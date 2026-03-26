Tripulante de American Airlines de origen salvadoreño lleva más de 72 horas desaparecido en Colombia: hizo una escala en Medellín

El caso se reportó desde el domingo 22 de marzo de 2026 - créditos Alcaldía de Medellín | @NahBabyNahNah/X

La desaparición de Eric Fernando Gutiérrez Molina, un tripulante de nacionalidad salvadoreña de la reconocida aerolínea internacional American Airlines (EE. UU.), mantiene en alerta a las autoridades y la comunidad de Medellín, en el departamento de Antioquia.

El domingo 22 de marzo, familiares reportaron que Gutiérrez Molina perdió contacto con ellos después de una escala laboral en la ciudad colombiana, y hasta el momento su paradero es un completo misterio.

La última vez que lo vieron fue por el barrio La América, en la comuna 12.

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La búsqueda se centra en la hipótesis de un hurto bajo una posible intoxicación como factores de vulnerabilidad, según indicaron allegados a la víctima el 25 de marzo en declaraciones al portal regional antiqueño MiOriente.

Asimismo, y de acuerdo con la información entregada por la familia y que también compartió el diario El Colombiano, Gutiérrez Molina arribó al aeropuerto José María Córdova del vecino municipio de Rionegro, durante el fin de semana, cumpliendo con su labor de tripulante en una ruta internacional.

La noche del sábado, salió a cenar y luego visitó un establecimiento de entretenimiento en la ciudad.

En Colombia se habilitó la línea (+57) 305 404 5379 para que cualquier persona que lo haya visto pueda brindar detalles para dar lo más pronto posible con el paradero del ciudadano salvadoreño Eric Fernando Gutiérrez Molina - crédito Alcaldía de Medellín

La última señal de vida corresponde a un mensaje enviado a un amigo hacia las 5:00 de la mañana del domingo, en el que aseguró encontrarse bien. “Fue lo último que se supo”, relató un familiar en diálogo con el mismo medio regional.

Horas después y hacia las 3:00 p. m. del mismo domingo, el teléfono móvil del tripulante arrojó una ubicación diferente a la zona que había frecuentado previamente, según detalló su familiar.

Desde ese momento, no se ha registrado ninguna comunicación ni rastro físico de Gutiérrez Molina.

Por tal motivo, y según los detalles que se han podido reunir hasta el momento el ciudadano salvadoreño no transitaba solo durante la noche.

La persona que lo acompañaba reapareció posteriormente, aunque no se han revelado detalles sobre su versión de los hechos.

De otro lado, la familia sostiene que la víctima podría encontrarse desorientada o imposibilitada para comunicarse, y no descartan que haya sido víctima de un delito, como haber sido escopolaminado (como se le conoce en Colombia a una modalidad de hurto en la que se le suministra un medicamento a la bebida de la víctima con el fin de reducirla y que no oponga resistencia para robarle sus objetos personales), por ejemplo.

Este fue uno de los mensajes que compartió en redes sociales una de las amigas del ciudadano salvadoreño - crédito @Alexarc19/X

“No sabemos dónde está ni qué pudo haber pasado. Puede estar desorientado o en algún lugar de la ciudad sin posibilidad de comunicarse”, señaló un allegado, al medio local con la esperanza de que Eric aparezca con vida.

La denuncia por desaparición ya se encuentra en manos de las autoridades locales, que adelantan las labores de búsqueda en diferentes sectores de Medellín.

La familia insiste en la importancia de la colaboración ciudadana y solicita que cualquier dato relevante sea reportado a las líneas habilitadas por la Alcaldía de Medellín.

“Cada minuto cuenta”, reiteró uno de los familiares en entrevista con , mientras que las autoridades en el Valle de Aburrá reforzaron los canales de información y mantienen abiertas las investigaciones, con el objetivo de ubicar al tripulante y esclarecer las circunstancias de su desaparición.

El último rastro de Gutierrez Molina es un mensaje con la ubicación de un Airbnb en el barrio El Poblado, enviado durante la madrugada, a unos 19 kilómetros del Aeropuerto Internacional José María Córdova, destacó Telemedellín.

La última ubicación del teléfono del ciudadano extranjero que reside en Dallas se reportó en El Poblado - crédito Vivir en el Poblado

Mientras tanto, y en declaraciones por parte de un vocero de America Airlines al medio norteamericano NewsNation, se mencionó: “Estamos colaborando activamente con las autoridades policiales locales en su investigación y haciendo todo lo posible para apoyar a la familia de nuestro empleado durante este difícil momento”.

De igual forma, en un mensaje que compartió en X una de las compañera de trabajo del salvadoreño, señaló: “Un compañero de trabajo, tripulante de cabina,Fernando Gutiérrez, está desaparecido en Medellín, Colombia desde hace más de 48 horas.Último dato:Estaba en su layover en Medellín y su último contacto fue en la madrugada. Dios lo proteja donde esté y lo traiga con bien”.

Cómo avanza la investigación en Medellín: todo apunta a un hurto bajo la modalidad de escopolamina

“Este fin de semana, este ciudadano de nombre Eric, 32 años de edad, de nacionalidad estadounidense, que trabaja para la empresa American Airlines, estaba aquí en la ciudad producto de ese trabajo y salió a un establecimiento público con algunos compañeros de trabajo, otro hombre y una mujer. Puntualmente, ese establecimiento inicial al que fueron era en El Poblado”, señaló en las declaraciones que brindó el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, junto a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá la mañana del jueves 26 de marzo de 2026.

“De ahí (El Poblado) dos de ellos, él y la mujer, salen con otras personas hacia otro establecimiento en la ciudad de Itagüí y de ahí cuando salen es que no se vuelve a tener conocimiento de cuál es el paradero de Eric. La mujer llegó al hotel donde se estaba hospedando, sin embargo, llegó algo desorientada. A ella también se le ha venido haciendo acompañamiento desde la Secretaría de Salud, obviamente también con todas las capacidades de la policía y el acompañamiento de la Fiscalía para poder saber qué fue lo que realmente ocurrió”, siguió el funcionario para detallar qué fue lo que pasó.

Sobre cómo avanzan las pesquisas, Villa Mejía expresó que ya “se tienen avances importantes dentro de la investigación, personas identificadas que estuvieron con ellos, vehículos utilizados, celulares utilizados e información que por ahora permite concluir que efectivamente se encontraron con unas personas que tienen antecedentes de incurrir en la modalidad de hurto bajo la sustancia de escopolamina”.

Declaraciones del secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía -- crédito suministrado a Infobae Colombia

De igual modo, el funcionario precisó que “se activó la ruta de personas desaparecidas que se tiene dentro del distrito, todas las capacidades de todas las especialidades de la Policía Nacional en articulación con la Fiscalía General de la Nación”.

Al final se confirmó por parte de Villa Mejía que “el papá de Eric, Federico Gutiérrez, que tiene el mismo nombre de el señor alcalde, está aquí en la ciudad y con él nosotros venimos trabajándolo, apoyándolo psicosocialmente, apoyándolo jurídicamente y se tienen todas las herramientas desplegadas, no solamente humanas, sino las capacidades técnicas y tecnológicas para seguir avanzando en la búsqueda de este ciudadano”.