El Acueducto anunció cortes de agua programados en Bogotá durante Semana Santa y entregó recomendaciones para enfrentar la suspensión

Barrios como Hipotecho, Nueva Marsella, Los Ejidos y Gorgonzola estarán entre los más impactados durante este corte de agua en Bogotá - crédito Colprensa

Durante la Semana Santa de 2026, Bogotá vivirá una de las temporadas más importantes para la comunidad católica, marcada por la conmemoración de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Sin embargo, ese periodo de reflexión y encuentro familiar también llegará acompañado de cortes de agua programados que afectarán la cotidianidad de miles de hogares en la capital.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) anunció que, entre el 30 de marzo y el 1 de abril, se llevarán a cabo trabajos de reparación y mantenimiento en varias zonas de la ciudad, obligando a suspender temporalmente el servicio en distintos sectores.

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El objetivo de estas intervenciones es garantizar el suministro continuo y seguro de agua para todos los usuarios, minimizando el riesgo de daños mayores en las redes y accesorios de distribución. Por ello, la Eaab programó trabajos preventivos y correctivos en las localidades de Kennedy, Puente Aranda y San Cristóbal, impactando a barrios con alta densidad poblacional y actividad económica.

Los trabajos de mantenimiento buscan evitar emergencias y asegurar que miles de familias puedan contar con agua en el futuro inmediato - crédito Acueducto de Bogotá

Sectores y horarios de los cortes de agua

El martes 31 de marzo de 2026, los cortes comenzarán a las 8:00 a. m. en Kennedy y Puente Aranda y a las 10:00 a. m. en San Cristóbal, con una duración prevista de 24 horas. Los barrios afectados serán:

Kennedy : Hipotecho, Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur, La Igualdad y Nueva Marsella. El corte abarcará el área comprendida entre la avenida calle 6 y la calle 26 Sur, entre carrera 68 y carrera 72.

: Hipotecho, Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur, La Igualdad y Nueva Marsella. El corte abarcará el área comprendida entre la avenida calle 6 y la calle 26 Sur, entre carrera 68 y carrera 72. Puente Aranda: Los Ejidos y Gorgonzola. El corte irá de la carrera 36 a la carrera 50, entre avenida calle 13 y avenida calle 6.

Los Ejidos y Gorgonzola. El corte irá de la carrera 36 a la carrera 50, entre avenida calle 13 y avenida calle 6. San Cristóbal: Hortúa, Policarpa, Sevilla, Ciudad Berna, Caracas, Ciudad Jardín Sur, Sosiego Sur, Country Sur, Gustavo Restrepo, San Carlos, Policarpa Salavarrieta, Caracas y Santa Mónica. El área afectada se encuentra entre la avenida calle 1 y la calle 33 Sur, entre avenida carrera 10 y avenida Caracas.

En Kennedy y Puente Aranda, el trabajo será de mantenimiento preventivo para proteger la infraestructura y prevenir emergencias futuras. En San Cristóbal, el corte responde a mantenimiento correctivo tras detectarse daños en la red.

El martes 31 de marzo, los cortes de agua iniciarán a las 8:00 a. m. en Kennedy y Puente Aranda, y a las 10:00 a. m. en San Cristóbal, con una duración de 24 horas - crédito Colprensa

Recomendaciones para los usuarios

Ante la suspensión temporal del servicio, la Eaab recomendó a los ciudadanos tomar medidas preventivas para reducir el impacto de los cortes. Entre las principales sugerencias se encuentran:

Llenar el tanque de reserva de la vivienda antes del corte.

Almacenar agua en recipientes limpios y consumirla en menos de 24 horas.

Priorizar el uso racional, enfocando el consumo en el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Solicitar carrotanques en caso de necesidades urgentes, con prioridad para hospitales, clínicas y lugares de alta concentración de público, a través de la Acualínea 116.

El Acueducto de Bogotá también invita a adoptar hábitos de ahorro y sostenibilidad en el hogar. Entre las recomendaciones se destacan duchas cortas de máximo 3-5 minutos, cerrar la llave al enjabonarse, reutilizar el agua de la lavadora para los sanitarios y no usar manguera para lavar el carro. Al cepillarse los dientes, utilizar un vaso de agua en vez de dejar la llave abierta, y lavar la loza en una tina en lugar de hacerlo bajo el chorro directo.

Los usuarios podrán solicitar carrotanques para necesidades urgentes, especialmente en hospitales y lugares públicos, a través de la Acualínea 116 - crédito Colprensa

Acciones para el mantenimiento y prevención

La Eaab recordó la importancia de revisar tuberías y grifos para corregir fugas, limpiar el carro solo con un balde de agua y no arrojar aceites o residuos sólidos por el sifón, prácticas que ayudan a evitar bloqueos y contaminación en la red de alcantarillado. También se recomendó instalar sistemas de recolección de aguas lluvias para riego y limpieza, y regar jardines en horas de menor evaporación, como la noche o la madrugada.

En cuanto a la protección del alcantarillado, es crucial no arrojar toallitas, pañitos ni productos de difícil degradación al sanitario, ya que estos pueden causar obstrucciones costosas y difíciles de resolver.