Colombia

Pautips reveló los problemas que le están generando las grabaciones de 'MasterChef Celebrity' en sus pies

La creadora de contenido relató cómo lidia con los zapatos de plástico y el famoso mal olor, compartiendo detalles íntimos sobre orden, higiene y desafíos personales mientras dura el rodaje del popular reality culinario

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La influenciadora de estilo de vida no ocultó su desagrado por la situación - crédito @pautips/TikTok

Paula Galindo, conocida como Pautips, sorprendió a sus seguidores al compartir detalles íntimos de su día a día en la competencia MasterChef Celebrity 2026.

Durante una transmisión en redes sociales desde el hotel donde permanece alojada mientras dura el rodaje del programa, la creadora digital relató que la exigencia de utilizar zapatos de plástico en el set le ocasionó un problema inesperado: el mal olor en los pies, conocido popularmente en Colombia como “pecueca”.

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La creadora de contenido compartió detrás de cámaras del rodaje de MasterChef Celebity - crédito @pautips/ Instagram
La creadora de contenido indicó que los zapatos de caucho que utiliza en la cocina le están dando "pecueca" - crédito @pautips/ Instagram

La influencer relató que este inconveniente se ha convertido en parte de su rutina cotidiana y determinó cómo organiza sus pertenencias en la habitación.

Con más de diez millones de seguidores, mostró sin reservas el sector de su cuarto destinado a los zapatos y explicó el motivo por el cual evita guardarlos junto al resto de su ropa, para prevenir que el olor se transfiera. Además, reveló que el personal del hotel se encarga del lavado de prendas, con un tope de “diez por día”, proceso que ocurre los martes y jueves, lo que le facilita la adaptación a las largas jornadas de grabación.

La razón por la que tengo todos los zapatos aquí afuera es porque en grabaciones se usan zapatos de plástico. Tengo una pecueca, entonces esos zapatos llegan aquí un poco impregnados”, afirmó Pautips en el video difundido en su perfil.

La confesión, poco habitual entre figuras públicas, captó la atención de la audiencia debido a la franqueza con la que abordó este problema cotidiano.

La logística de la experiencia: orden, comodidad y bienestar personal durante MasterChef

Su carrera en redes la expuso a críticas constantes. Hoy Pautips revela cómo afectaron su salud física y su futuro reproductivo - crédito @pautips/Instagram
Su carrera en redes la expuso a críticas constantes. Hoy Pautips revela cómo afectaron su salud física y su futuro reproductivo - crédito @pautips/Instagram

Para la creadora de contenido, la comodidad dentro del hotel se ha convertido en prioridad frente a los compromisos televisivos y los estándares habituales de imagen pública.

“No traje tacones y ya creo que ustedes vieron que Luciano me dijo: ‘¿Y tus tacones?’. Yo sé, me tengo que traer unos taconcitos”, contó mientras mostraba su colección, compuesta exclusivamente por zapatillas y sandalias informales, todas visibles en un estante improvisado afuera del clóset.

En sus palabras, la elección de este calzado responde tanto a la exigencia de las grabaciones como al deseo de reducir molestias al regresar cada noche.

La participante también detalló su rutina dentro del hotel, marcada por salidas a primera hora y regresos bien entrada la noche.

Salgo muy temprano todos los días y regreso tarde en la noche, así que es el espacio perfecto para llegar a dormir y tener que pararme al otro día tempranito, pues a grabar”, expresó Galindo en la grabación.

Pautips. Foto: Instagram @pautips
Pautips dejó a un lado el estilo de vida glamuroso para enfocarse en la competencia de cocina - crédito @pautips/IG

Este ritmo le ha llevado a simplificar su guardarropa, recurriendo casi exclusivamente a jeans y camisetas básicas durante las grabaciones. Además, compartió que la organización de prendas atiende tanto razones logísticas como de espacio, dado que el clóset disponible es pequeño y prioriza la funcionalidad sobre la apariencia.

La influencer puso énfasis en los elementos de cuidado personal que trasladó desde su casa. “No me gusta usar mucho los productos que hay en los hoteles, a pesar de que el hotel sea muy bueno, pues porque me gusta cuidarme más el pelito y más ahorita en grabaciones, cuando me ponen secador, plancha todos los días, como que soy un poquito más picky con eso”, explicó.

Además de los retos culinarios, Pautips reconoció que la convivencia y el juego entre los concursantes son factores decisivos durante la competencia. “He aprendido mucho de cocina, he aprendido mucho de juego, de saber perder, de saber ganar, de hacer alianzas. Ha estado muy divertido, la verdad”, enfatizó.

Para la creadora digital, esta experiencia marca una transición significativa en su carrera, tanto por los desafíos afrontados como por el aprendizaje personal y profesional adquirido.

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