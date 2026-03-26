Estados Unidos redujo la entrega de visas y los colombianos ya sienten el impacto en estudio y turismo

El recorte global de visas estadounidenses ya impacta directamente a solicitantes colombianos, restringiendo viajes de estudio y turismo - crédito Dado Ruvic/REUTERS

El impacto no es uniforme, pero en Colombia ya se empieza a sentir con claridad. La reducción en la entrega de visas hacia Estados Unidos, especialmente en categorías clave como estudio y turismo, reflejó un cambio que está afectando directamente a quienes buscan viajar, formarse o establecer vínculos con ese país.

Aunque el fenómeno es global, el caso colombiano muestra señales concretas. En el último año, las cifras evidencian una caída significativa en la aprobación de visas, en línea con una tendencia que también se observa en otras regiones del mundo. Sin embargo, en el contexto nacional, el efecto se traduce en menos oportunidades de movilidad académica y menos viajes internacionales.

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En 2025 la aprobación de solicitudes de visa de Estados Unidos para colombianos cayó un 11% respecto al año anterior, según cifras oficiales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Este panorama se da en medio de un endurecimiento general de las políticas migratorias estadounidenses. La disminución no solo responde a decisiones administrativas, también a un entorno más restrictivo que cambió las condiciones de acceso para miles de solicitantes.

Las cifras son claras. Entre enero y agosto de 2025, Estados Unidos emitió cerca de 250.000 visas menos en comparación con el mismo periodo de 2024. En términos porcentuales, esto representa una caída del 11% en la aprobación de solicitudes, tanto para residencias permanentes como para visas temporales.

Aunque esta reducción no incluye inicialmente las visas de turismo, ese segmento también registró un descenso. Se trata de una señal que va más allá de una categoría específica y que muestra un ajuste general en la política de emisión de visados.

En el caso colombiano, el impacto se concentra en dos tipos de visa. Por un lado, la categoría F1, que permite a estudiantes cursar programas académicos en instituciones estadounidenses, tuvo una caída notable. En agosto de 2024 se emitieron 488 visas de este tipo, mientras que en el mismo mes de 2025 la cifra descendió a 251.

El endurecimiento de las políticas migratorias de EE. UU. complica el acceso de colombianos a visas temporales y permanentes - crédito Cristóbal Herrera/EFE

Por otro lado, las visas B1/B2, que corresponden a turismo y negocios, también reflejaron una disminución importante. Pasaron de 45.291 aprobaciones en agosto de 2024 a 32.186 en agosto de 2025. Esta reducción afecta a viajeros ocasionales, al tiempo que a quienes mantienen relaciones comerciales o profesionales con Estados Unidos.

Las razones detrás de este comportamiento son diversas. Entre ellas, se encuentra la suspensión de entrevistas para visas de estudiante, una medida que ralentiza los procesos. A esto se suma el endurecimiento de los requisitos de verificación, que elevó el nivel de exigencia para los solicitantes.

Además, los recortes en el gobierno federal estadounidense tienen un efecto directo en la capacidad operativa del Departamento de Estado. Con menos personal disponible para procesar solicitudes, los tiempos se alargan y el número de visas aprobadas disminuye. Otro factor que no pasa desapercibido es el contexto político. La retórica antimigrante generó un ambiente menos favorable para quienes consideran viajar o establecerse en ese país. En muchos casos, esto desincentiva incluso el inicio del proceso de solicitud.

Las visas F1 de estudiantes colombianos para universidades estadounidenses se redujeron de 488 en agosto de 2024 a 251 en agosto de 2025 - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Desde el Gobierno estadounidense, la postura es clara. “Una visa es un privilegio, no un derecho”, afirmó un portavoz del Departamento de Estado al Washington Post, al justificar las medidas adoptadas. En la misma línea, se insiste en que las decisiones responden a la prioridad de proteger los intereses de los ciudadanos estadounidenses.

A nivel global, los mayores descensos en la emisión de visas se registran en países como India y China, donde la reducción alcanza decenas de miles de documentos. También se ven caídas significativas en naciones como Afganistán, Cuba, Filipinas y Vietnam, en algunos casos vinculadas a restricciones específicas. Sin embargo, más allá de las cifras internacionales, el caso colombiano permite dimensionar el impacto en términos concretos. Menos visas significan menos estudiantes en universidades extranjeras, menos intercambios culturales y una reducción en los viajes por turismo o negocios.

En un contexto donde la movilidad internacional es clave para la educación, el trabajo y el desarrollo personal, estos cambios marcan un giro importante. La tendencia sugiere que acceder a una visa será, al menos en el corto plazo, un proceso más exigente y menos predecible.