad durante las últimas semanas de la actual administración.

El Gobierno nacional eliminó los cobros notariales para las personas trans y no binarias que deseen modificar el componente sexo y el nombre en su registro civil - crédito Nathalia Angarita/Reuters

¿Qué cambia con el nuevo decreto del Gobierno Petro?

Hasta antes de la expedición de esta norma, cambiar el componente sexo y el nombre en el registro civil y en la cédula de ciudadanía en Colombia representaba una inversión económica superior a los $150.000.

El proceso requería el otorgamiento de una escritura pública ante una notaría por un valor oficial de $81.900, sumado a los impuestos correspondientes, y un pago posterior de $76.100 ante la Registraduría Nacional para obtener el documento definitivo en policarbonato o formato digital.

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Para esto, es necesario presentar una copia del documento de identidad, el registro civil y una declaración juramentada en la que se manifieste la voluntad de realizar el cambio; una vez radicada la solicitud, el notario dispone de cinco días para otorgar la escritura pública y remitir la información a la Registraduría.

Una vez radicada la solicitud, el notario dispone de cinco días para otorgar la escritura pública y remitir la información a la Registraduría - crédito Luis Jaime

A través de sus plataformas digitales oficiales, el saliente ministro Jorge Iván Cuervo confirmó la vigencia del beneficio y defendió el impacto social de su última gestión al frente de la cartera de Justicia.

“Hoy salió el Decreto 0732/26 que permite a las personas trans y no binarias cambiar su registro civil de manera gratuita, mi última firma significativa. Un logro importante de un gobierno progresista, una buena forma de terminar este paso por el servicio público”, posteó el ahora exfuncionario en la red social X.

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Los detalles jurídicos del nuevo beneficio de exoneración

El texto oficial del decreto especifica con claridad que el beneficio económico se otorgará por una sola vez a cada ciudadano que decida adelantar el procedimiento de corrección de identidad.

La normativa deja en claro que la actualización de los datos no rompe los antecedentes legales del solicitante ni altera los compromisos adquiridos previamente bajo su antiguo nombre o componente de sexo biológico.

Jorge Iván Cuervo aseguró que el decreto que elimina el costo para cambiar el componente sexo y el nombre en el registro civil fue su "última firma significativa" como ministro de Justicia - crédito @cuervoji/X

La adición aprobada por el Ministerio de Justicia modifica el Decreto Único Reglamentario del sector para blindar el procedimiento en todas las notarías de Colombia, por lo que en parte del documento que compartió Cuervo se lee: “Por una sola vez, el otorgamiento de la escritura pública, la expedición de copias y demás trámites necesarios para la corrección del componente sexo en el Registro Civil de Nacimiento de personas con identidades de género diversas”.

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“La exoneración aplicará también para el trámite del cambio del nombre en caso de que se realice en el mismo acto de corrección del componente sexo”, señala el articulado compartido por el Ministerio de Justicia.

El documento reglamentario añade de forma contundente que la modificación del nombre en los documentos de identidad no implica ninguna alteración en la personalidad jurídica de los ciudadanos, por lo que mantendrán sus derechos y obligaciones sin interrupción alguna.