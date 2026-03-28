Colombia

Iván Cepeda regresa a Medellín tras escándalo por afirmar que “Antioquia es la cuna del paramilitarismo”: la concentración avanza en el parque San Antonio

El regreso del senador a la capital antioqueña sucede en un ambiente político cargado de tensiones y movilizaciones contrastantes, sin embargo, hasta el momento no ha iniciado

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El juzgado de Medellín concluyó que el discurso de Iván Cepeda Castro está amparado por la libertad de expresión y no vulnera los derechos de los habitantes de Antioquia - crédito Iván Cepeda/X
El juzgado de Medellín concluyó que el discurso de Iván Cepeda Castro está amparado por la libertad de expresión y no vulnera los derechos de los habitantes de Antioquia - crédito Iván Cepeda/X

El regreso de Iván Cepeda a Medellín este sábado, tras la polémica generada por su declaración sobre Antioquia como “cuna de la parapolítica”, ocurre en medio de un clima político tenso y bajo el aval de un reciente fallo judicial que validó sus afirmaciones.

El acto público debía haber iniciado en el Parque San Antonio, hoy 28 de marzo a las 12:00 p.m., sin embargo, una hora después aún no ha comenzado, por lo menos, la transmisión en vivo en sus redes sociales.

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Existe una expectativa por parte de apoyos y detractores del dirigente, mientras la ciudad se mantiene en el centro del debate electoral y social del país, sobre todo después de sus polémicas declaraciones en donde afirmó que Antioquia era “la cuna del paramilitarismo”.

La presencia de Iván Cepeda en Medellín responde a las consecuencias de haber calificado a Antioquia como epicentro de fenómenos como la parapolítica, el narcotráfico y el terrorismo de Estado en su programa de gobierno 2026-2030.

El episodio generó el descontento de líderes locales, llevó a una acción legal para obligar a una retractación y aumentó la división en el actual entorno electoral.

Iván Cepeda lidera la intención de voto presidencial con un 34,5%, según el Centro Nacional de Consultoría y la revista Cambio - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Un número relevante de ciudadanos mantiene su decisión en reserva o prefiere la opción del voto en blanco, lo que anticipa un desarrollo incierto de la campaña de cara al 2026 - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Esto continuó hasta que una decisión del Juzgado 18 Civil dijo que no había estigmatización, lo que permitió al candidato mantener sus puntos de vista.

El origen de la controversia se remonta a la afirmación incluida por Iván Cepeda Castro en su documento oficial, donde expone: “Antioquia se convirtió en cuna de la parapolítica, de la economía del narcotráfico y del terrorismo de Estado”.

La declaración del líder del Pacto Histórico provocó una respuesta inmediata de varias personas y grupos sociales y políticos en el departamento.

El clima de confrontación se incrementa a medida que se acerca la fecha de las elecciones presidenciales, programadas para el 31 de mayo de 2026.

El conflicto fue sometido al análisis del Juzgado 18 Civil del Circuito de Medellín, que resolvió una acción de tutela intentando obligar a Cepeda a retractarse. El fallo desestimó la demanda y determinó que las aseveraciones del candidato no constituyen una estigmatización ni una magen ficticia de la situación en Antioquia.

Siendo las 2:00 p.m., la transmisión no ha iniciado - crédito @youtube / Iván Cepeda Castro
Siendo las 2:00 p.m., la transmisión no ha iniciado - crédito @youtube / Iván Cepeda Castro

La sentencia consideró que las palabras del dirigente son fundadas y no son denigrantes ni vulneran los derechos de los habitantes del departamento.

El entorno político de Iván Cepeda interpretó la decisión como una garantía para el derecho a la libre expresión y un impulso al debate democrático sobre el pasado violento en Colombia. El candidato anunció que reforzaría sus ideas durante el acto en el Parque San Antonio, señalando que no teme a nuevas controversias si estas contribuyen a la reflexión sobre la historia reciente del país,

El abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella también intervino en la discusión, utilizando la red social X para rechazar contundentemente las declaraciones de Cepeda. Lo calificó como “el candidato de los bandidos, el protector de la Farc”, e insistió en que Antioquia representa “trabajo, prosperidad, desarrollo e independencia”. De la Espriella sostuvo que la región “ha sido víctima del narcotráfico ejecutado por los terroristas de la Farc y de los bandidos que protegen Cepeda y Petro en la fracasada paz total”.

Las respuestas de otros sectores sociales y políticos de Antioquia se sumaron a este clima de debate, manteniendo una línea crítica ante la caracterización utilizada por el candidato. Este episodio intensifica las confrontaciones previas entre dirigentes antioqueños y el Gobierno colombiano, consolidando la imagen del departamento como un bastión de posiciones conservadoras.

La senadora Aida Quilcué con trayectoria política insiste en mantener firmeza y determinación frente a las cifras recientes, estableciendo el esfuerzo constante como su principal estrategia en medio de una carrera competitiva - crédito @Aida Quilcué / Facebook
La senadora Aida Quilcué con trayectoria política insiste en mantener firmeza y determinación frente a las cifras recientes, estableciendo el esfuerzo constante como su principal estrategia en medio de una carrera competitiva - crédito @Aida Quilcué / Facebook

El acto encabezado por Cepeda junto a su fórmula vicepresidencial, Aída Quilcué, en el Parque San Antonio busca fortalecer el respaldo electoral del Pacto Histórico en Medellín y responder a la presión de los sectores opositores. El evento cuenta con la presencia de la bancada parlamentaria y el acompañamiento de organizaciones sociales que solicitaron claridad y propuestas en el territorio antioqueño.

La perspectiva del equipo de Cepeda es utilizar la jornada para insistir en la importancia de la memoria histórica y del análisis crítico sobre el pasado violento del país. El desarrollo del acto, bajo el seguimiento de autoridades y fuerzas de seguridad, busca asegurar un ambiente pacífico y de respeto durante la movilización.

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