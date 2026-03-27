Senador del Centro Democrático anunció que radicará proyecto para prohibir redes sociales en menores de 14 años

El senador Enrique Cabrales, reelegido en la lista a esta corporación por el Centro Democrático, anunció el jueves 26 de marzo que presentará de nuevo en el Congreso de la República un proyecto de ley orientado a prohibir el uso de redes sociales en menores de 14 años, motivado por los perjuicios que la utilización de estas plataformas causa en el desarrollo mental y emocional de los niños y adolescentes.

Cabrales remarcó que la iniciativa, promovida desde 2023, busca responder a alertas de organismos internacionales y se apoya en precedentes judiciales recientes en Estados Unidos, en donde por primera vez compañías tecnológicas como Meta, dueña de la red social Facebook, WhatsApp e Instagram, y Google, que es propietaria de YouTube, fueron declarados responsables de diseñar productos adictivos para menores.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Enrique Cabrales ha ejercido como presidente la Comisión Cuarta del Senado de la República y, aunque es experto en temas económicos, está impulsado el proyecto que busca restringir las redes sociales a niños - crédito Enrique Cabrales/Prensa

El congresista señaló que el primer intento de trámite de esta ley se había registrado en 2024, pero el procedimiento legislativo no avanzó. “Radicamos este proyecto, pero por falta de trámite en el Congreso de la República no pudo ser ley”, dijo el parlamentario de oposición al relatar el recorrido de la propuesta. La nueva presentación será acompañada de un renovado impulso ante lo que define como una urgencia nacional.

La motivación principal, enfatizó el senador, es prevenir daños como el deterioro del desarrollo mental, estrés, trastornos del sueño y problemas emocionales, alertados por organismos como la Unicef y la Organización Mundial de la Salud. Según su diagnóstico, la regulación es impostergable, ante la necesidad de establecer regulaciones que garanticen el bienestar de niños y adolescentes en su proceso de formación.

La ofensiva legislativa se produce en un contexto internacional transformado por sentencias históricas, pues para Cabrales, las decisiones judiciales en Estados Unidos constituyen un punto de inflexión. “Hoy el mundo nos está dando la razón. En Estados Unidos, un jurado en Los Ángeles declaró responsable a las plataformas como Meta y YouTube por diseñar mecanismos que generan adicción en menores de edad", remarcó.

Las redes sociales, según el congresista, se han convertido en un gran riesgo para la salud mental de los menores de 14 años - crédito Visuales IA

En su concepto, esto evidencia el impacto negativo que pueden tener en su salud y desarrollo, por lo que buscará el respaldo de otras colectividades a su iniciativa, que tendrá que sortear cuatro debates al menos para convertirse en ley. Con ello, quiere sumarse también a países como Francia, que ha avanzado hacia la prohibición del acceso a redes sociales para menores de 15 años sin autorización parental.

Un precedente judicial: las tecnológicas condenadas en Estados Unidos por adicción infantil

El caso expuesto por Cabrales es el que determinó un jurado californiano, que falló contra ambas compañías, al ordenar el pago de seis millones de dólares a una joven usuaria que, desde la niñez, había sufrido daños psicológicos y emocionales derivados de la utilización intensiva de las plataformas. El tribunal concluyó que el diseño orientado a la dependencia digital de Facebook, Instagram y YouTube constituyó una conducta dolosa.

El 25 de marzo de 2026, un jurado de Los Ángeles emitió un veredicto histórico que declaró a Meta y Google responsables de dañar la salud mental de los jóvenes mediante el diseño adictivo de sus plataformas - crédito REUTERS

A esta sentencia se sumó un fallo en Nuevo México que impuso a Meta una multa de 375 millones de dólares, al considerar que la empresa priorizó beneficios económicos sobre la seguridad de los menores y los expuso a situaciones de riesgo. Según los jurados, la conducta empresarial afectó la salud mental de la infancia y la adolescencia, y habilitó nuevas demandas e impulsando un movimiento legal más estricto.

Cabrales vinculó las resoluciones con la situación que enfrenta Colombia. “Vemos cada vez más casos de ansiedad, depresión, trastorno del sueño, acoso digital y exposición a contenidos inapropiados. Esta batalla la vamos a dar en el Congreso. Nuestra prioridad es proteger a nuestros niños”, puntualizó el congresista, que instó a la ciudadanía a sumarse a esta causa, “por el bienestar de nuestros niños”.