Colombia

Gobierno Petro gastó más de $30 billones en contratos a dedo que beneficiaron a juntas de acción comunal y cabildos indígenas

El bajo avance, señalado por los órganos de control, revela una brecha entre los recursos invertidos y los resultados y vuelve a poner en la mira los mecanismos regulatorios del país

Guardar
El informe señala que la consolidación fiscal sólo sería posible con un cambio de política tras las elecciones de 2026 - crédito Colprensa
La mayoría de los contratos permanecen sin finalizar, a pesar del monto desembolsado, lo que genera interrogantes sobre el efecto concreto de esos fondos - crédito Colprensa

El Gobierno de Gustavo Petro destinó una gran suma de dinero en contratos directos bajo una figura creada por el Plan Nacional de Desarrollo que la Corte Constitucional declaró inconstitucional por falta de transparencia. La mayoría de los contratos, pese a la cuantía invertida, siguen inconclusos, lo que pone en duda el impacto real de esos fondos, de acuerdo con la respuesta que dio Colombia Compra Eficiente a un derecho de petición de El Tiempo.

De acuerdo con el mismo, entre 2023 y 2025, el Ejecutivo firmó 80.736 contratos directos con asociaciones comunales, cabildos, resguardos, juntas de acción comunal y consejos comunitarios.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Se conoció que el gasto total superó los $31 billones. De este monto, más de $25 billones se adjudicaron a 55.434 contratos con asociaciones comunales. Además, según la entidad:

  • Consejos comunitarios: recibieron más de $2 billones en 13.970 contratos
  • Resguardos: más de $1 billón distribuidos en 2.274 contratos.
  • Cabildos: unas 1.389 contrataciones por más de 700.000 millones.
  • Juntas de acción comunal: obtuvieron más de 6.900 millones a través de 6.927 contratos.
  • Cabildos indígenas:742 contratos por más de 382.000 millones.
Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca .
Los cabildos indígenas se vieron beneficiados con más de 700 contratos - crédito Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca

El modelo permitía que se designaran de manera directa las organizaciones beneficiarias, lo que la Corte Constitucional objetó por no garantizar competencia y reglas claras para la selección, de acuerdo con la sentencia divulgada en 2025. Las normas anuladas, los artículos 100 y 101 del Plan Nacional de Desarrollo, facultaban a las entidades estatales a celebrar este tipo de contratos hasta por la mínima cuantía, de manera directa y bajo parámetros definidos en la legislación nacional.

Distribución del gasto y avances en contratos directos

Según lo resportado por el medio, el avance de las obras financiadas por estos contratos fue bajo en comparación con el monto comprometido:

  • Asociaciones comunales: de los 55.434 contratos firmados, solo 7.309, por un valor de $4,7 billones, figuran como terminados.
  • Cabildos: apenas 165 contratos por $137.000 millones están concluidos.
  • Consejos comunitarios: presentan poco más de 1.000 contratos ejecutados por cerca de $300.000 millones.
  • Juntas de acción comunal tienen 539 proyectos con reporte finalizado, por $22.000 millones.
  • Cabildos indígenas: se registran 48 contratos concluidos por 17.000 millones.
  • Resguardos: de 2.274 contratos celebrados, solo 214 están terminados, lo que suma cerca de $448.000 millones.

El grueso de los contratos sigue en estados de ejecución, fueron modificados o solo firmados sin evidencia de obras finalizadas, una situación que se sostiene más de un año después del inicio de la política, según datos obtenidos por El Tiempo.

Sergio Fajardo, candidato presidencial por le Partido Dignidad y Compromiso, cuestionó el rigor técnico del Gobierno Petro para adjudicar contratos - crédito @Sergio_Fajardo/X
Sergio Fajardo, candidato presidencial por le Partido Dignidad y Compromiso, cuestionó el rigor técnico del Gobierno Petro para adjudicar contratos - crédito @Sergio_Fajardo/X

Alertas sobre ejecución de obras y control fiscal

La Contraloría ya emitió alertas sobre la baja materialización de las obras comprometidas por este esquema. Un informe señaló que, con la política Caminos para la Paz, apenas 2.387 de los 33.000 kilómetros de vías rurales programados por el Gobierno estaban construidos hasta 2025, lo que representa solo el 7% de la meta fijada.

El reporte resalta la brecha entre los recursos desembolsados y los resultados verificables en infraestructura local. Además, advierten sobre contratos modificados o nunca iniciados que comprometen cuantiosos fondos públicos sin resultados concretos.

Organizaciones de control advirtieron riesgos de corrupción, ausencia de estudios técnicos suficientes y posibles concentraciones de recursos en grupos afines al oficialismo.

Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda, dice que el Gobierno Petro utiliza politiquería para tener respaldo - crédito @MauricioCard/X
Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda, dice que el Gobierno Petro utiliza politiquería para tener respaldo - crédito @MauricioCard/X

Debate legal y gremial sobre la contratación directa

La Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) criticó la focalización de la ejecución de obras públicas en organizaciones comunitarias. El ya expresidente del gremio Juan Martín Caicedo, durante la aprobación del plan, expresó que la medida “promovía la concentración de obras públicas en manos inexpertas, lo que favorecía a grupos poblacionales en detrimento de las pequeñas y medianas empresas de ingeniería asentadas en las regiones”.

Según la CCI, asignar obras especializadas a asociaciones comunales puede redundar en baja calidad y riesgo elevado de proyectos inconclusos. El gremio también sostuvo que la contratación directa restringe la libre competencia y la pluralidad de oferentes, apartándose de los principios fundamentales del estatuto contractual.

En contraste, la Procuraduría, por medio del procurador General, Gregorio Eljach, defendió el esquema ante la Corte Constitucional el 13 de mayo de 2025. Según el concepto remitido, “flexibilizar la contratación para potencializar este segmento de la economía resulta razonable y proporcional, como lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional”. Eljach argumentó que las disposiciones estaban debidamente reguladas por la legislación nacional y limitaban la contratación directa a los casos previstos y bajo reglas claras.

Temas Relacionados

Gustavo PetroContratosJuntas de Acción ComunalColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Colombia vs. Croacia EN VIVO - amistoso fecha FIFA: la Tricolor se mide ante la selección de Luka Modrić

Los Cafeteros tendrán su primer reto de cara a la Copa del Mundo de Norteamérica de 2026 cuando jueguen ante la tercera mejor selección del mundo en Qatar 2022

Colombia vs. Croacia EN VIVO - amistoso fecha FIFA: la Tricolor se mide ante la selección de Luka Modrić

Fiscal Luz Adriana Camargo afirmó que “no hay evidencia” de que la Junta del Narcotráfico que nombra Petro exista

La funcionaria aclaró que desde la Fiscalía se han aplicado métodos investigativos para indagar sobre la existencia de un grupo criminal que estaría tras de la muerte de Miguel Uribe Turbay, según la versión del presidente

Fiscal Luz Adriana Camargo afirmó que “no hay evidencia” de que la Junta del Narcotráfico que nombra Petro exista

La JEP adelantó procesos de reparación de cuatro hechos de “falsos positivos” en Antioquia: militar pidió perdón de rodillas

Exmilitares reconocieron que en algunos casos se disfrazaron de paramilitares para engañar a las víctimas

La JEP adelantó procesos de reparación de cuatro hechos de “falsos positivos” en Antioquia: militar pidió perdón de rodillas

Resultado Super Astro Sol hoy 26 de marzo

El primer sorteo del día ya cuenta con sus números ganadores; puede consultarlos a continuación

Resultado Super Astro Sol hoy 26 de marzo

Alcaldía de Medellín suspende la medida del pico y placa para carros y motos durante Semana Santa

El despacho del alcalde notificó que la tradicional limitación vehicular no estará vigente en el periodo, e instó a los ciudadanos a extremar precauciones y atender sugerencias de seguridad antes de iniciar cualquier desplazamiento

Alcaldía de Medellín suspende la medida del pico y placa para carros y motos durante Semana Santa
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército bombardeó campamento de las disidencias entre Amazonas y Guaviare: buscan establecer si “Iván Mordisco” es uno de los abatidos

Ejército bombardeó campamento de las disidencias entre Amazonas y Guaviare: buscan establecer si “Iván Mordisco” es uno de los abatidos

ELN habría atacado a dos policías que patrullaban las calles de Curumaní, Cesar: uniformada recibió un disparo en el rostro

Plan pistola en Cauca: un policía resultó herido tras ataque armado en Caldono; denuncian hostigamiento

Ataque con explosivos a una patrulla de la Policía dejó un uniformado muerto y varios heridos en la vía Panamericana

Video muestra que disidencias estarían manipulando drones con explosivos en una cancha de fútbol en zona rural de Jamundí

ENTRETENIMIENTO

Diego Sáenz y Cristina Warner confirmaron el fin de su relación: “Esperamos respeto”

Diego Sáenz y Cristina Warner confirmaron el fin de su relación: “Esperamos respeto”

Blessd dejó de seguir a Kris R y confirmó su distanciamiento: “Uno va entendiendo cómo se mueve todo”

Abiertas las votaciones de los Premios Nuestra Tierra 2026: así puede apoyar a su artista favorito

Blessd le sugirió a Westcol preguntarle a Petro sobre el uso de drogas en su próxima entrevista: “Todo el mundo ha probado”

La modelo Mara Cifuentes explicó por qué no se sometió a una transición de género: “Soy una sirena”

Deportes

Convocatoria de la selección Colombia para el Mundial 2026: la FIFA aclaró fecha y número de jugadores

Convocatoria de la selección Colombia para el Mundial 2026: la FIFA aclaró fecha y número de jugadores

Hora y dónde ver en Colombia el GP de Japón de la Fórmula 1: Russell y Antonelli quieren asentarse en la cima del mundial de pilotos

Colombia vs. Croacia EN VIVO - amistoso fecha FIFA: la Tricolor se mide ante la selección de Luka Modrić

Nueva Caledonia vs. Jamaica EN VIVO por el Repechaje Intercontinental del Mundial 2026: no se pierda el minuto a minuto

Técnico de Jamaica calificó de “tragedia” no clasificar directo al Mundial en 2026: comparó la situación con el huracán Melissa