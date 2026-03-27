Colombia

Policía Nacional refuerza controles en carreteras y destinos turísticos que afectarán a viajeros durante Semana Santa

Durante la temporada se movilizarían más de 10 millones de vehículos en el país, por lo que las autoridades aumentarán retenes, controles de tránsito y presencia policial en los principales destinos turísticos

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La estrategia 'Seguridad, Dignidad y Democracia' de la Policía Nacional refuerza el orden público en Norte de Santander, Cesar y Cauca en 2024 - crédito Lina García/Colprensa
La Policía Nacional despliega 34.720 uniformados para reforzar la seguridad vial, turística y ambiental en Semana Santa en Colombia - crédito Lina García/Colprensa

La movilidad, el turismo, las celebraciones religiosas y la protección del medio ambiente estarán bajo vigilancia especial durante la Semana Santa en Colombia. Con la llegada de esta temporada, considerada una de las de mayor desplazamiento del año, la Policía Nacional activó un plan nacional de seguridad que busca acompañar a millones de viajeros y prevenir delitos y emergencias en diferentes regiones del país.

En total, la institución desplegará 34.720 uniformados en todo el territorio nacional como parte de una estrategia que combina acciones preventivas, operativas y de control. La presencia policial se concentrará especialmente en carreteras, destinos turísticos, terminales de transporte y lugares donde se desarrollarán actividades religiosas, que durante estos días suelen registrar grandes concentraciones de personas.

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Las autoridades invitaron a los conductores a consultar el estado de las vías del país - crédito Ministerio de Transporte
Las autoridades intensifican los controles en 20 tramos viales de alto riesgo con 140 puestos de control para reducir accidentes de tránsito - crédito Ministerio de Transporte

Uno de los puntos centrales del operativo será la seguridad vial. A través de la Dirección de Tránsito y Transporte, las autoridades pusieron en marcha la campaña No más excusas en la vía, con la que más de 4.200 uniformados estarán distribuidos en 140 puestos de control ubicados en corredores estratégicos del país. La meta es reducir los accidentes de tránsito, controlar la velocidad y verificar que los conductores cumplan las normas.

Las proyecciones indican que durante esta Semana Santa se movilizarán cerca de 10,8 millones de vehículos en Colombia. Solo desde Bogotá se espera la salida de aproximadamente 1,6 millones, por lo que se reforzarán los operativos de regulación y acompañamiento en los principales accesos y salidas de la capital. Además, las autoridades identificaron 20 tramos viales con altos índices de accidentalidad, donde se intensificarán los controles y la presencia policial.

Pero el plan no se limita a las carreteras. En los principales destinos turísticos del país también habrá un despliegue especial. Un total de 1.712 uniformados de la Policía de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional estarán a cargo de la campaña Turismo responsable y seguro, con presencia en playas, ríos, balnearios, sitios turísticos emergentes y lugares con alta llegada de visitantes, tanto nacionales como extranjeros.

Las autoridades declararon aptas playas como Playa Cristal, Nenguaje, Gairaca y El Pozo para recibir visitantes nacionales y extranjeros en el parque Tayrona - crédito Colprensa
La campaña 'Turismo responsable y seguro' refuerza la vigilancia en playas, ríos y sitios turísticos clave de Colombia para proteger a visitantes - crédito Colprensa

Dentro de estas acciones también se realizarán controles a operadores turísticos informales y verificaciones en hoteles y alojamientos para garantizar que cumplan con la normatividad. De igual manera, se implementarán dispositivos especiales de seguridad durante procesiones, misas campales y otros eventos religiosos que se desarrollan tradicionalmente en distintas ciudades y municipios del país durante esta semana.

Otro de los frentes de trabajo será la protección del medio ambiente. A través de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental se desarrollará la campaña Colombia sin jaulas, enfocada en combatir el tráfico ilegal de fauna y flora, un delito que suele aumentar durante esta temporada. Los controles se realizarán en carreteras, plazas de mercado y establecimientos comerciales para evitar la venta y comercialización de especies como aves, tortugas, iguanas y sus huevos, que en algunas regiones son consumidos durante estas fechas.

Asimismo, las autoridades anunciaron que se intensificarán los operativos para impedir la tala y comercialización de la palma de cera, una especie en peligro de extinción que históricamente ha sido utilizada en celebraciones religiosas del Domingo de Ramos.

El Hotel Caribbean en San Andrés ofrece lujo caribeño y gastronomía de autor frente al mar. - Cortesía On Vacation.
Habrá controles a hoteles y operadores turísticos informales para asegurar que cumplan con la normativa en las principales zonas turísticas del país - Cortesía On Vacation

El plan de seguridad también incluye un componente especial para la protección de niños, niñas y adolescentes. Bajo la campaña Entornos seguros para la niñez, la Dirección de Protección y Servicios Especiales realizará operativos en zonas comerciales, turísticas y lugares de alta afluencia de público para prevenir la explotación sexual y comercial de menores de edad.

Estas acciones se desarrollarán de manera articulada con la Fiscalía General de la Nación, autoridades locales, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y las comisarías de familia, con el objetivo de activar rutas de atención inmediata en caso de que se detecten situaciones de riesgo que afecten a menores durante la Semana Santa.

Con este despliegue, las autoridades buscan que la temporada transcurra con normalidad, menos accidentes y mayor seguridad en todo el país, en medio de una de las semanas con mayor movimiento de viajeros y actividades religiosas en Colombia.

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