Colombia

Camilo Romero acusó a Álvaro Uribe Vélez de difamar a Iván Cepeda: “Mentiroso, calumniador e infame”

El exgobernador de Nariño afirmó que el expresidente busca imponer otro gobierno afín y aseguró que los colombianos quieren dejar atrás su modelo de poder

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Camilo Romero, precandidato presidencial; Álvaro Uribe, expresidente de Colombia - crédito Cristian Bayona/Colprensa
Camilo Romero desafió a Álvaro Uribe Vélez y señaló agotamiento de su modelo político en Colombia - crédito Cristian Bayona/Colprensa

El debate político alcanzó un nuevo nivel de confrontación en redes sociales luego de una serie de mensajes cruzados entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el exgobernador de Nariño Camilo Romero.

El exjefe de Estado, a través de su cuenta de X, dirigió duras acusaciones contra Iván Cepeda, candidato presidencial y senador del Pacto Histórico, señalándolo de actuar como “bandido camuflado de Derechos Humanos”.

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Uribe afirmó que Cepeda apoya a delincuentes y lo responsabilizó de señalamientos en su contra, los cuales, según el exmandatario, han motivado atentados hacia su persona.

Uribe también relacionó a Cepeda con el asesinato de Miguel Uribe, atribuyendo el crimen a la Nueva Marquetalia, grupo armado que, en palabras del expresidente, Cepeda contribuyó a consolidar “como patrocinador de la impunidad y de la fuga de Iván Márquez y de Santrich”.

Álvaro Uribe acusó a Iván Cepeda de favorecer a grupos armados y rechazó su candidatura presidencial - crédito @AlvaroUribeVel/X
Álvaro Uribe acusó a Iván Cepeda de favorecer a grupos armados y rechazó su candidatura presidencial - crédito @AlvaroUribeVel/X

El ex jefe de Estado subrayó que ni Antioquia ni el resto del país deberían permitir la candidatura de Cepeda, al que calificó como un político impuesto “a sangre y fuego por criminales”.

Frente a estas declaraciones, Camilo Romero, exgobernador de Nariño y excandidato presidencial, respondió con contundencia. “¡Álvaro Uribe mentiroso!”, escribió, desestimando las acusaciones y calificándolas de infundadas.

Romero aseguró que Uribe no presenta pruebas sobre los señalamientos a Cepeda y recurre a la difamación para evitar responder por los vínculos que se le atribuyen con el paramilitarismo y los casos de corrupción en su partido.

Romero cuestionó la legitimidad democrática de Uribe, preguntando: “¿O un demócrata permite que sus gobiernos asesinen a miles de jóvenes inocentes con balas del Estado?”.

Insistió en que el expresidente ha empleado el aparato estatal para perseguir a la oposición, intimidar a la prensa y presionar a la justicia. “Se ha camuflado de falso demócrata”, añadió Romero, sugiriendo que la historia juzgará las acciones del exmandatario.

En su respuesta, Romero expresó que el expresidente busca mantener su influencia en el poder mediante la imposición de un nuevo mandatario afín a sus intereses, lo que, en su opinión, representa el agotamiento de un modelo político.

Camilo Romero acusó a Álvaro Uribe de calumniar y lo señaló como “falso demócrata” - crédito @CamiloRomero/X
Camilo Romero acusó a Álvaro Uribe de calumniar y lo señaló como “falso demócrata” - crédito @CamiloRomero/X

“Ya es hora que le diga al país las cosas como son: usted está desesperado por poner otro presidente más defensor de su viejo modelo y ese camino lo ha llevado a la total decadencia. Se convirtió en todo lo que Colombia quiere dejar atrás para siempre”, afirmó.

Romero concluyó señalando que millones de votantes acudirán a las urnas motivados por el deseo de poner fin a lo que denominó un “modelo de gobernanza criminal”, marcado por la codicia y la mentira.

Centro Democrático respondió a Iván Cepeda y lo tildó de “vocero y heredero” de las Farc

Durante un acto en Medellín, Iván Cepeda, aspirante presidencial del Pacto Histórico, acusó al expresidente Álvaro Uribe Vélez de presuntos lazos con el paramilitarismo y el narcotráfico.

Él y su hermano Santiago Uribe fueron amigos, socios comerciales y colaboradores de clanes como los Ochoa, los Gallina Henao, los Villegas Uribe y los Cifuentes Villa quienes eran de las entrañas de las estructuras de Pablo Escobar y los paramilitares (sic)”, afirmó Cepeda en el parque de San Antonio.

Centro Democrático - crédito @CeDemocratico/X
Centro Democrático - crédito @CeDemocratico/X

El Centro Democrático respondió de inmediato, señalando al senador de ser “vocero y heredero” de las Farc.

El partido rechazó las acusaciones, calificándolas como “fábulas refritas” y sostuvo: “A usted nadie le quita lo que realmente es: el vocero y heredero de las Farc”. Además, aseguró que Cepeda y sus aliados no doblegarán a los colombianos que exigen seguridad y libertad.

“Usted y sus aliados narcoterroristas no lograrán doblegar la voluntad de los colombianos que exigimos seguridad y libertad”, afirmó el movimiento uribista.

Centro Democrático - crédito @CeDemocratico/X
Centro Democrático - crédito @CeDemocratico/X

En otro pronunciamiento en X, la colectividad también criticó el discurso de Cepeda sobre profundizar la “paz total” impulsada por el gobierno actual. “2025 fue el año más violento de la última década con 14.780 homicidios”, advirtió el partido, resaltando cifras de violencia, reclutamiento de menores y expansión de cultivos ilícitos.

El Centro Democrático reiteró que insistir en esta política significa empujar a Colombia hacia más violencia.

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