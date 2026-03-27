Colombia

Cuerpo hallado en Antioquia podría ser del auxiliar de vuelo de American Airlines desaparecido en Medellín: “Que se haga justicia”

En su cuenta de X, el alcalde Fico Gutiérrez, publicó una actualización del caso y afirmó que es muy alta la probabilidad de que los restos hallados correspondan a Eric Fernando Gutiérrez Molina

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El alcalde de Medellín confirmó que el hallazgo del cuerpo es muy probablemente correspondiente al de Eric Gutiérrez - crédito
El alcalde de Medellín confirmó que el hallazgo del cuerpo es muy probablemente correspondiente al de Eric Gutiérrez - crédito Secretaría de Seguridad Medellín y @FicoGutierrez/X

Las autoridades del departamento de Antioquia hallaron un cuerpo en una zona rural del Suroeste de Antioquia que, según la información del alcalde Fico Gutiérrez, podría corresponder a Eric Fernando Gutiérrez Molina, auxiliar de vuelo de American Airlines reportado como desaparecido el domingo 22 de marzo de 2026, en el barrio La América de Medellín.

El alcalde Gutiérrez comunicó, a través de su cuenta de X, que el hallazgo se produjo entre los municipios de Jericó y Puente Iglesias: “Tengo que dar una triste noticia. Desde el pasado domingo, estamos en la búsqueda de Eric Gutiérrez, un ciudadano estadounidense que se encuentra desaparecido. Lamentablemente acaba de ser encontrado un cuerpo sin vida (...) Existe una muy alta probabilidad de que se trate de esta persona”, escribió el jefe distrital.

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Según informó el alcalde Federico Gutiérrez, el cuerpo fue encontrado sobre la 1:20 a. m. del viernes 27 de marzo, y “está siendo trasladado a medicina legal en Medellín para su identificación y reconocimiento”.

Mensaje de Fico Gutiérrez sobre el cuerpo de Eric Gutiérrez - crédito @FicoGutierrez/X
Mensaje de Fico Gutiérrez sobre el cuerpo de Eric Gutiérrez - crédito @FicoGutierrez/X

Gutiérrez confirmó que se encargó personalmente de comunicar la noticia a los familiares del auxiliar de vuelo, particularmente al progenitor, que se encuentra en Medellín. El alcalde también les comunicó a sus allegados su solidaridad.

Del mismo modo, informó a las autoridades estadounidenses en Colombia sobre “esta triste situación”. Gutiérrez confirmó que contactó al embajador interino de Estados Unidos en Colombia y al cónsul General, Jarahn Hillsman.

Las investigaciones llevadas por la Policía y la Fiscalía van muy avanzadas y tendrían pistas muy claras de los responsables. Que se haga justicia. Incluso, que los responsables sean pedidos en extradición. En horas de la tarde daré una rueda de prensa en compañía de Manuel Villa como secretario de Seguridad para dar más detalles. Atentos”, continuó el alcalde de Medellín.

Quién es Eric Gutiérrez, un auxiliar de vuelo cuya base es Dallas, Texas

Eric Gutiérrez Molina es un ciudadano estadounidense de 32 años y de origen hispano, que fue visto por última vez en la madrugada del 22 de marzo después de salir de un establecimiento nocturno de la capital antioqueña acompañado de una colega.

Según los reportes del secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, en redes sociales las autoridades conocieron “elementos materiales probatorios que apuntan a la hipótesis del hurto con escopolamina como móvil principal”, al parecer, por parte de redes dedicadas al hurto.

La colega que acompañaba a Gutiérrez Molina logró regresar al alojamiento con claros signos de desorientación, mientras que sobre el paradero del auxiliar no se tuvieron más noticias hasta el reciente hallazgo, según las declaraciones oficiales.

En Colombia se habilitó la línea (+57) 305 404 5379 para que cualquier persona que lo haya visto pueda brindar detalles para dar lo más pronto posible con el paradero del ciudadano salvadoreño Eric Fernando Gutiérrez Molina - crédito Alcaldía de Medellín
En Colombia se habilitó la línea (+57) 305 404 5379 para que cualquier persona que lo haya visto pueda brindar detalles para dar lo más pronto posible con el paradero del ciudadano salvadoreño Eric Fernando Gutiérrez Molina - crédito Alcaldía de Medellín

Desde el día que desapareció, las autoridades desplegaron un amplio operativo de búsqueda en todo el Valle de Aburrá y zonas aledañas. El caso fue seguido de cerca por la opinión pública local, incluso internacional, dada la nacionalidad y el perfil profesional del desaparecido. Medios estadounidenses como el New York Post han hecho seguimiento del caso.

Las autoridades nacionales colaboran en el proceso de esclarecimiento, mientras que voceros de la aerolínea American Airlines, de la que era trabajador el ciudadano estadounidense, y la Embajada de los Estados Unidos han expresado su disposición para apoyar las investigaciones y brindar asistencia a la familia de la víctima.

“Viajar a Colombia es peligroso”: internautas extranjeros comentan en redes

Debido a la cobertura internacional de la desaparición del profesional norteamericano, en las publicaciones de medios extranjeros usuarios de redes sociales están insistiendo que Colombia es un destino “riesgoso”. De hecho, citaron al presidente Gustavo Petro.

Comentarios en redes sobre la seguridad para extranjeros en Colombia - crédito captura de pantalla @nypost/X
Comentarios en redes sobre la seguridad para extranjeros en Colombia - crédito captura de pantalla @nypost/X

Pese a que desde todos los frentes posibles en Colombia se ha buscado intensivamente promover una imagen turística favorable, para numerosos ciudadanos extranjeros la realidad es otra, a juzgar por comentarios que se leyeron sobre los reportes del caso.

Colombia no destaca precisamente por su historial de seguridad en materia turística”; “Viajar a Colombia es peligroso; la seguridad se ha deteriorado considerablemente bajo el mandato del presidente @petrogustavo”; “Esperemos que un presidente no izquierdista asuma el cargo, para que Colombia pueda recuperar la seguridad que ha perdido en los últimos cuatro años”; “Todos y cada uno de los gringos, una vez que llegan a Medellín, «desaparecen»“; ”Colombia no es un país seguro para los estadounidenses!; “Los «Passport Bros» dirían que Colombia es el lugar más seguro del mundo de todos modos".

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